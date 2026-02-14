Rusia usó veneno de ranas tóxicas para asesinar a líder opositor, concluyen en Europa

Redacción/SinEmbargo

14/02/2026 - 4:19 pm

Alemania, Francia y Reino Unido acusan a Rusia de asesinar al líder opositor Navalni con un agente nervioso
Los representantes de los cinco países ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas han escrito hoy a su director general, el español Fernando Arias, "para informarle de este incumplimiento de la Convención de Armas Químicas". Foto: Jesús Hellín, Europa Press

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Rusia lamenta "técnicas asfixiantes" de EU contra Cuba y reafirma su apoyo a la isla

Rusia reitera disposición de Putin a reunirse con Trump; Ucrania lanza drones a Moscú

Rusia y China expresan su respaldo a Venezuela ante el bloqueo e intimidaciones de EU

La toxina mortal, originario de una rana de Ecuador, no se encuentra "de forma natural" en territorio ruso.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- Los gobiernos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Países Bajos señalaron este sábado al Gobierno ruso por el asesinato del opositor ruso Alexei Navalni hace dos años y han indicado que en el ataque se utilizó una potente neurotoxina originaria de una rana dardo de Ecuador.

"Esta es la conclusión de nuestros gobiernos, que se basa en los análisis de muestras de Alexei Navalni. Estos análisis han confirmado de forma concluyente la presencia de epibatidina", en referencia a la toxina, han apuntado los ministros de Asuntos Exteriores de estos cinco gobiernos en un comunicado oficial difundido este sábado.

La epibatidina es una toxina considerada un arma química conforme a la legislación internacional, destacan los cinco gobiernos, que recuerdan que "no se encuentra de forma natural en Rusia".

Rusia, recuerdan, afirmó que Navalni murió por causas naturales, "pero dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas de los que se informó, el envenenamiento es la causa de su muerte con una alta probabilidad".

Navalni, recuerdan, ya había sido envenenado en 2018 cuando estaba en Salisbury, en Reino Unido, con el agente conocido como Novichok y más tarde nuevo cuando estaba ya en prisión en el Ártico ruso, según el comunicado. "En ambos casos sólo el Estado ruso tenía los medios combinados, los motivos y el desprecio por la legislación internacional suficientes para perpetrar estos ataques", han señalado.

Las cinco capitales europeas piden por ello que "Rusia rinda cuentas por sus reiteradas violaciones de la Convención de Armas Químicas" y en este caso en particular por el incumplimiento de la Convención sobre Armas Biológicas y de Toxinas.

Así, los representantes de los cinco países ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas han escrito hoy a su director general, el español Fernando Arias, "para informarle de este incumplimiento de la Convención de Armas Químicas". "Asimismo nos preocupa que Rusia no haya destruido todas sus armas químicas", han añadido.

"Nosotros y nuestros socios nos aseguraremos que se activan todas las vías a nuestra disposición para que Rusia rinda cuentas", adelantaron.

Von der Leyen denuncia a Putin

Tras publicarse esta declaración, la mujer de Navalni, Yulia Navalnaya, destacó que "científicos de cinco países europeos han concluido que mi marido fue envenenado con epibatidina, una neurotoxina, uno de los venenos más mortíferos de la Tierra".

Navalnaya resaltó que esta sustancia procede de la rana dardo ecuatoriana y que causa "parálisis, paro respiratorio y una muerte dolorosa". "Era evidente desde el primer día que mi marido había sido envenenado, pero ahora hay pruebas: Putin asesinó a Alexei con un arma química", denunció.

Alexei Navalni muerte.
Navalnaya ha resaltado que el veneno procede de la rana dardo ecuatoriana y que causa "parálisis, paro respiratorio y una muerte dolorosa". Foto: Jesús Hellín, Europa Press

La mujer de Navalni expresó su agradecimiento a los países europeos que "han trabajado meticulosamente durante dos años para descubrir la verdad". "Vladimir Putin es un asesino y debe rendir cuentas por todos sus crímenes", resaltó.

Navalnaya se ha reunido en Múnich con la Ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, quien señaló que "Rusia veía a Navalni como una amenaza". "Al utilizar esta forma de veneno el Estado ruso ha demostrado que tiene viles herramientas a su disposición y el miedo abrumador que tiene a la oposición política", añadió en declaraciones recogidas por la cadena británica BBC.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, denunció el comportamiento "terrorista" del Estado ruso tras conocerse el resultado de la investigación. "Envenenar a rivales políticos, silenciar a periodistas, invadir a vecinos pacíficos. Esta es la verdadera cara de Rusia hoy", criticó Von der Leyen.

"Es un acto cobarde de un líder asustado", aseguró en referencia al Presidente ruso, Vladimir Putin. "Rusia lleva mucho tiempo actuando como un Estado terrorista empleando métodos terroristas", comentó antes de rendir homenaje a Navalni y "todos a los que ha silenciado la Rusia de Putin durante años".

Rusia rechaza conclusión de Europa

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova, calificó de "propaganda occidental" estas informaciones. "Cuando los resultados de las pruebas estén disponibles. Cuando las fórmulas de las sustancias estén disponible, lo comentaremos", afirmó Zajarova en declaraciones a la agencia de noticias rusa TASS.

Vladímir Putin afirmó que no le "concierne" el tema de Groenlandia, ante las pretensiones del Presidente de Estados, Unidos Donald Trump, por su adquisición.
Rusia rechazó que el opositor fuera asesinado. Foto: Facebook Vladimir Putin

Hasta entonces, argumentó, todas las declaraciones y debates son sólo filtraciones que "pretenden distraer la atención de los problemas acuciantes de Occidente".

Navalni murió el 16 de febrero de 2024 en la colonia correccional FKU IK-3 del municipio de Jarp, distrito autónomo de Yamalia-Nenetsia, en el Ártico ruso, cuando tenía 47 años. Llevaba encarcelado desde enero de 2021, cuando regresó a Moscú desde Berlín, donde había estado recuperándose del envenenamiento con Novichok en suelo británico.

Moscú, cabe recordar, rechazó las críticas por su fallecimiento y pidió esperar a los resultados oficiales de la autopsia. Finalmente, Sergei Narishkin, director del Servicio de Inteligencia Exterior ruso, achacó la muerte del opositor a "causas naturales".

Explora más en estos temas
Mundo
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Bad Bunny, ¿producto desechable o talento musical?

"Bad Bunny es controvertido. Para entender más de su música, hice dos cosas; conocer más sobre él...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

¡Tengan sus 40 horas!

"En la iniciativa original de reforma de 2023 se estipulaban cinco días de trabajo por dos de...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Concordia ¡blues!

"El caso de Concordia y el hallazgo de fosas clandestinas no pueden verse como eventos aislados, sino...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Hernández

Novedad editorial

Por Hernández
+ Sección

Opinión en Video

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud
Por Alejandro Calvillo

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco
Por Pedro Mellado Rodríguez

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco

El PRIAN va a Washington
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN va a Washington

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea
Por Juan Carlos Monedero

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea

ICE, peor que la pandemia
Por Ana Lilia Pérez

ICE, peor que la pandemia

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

+ Sección

Galileo

James Van Der Beek murió de cáncer a los 48 años de edad.

Estrés y ultraprocesados explicarían el aumento de cáncer en jóvenes, dice experta

Un estudio de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones reveló que los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable en la edad adulta.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
centenario-oro-onza-plata
1

Precio del centenario de oro y la onza de plata baja este 13 de febrero

Hoy No Circula Sabatino
2

Doble Hoy No Circula Sabatino este 14 de febrero por contingencia ambiental

El magistrado y el amparo de Coca Contra la salud
3

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud

Los libros de texto no van a cambiar, sólo agregarán más mujeres en la historia: CSP
4

Los libros de texto no van a cambiar, sólo agregarán más mujeres en la historia: CSP

La FGR asegura 149 vehículos y más de 82 mil litros de hidrocarburo en Veracruz.
5

FGR desarma red de huachicol: 149 vehículos, 25 depósitos, 17 tanques, 82 mil litros

6

Scherer tira con escopeta contra varios en el gabinete de AMLO, del que formó parte

Trump llama minimiza asesinato de Alex Pretti.
7

El ICE golpea la aprobación de Trump: se hunde a niveles que él mismo no había visto

Mario Delgado dice que se indagará por qué usaron policías contra Marx Arriaga
8

Mario Delgado dice que se indagará quién ordenó usar policías contra Marx Arriaga

Novedad Editorial
9

Novedad editorial

VIDEO FUERTE ¬ Estudiante apuñala a su compañero con un picahielos en Tláhuac.
10

Un estudiante de secundaria apuñala a su compañero en Tláhuac, en CdMx ¬ VIDEO FUERTE

Silvia Iliana Villarruel, Regidora de Ocotlán presentó su renuncia y reconoció que cometió un error por asistir a un evento con un mono araña.
11

Regidora de Ocotlán renuncia y admite "error" por asistir a evento con un mono araña

12

Julio Scherer dibuja a AMLO como victimista, inepto, manipulable e incluso ignorante

Balacera afuera de Sala de Despecho Angelópolis deja tres muertos en pleno 14 de febrero.
13

Balacera afuera de bar deja 3 muertos en Angelópolis, Puebla; hay 4 detenidos: SSC

14

Marx: Me pasean por la SEP con policía para presumir que ganó la derecha ¬ ENTREVISTA

15

Un cártel inmobiliario del que nadie sospechó formó un imperio en Naucalpan, Edomex

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Alemania, Francia y Reino Unido acusan a Rusia de asesinar al líder opositor Navalni con un agente nervioso
1

Rusia usó veneno de ranas tóxicas para asesinar a líder opositor, concluyen en Europa

Mario Delgado dice que se indagará por qué usaron policías contra Marx Arriaga
2

Mario Delgado dice que se indagará quién ordenó usar policías contra Marx Arriaga

Los libros de texto no van a cambiar, sólo agregarán más mujeres en la historia: CSP
3

Los libros de texto no van a cambiar, sólo agregarán más mujeres en la historia: CSP

4

Lasse Gaxiola, el mexicano más joven en competir en los Juegos Olímpicos de Invierno

El amor vence al odio y hasta las calumnias, dice la Presidenta por el 14 de febrero.
5

El amor vence al odio y hasta las calumnias, dice la Presidenta por el 14 de febrero

Marco Rubio tiende la mano a Europa hacia una nueva realidad.
6

Rubio pide a Europa dejar "engaño" de la democracia liberal y adoptar visión de Trump

7

Scherer tira con escopeta contra varios en el gabinete de AMLO, del que formó parte

Balacera afuera de Sala de Despecho Angelópolis deja tres muertos en pleno 14 de febrero.
8

Balacera afuera de bar deja 3 muertos en Angelópolis, Puebla; hay 4 detenidos: SSC

Seguridad Nacional de EU entra en parálisis presupuestaria.
9

Los excesos del ICE dejan paralizado y sin fondos al Departamento de Seguridad de EU

SSa confirma primera defunción por sarampión en Chiapas
10

Chiapas registra su primera defunción por sarampión; ya suman 229 casos en 2026: SSa

El yogurt es muy importante en la salud digestiva
11

¿Cuáles son los mitos y realidades más comunes del yogur? Te contamos

La titular de la Secretaría de Bienestar informó este martes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar.
12

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes deben registrarse del 16 al 22 de febrero?