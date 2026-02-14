El amor vence al odio y hasta las calumnias, dice la Presidenta por el 14 de febrero.

El mensaje se da luego de que esta semana la Jefa del Ejecutivo asegurara que existen campañas de desinformación impulsadas por grupos de derecha para denostar a su gobierno.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó este sábado al pueblo de México por el Día de San Valentín, y aseguró que el amor y la amistad "vence al odio".

"Feliz día del amor y la amistad a todas y todos. El amor vence al odio, al miedo y hasta las calumnias", escribió la mandataria en X, antes Twitter.

El mensaje ocurre luego de que esta semana la Jefa del Ejecutivo federal asegurara que existen campañas de desinformación impulsadas por grupos de derecha, tanto nacionales como extranjeros, que difunden información sin sustento con el objetivo de denostar al Gobierno mexicano, esto al ser cuestionada sobre la visita a México de Rosa María Payá, activista anticastrista e integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“No censuramos a nadie, a nadie. Debatimos, sí, pero aquí no se censura. Es un país de absoluta libertad, completa libertad. Quien opine contra el Gobierno tiene derecho a hacerlo”, declaró.

No obstante, advirtió que cuando se difunden afirmaciones falsas, corresponde al Gobierno aclararlas públicamente: “Si dicen mentiras, pues para poder aclarar las mentiras que se están diciendo”.

Sheinbaum señaló que hay "muchas organizaciones de derecha que se organizan para denostar, esencialmente, al Gobierno de diferentes maneras", y recordó una frase del expresidente Andrés Manuel López Obrador: “Lo que no mancha, tizna”. Esto lo hizo al señalar que la repetición constante de información falsa puede generar confusión en la opinión pública.