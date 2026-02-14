Rusia usó veneno de ranas tóxicas para asesinar a líder opositor, concluyen en Europa

La toxina mortal, originario de una rana de Ecuador, no se encuentra "de forma natural" en territorio ruso.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- Los gobiernos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Países Bajos señalaron este sábado al Gobierno ruso por el asesinato del opositor ruso Alexei Navalni hace dos años y han indicado que en el ataque se utilizó una potente neurotoxina originaria de una rana dardo de Ecuador.

"Esta es la conclusión de nuestros gobiernos, que se basa en los análisis de muestras de Alexei Navalni. Estos análisis han confirmado de forma concluyente la presencia de epibatidina", en referencia a la toxina, han apuntado los ministros de Asuntos Exteriores de estos cinco gobiernos en un comunicado oficial difundido este sábado.

La epibatidina es una toxina considerada un arma química conforme a la legislación internacional, destacan los cinco gobiernos, que recuerdan que "no se encuentra de forma natural en Rusia".

Rusia, recuerdan, afirmó que Navalni murió por causas naturales, "pero dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas de los que se informó, el envenenamiento es la causa de su muerte con una alta probabilidad".

🔴 ÚLTIMA HORA: Alexei Navalny fue envenenado con toxina de rana dardo en prisión El líder opositor ruso Alexei Navalny murió envenenado con epibatidina, una potente neurotoxina extraída de la piel de ranas dardo ecuatorianas, según han concluido de forma conjunta el Reino… pic.twitter.com/QVRI9TV6PG — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 14, 2026

Navalni, recuerdan, ya había sido envenenado en 2018 cuando estaba en Salisbury, en Reino Unido, con el agente conocido como Novichok y más tarde nuevo cuando estaba ya en prisión en el Ártico ruso, según el comunicado. "En ambos casos sólo el Estado ruso tenía los medios combinados, los motivos y el desprecio por la legislación internacional suficientes para perpetrar estos ataques", han señalado.

Las cinco capitales europeas piden por ello que "Rusia rinda cuentas por sus reiteradas violaciones de la Convención de Armas Químicas" y en este caso en particular por el incumplimiento de la Convención sobre Armas Biológicas y de Toxinas.

Así, los representantes de los cinco países ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas han escrito hoy a su director general, el español Fernando Arias, "para informarle de este incumplimiento de la Convención de Armas Químicas". "Asimismo nos preocupa que Rusia no haya destruido todas sus armas químicas", han añadido.

"Nosotros y nuestros socios nos aseguraremos que se activan todas las vías a nuestra disposición para que Rusia rinda cuentas", adelantaron.

Von der Leyen denuncia a Putin

Tras publicarse esta declaración, la mujer de Navalni, Yulia Navalnaya, destacó que "científicos de cinco países europeos han concluido que mi marido fue envenenado con epibatidina, una neurotoxina, uno de los venenos más mortíferos de la Tierra".

Navalnaya resaltó que esta sustancia procede de la rana dardo ecuatoriana y que causa "parálisis, paro respiratorio y una muerte dolorosa". "Era evidente desde el primer día que mi marido había sido envenenado, pero ahora hay pruebas: Putin asesinó a Alexei con un arma química", denunció.

La mujer de Navalni expresó su agradecimiento a los países europeos que "han trabajado meticulosamente durante dos años para descubrir la verdad". "Vladimir Putin es un asesino y debe rendir cuentas por todos sus crímenes", resaltó.

Navalnaya se ha reunido en Múnich con la Ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, quien señaló que "Rusia veía a Navalni como una amenaza". "Al utilizar esta forma de veneno el Estado ruso ha demostrado que tiene viles herramientas a su disposición y el miedo abrumador que tiene a la oposición política", añadió en declaraciones recogidas por la cadena británica BBC.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, denunció el comportamiento "terrorista" del Estado ruso tras conocerse el resultado de la investigación. "Envenenar a rivales políticos, silenciar a periodistas, invadir a vecinos pacíficos. Esta es la verdadera cara de Rusia hoy", criticó Von der Leyen.

"Es un acto cobarde de un líder asustado", aseguró en referencia al Presidente ruso, Vladimir Putin. "Rusia lleva mucho tiempo actuando como un Estado terrorista empleando métodos terroristas", comentó antes de rendir homenaje a Navalni y "todos a los que ha silenciado la Rusia de Putin durante años".

Rusia rechaza conclusión de Europa

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova, calificó de "propaganda occidental" estas informaciones. "Cuando los resultados de las pruebas estén disponibles. Cuando las fórmulas de las sustancias estén disponible, lo comentaremos", afirmó Zajarova en declaraciones a la agencia de noticias rusa TASS.

Hasta entonces, argumentó, todas las declaraciones y debates son sólo filtraciones que "pretenden distraer la atención de los problemas acuciantes de Occidente".

Navalni murió el 16 de febrero de 2024 en la colonia correccional FKU IK-3 del municipio de Jarp, distrito autónomo de Yamalia-Nenetsia, en el Ártico ruso, cuando tenía 47 años. Llevaba encarcelado desde enero de 2021, cuando regresó a Moscú desde Berlín, donde había estado recuperándose del envenenamiento con Novichok en suelo británico.

Moscú, cabe recordar, rechazó las críticas por su fallecimiento y pidió esperar a los resultados oficiales de la autopsia. Finalmente, Sergei Narishkin, director del Servicio de Inteligencia Exterior ruso, achacó la muerte del opositor a "causas naturales".