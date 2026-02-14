El Tesoro sanciona a academia de prestigio por admitir a hijos de narcos mexicanos

El Tesoro de EU sanciona a academia de élite por inscribir a hijos de narcos mexicanos
La IMG Academy es reconocida por formar atletas de élite en disciplinas como tenis, fútbol y baloncesto. Foto: IMG Academy

Por medio de un comunicado, el Tesoro de EU indicó que la escuela realizó transacciones repetidas con dos personas sancionadas por sus vínculos con un cártel.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU), a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), anunció una sanción por 1.72 millones de dólares a IMG Academy, una prestigiosa escuela deportiva y educativa en Florida, por haber permitido la inscripción de dos hijos de capos de la droga mexicanos.

La institución, de acuerdo con un comunicado difundido por el Tesoro, aceptó pagos de matrícula de dos personas señaladas como Nacionales Especialmente Designados (SDN) bajo las leyes antinarcóticos estadounidenses, lo que resultó en transacciones prohibidas entre 2019 y 2025.

"Durante cinco años consecutivos, IMG Academy realizó transacciones repetidas con dos personas sancionadas por la OFAC debido a sus vínculos con un cártel de drogas mexicano", señaló la dependencia estadounidense, y añadió que esto "permitió que los hijos de dos líderes de una organización del narcotráfico designada obtuvieran servicios de élite tanto académica como de entrenamiento deportivo en EU".

IMG Academy, conocida por formar atletas de élite en disciplinas como tenis, fútbol y baloncesto, firmó acuerdos anuales de matrícula con estos individuos sancionados, gracias a los cuales recibió y procesó pagos que beneficiaron indirectamente a figuras asociadas con un cártel mexicano sancionado.

Según la OFAC, estas acciones constituyeron un "trato en la propiedad o intereses en propiedad" de personas bloqueadas, violando las regulaciones de sanciones diseñadas para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero.

"En cualquier momento de este proceso, una mínima diligencia debida habría revelado que estos clientes habían sido sancionados. Esta omisión permitió que se produjeran numerosas infracciones durante un período prolongado", apuntó la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro.

sanciones tesoro img academy

¿Quiénes fueron los hijos de capos que estudiaron en la IMG Academy?

Los nombres de los padres no fueron revelados públicamente en el anuncio del Tesoro, pero se indicó que proporcionaron apoyo financiero y servicios a un cartel de drogas mexicano designado. El nombre de los hijos tampoco fue dado a conocer.

En el comunicado de la dependencia estadounidense se señala que uno de los hijos estudió entre 2013 y 2023 en la IMG Academy, e incluso se graduó de dicha institución, además de que realizó pagos anuales de más de 98 mil dólares para cubrir la colegiatura.

Por otra parte, el otro hijo de un capo habría estudiado entre 2020 y 2022, periodo en el que pagó una colegiatura superior a los 100 mil dólares anuales.

"En julio de 2020, SDN 2 inscribió a su hijo ["Estudiante-Atleta 2"] en uno de los programas de alojamiento para estudiantes-atletas de IMG Academy y firmó un acuerdo con IMG Academy. Durante los dos años académicos siguientes, IMG Academy y SDN 2 renovaron sus acuerdos anualmente para cada año académico subsiguiente hasta que el Estudiante-Atleta 2 se dio de baja del programa en junio de 2022. Las obligaciones de pago de SDN 2 en virtud de cada acuerdo oscilaron entre 100 mil 549 y 102 mil 235 dólares por cada año académico completo de inscripción del Estudiante-Atleta 2", redactó la OFAC.

Asimismo, indicó que los acuerdos firmados con los capos les obligaban a pagar las cuentas de sus respectivos hijos, y que dichos pagos incluían "cargos por matrícula, alojamiento y costos y gastos adicionales incurridos por cada hijo durante su asistencia".

El Tesoro de EU sanciona a academia de élite por inscribir a hijos de narcos mexicanos
Estudiantes de la IMG Academy. Foto: X @IMGAcademy

La OFAC enfatizó que este caso subraya la importancia de que las instituciones educativas y deportivas verifiquen el cumplimiento de las listas de sanciones, especialmente en un contexto donde el narcotráfico transnacional busca canales legítimos para operar.

Este incidente se enmarca en una serie de acciones más amplias del gobierno estadounidense contra carteles mexicanos, como el Cártel de Sinaloa y su facción Los Chapitos, liderada por hijos del notorio Joaquín "El Chapo" Guzmán.

En los últimos años, el Tesoro ha intensificado sanciones contra redes que facilitan el tráfico de fentanilo y precursores químicos, responsables de una crisis de opioides en EU.

