Los libros de texto no van a cambiar, sólo agregarán más mujeres en la historia: CSP

Tras la salida de Max Arriaga de la SEP, la mandataria defendió el modelo educativo de la Cuarta Transformación.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este sábado que los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana no van a sufrir cambios tras la salida de Max Arriaga de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero sí se añadirán más mujeres a sus páginas.

"Entre otras cosas cambió algo muy importante, la forma de educar a los jóvenes, los contenidos de la primaria y la secundaria. A eso le llamamos la Nueva Escuela Mexicana y los nuevos libros de texto. Y les voy a decir: esos libros de texto no van a cambiar y obviamente la nueva escuela mexicana es parte de esta transformación que estamos viviendo, el que haya más escuelas es parte también de esta Nueva Escuela Mexicana. Eso sí, a los libros de texto les vamos a incorporar algo, las mujeres en la historia", expresó la mandataria federal desde Tlaxcala.

La defensa de Sheinbaum del modelo educativo que trajo el sexenio Andrés Manuel López Obrador ocurrió luego de que ayer Arriaga Navarro, Director de Materiales Educativos de la SEP, denunció haber sufrido un intento de desalojo de sus oficinas por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), luego de haber sido despedido de su cargo.

Max Arriaga denuncia golpe a la Nueva Escuela Mexicana

Fue al mediodía de hoy cuando policías de la CdMx asistieron a las instalaciones de la SEP, en la Alcaldía Coyoacán, para intentar desalojar e Arriaga Navarro, hecho que quedó grabado en video y publicado en el perfil de Facebook del funcionario.

Posterior al incidente, el funcionario de la SEP anunció que la Dirección General de Materiales Educativos ofrecería una rueda de prensa para denunciar los actos de violencia que se cometen en su contra.

"Es importante dejar constancia, en este 13 de febrero, que el Proyecto de Nación de los libros de texto gratuito y de la nueva escuela mexicana sufre un atentado más. Hoy las contradicciones son más evidentes", mencionó Arriaga ante medios de comunicación.

Según lo señalado por el funcionario, la SEP le solicitó en múltiples ocasiones realizar ajustes a los libros de texto. "Nos pidieron, primero, que se cambiaran los libros del maestro, que no se hablara de las violencias que ha sufrido el magisterio, ni de los mecanismos que ha usado para organizarse", afirmó.

"Se está zigzagueando cuando nos dicen 'cambien los libros de texto, cambien el humanismo mexicano'", añadió.

La SEP emitió un comunicado para desmentir que se hubiera llevado a cabo un desalojo, pero sí confirmó el despido del funcionario.

"La Secretaría de Educación Pública [SEP] informa que no ha ocurrido ningún desalojo por parte de las autoridades hacia funcionario alguno de esta Secretaría. El día de hoy se realizó una diligencia por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control de la dependencia para notificar al titular de la Dirección General de Materiales Educativos que dicha plaza tendrá un cambio de naturaleza, a partir del 15 de febrero, a la modalidad de libre designación."

La dependencia añadió que como consecuencia de dicha resolución, la Dirección General de Materiales Educativos quedó a su disposición para nombrar a su nuevo titular a partir del lunes 16 de febrero.