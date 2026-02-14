Lasse Gaxiola, el mexicano más joven en competir en los Juegos Olímpicos de Invierno

El atleta de tan sólo 18 años participó en las olimpiadas de la mano de su madre, quien también hizo historia al ser la primera en aparecer en siete de estos eventos deportivos.

Por Aram Ledezma

Ciudad de México, 14 de febrero (AsMéxico).- Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina continúan dejando invaluables momentos para México. Este sábado, Lasse Gaxiola, de 18 años, compitió en la prueba de esquí alpino desde el Centro de Esquí Stelvio y se convirtió en el atleta nacional más joven en representar al país en una competencia olímpica invernal.

En días pasados, su clasificación ya había causado eco porque integraría la delegación de nuestro país en compañía de su madre Sarah Schleper, algo nunca visto en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno. A su vez, su progenitora, quien fue una de las abanderadas en la ceremonia de apertura junto a Donovan Carrillo, también entró en los libros al ser la primera en aparecer en siete de estos eventos deportivos.

En cuanto a Lasse Gaxiola, registró en su primera bajada un tiempo de 1:27.23. En la segunda vuelta marcó un 1:20.85 para un total de 2:48.08, a +23.08 de distancia del campeón Lucas Pinheiro, de Brasil.

¡México vuelve a brillar en el deporte internacional! 🇲🇽⛷️

Con apenas 18 años, Lasse Gaxiola logra una hazaña extraordinaria al convertirse en el atleta olímpico más joven que ha representado a México en unos Juegos de Invierno.

El talentoso esquiador, hijo de Sarah Schleper… pic.twitter.com/Z0QBOvCTE8 — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) February 14, 2026

En sus redes sociales, el Comité Olímpico Mexicano destacó el suceso: “¡México vuelve a brillar en el deporte internacional! Con apenas 18 años, Lasse Gaxiola logra una hazaña extraordinaria al convertirse en el atleta olímpico más joven que ha representado a México en unos Juegos de Invierno. El talentoso esquiador, hijo de Sarah Schleper sin duda nos regaló un momento histórico que llena de emoción y orgullo a todo México. ¡Felicidades, Lasse!"

Los Juegos Olímpicos de Milano Cortina no dejan de darle alegrías a las y los fanáticos mexicanos más allá de los resultados. Ayer, Donovan Carrillo emocionó a miles con su rutina en las finales del patinaje artístico, en las que igualó la posición 22 de Beijing hace cuatro años. Ahora en el esquí alpino, más atletas mexicanos regalan momentos para el recuerdo.

"Lasse Gaxiola":

Porque representó a México en Milano Cortina a sus 18 añospic.twitter.com/ETYo8YYSOi — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 14, 2026

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.