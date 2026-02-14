La CAMe mantiene activa la Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México

Autoridades ambientales advirtieron que las altas concentraciones de ozono afectan la calidad del aire en el Valle de México.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este sábado se mantiene por tercer día consecutivo la Fase I de Contingencia Ambiental en la Ciudad de México (CdMx) y el Área Metropolitana, debido a la mala calidad del aire.

Ante esta situación, las autoridades ambientales hicieron un llamado a la población para que tome las medidas necesarias para no exponerse al aire contaminado con el fin de evitar daños a la salud, además de disminuir la emisión de contaminantes.

Por otra parte, se mantiene vigente la aplicación del programa Doble Hoy No Circula en la capital del país, así como las restricciones para las construcciones, distribuidoras de gas LP y gasolineras.

Se mantiene la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM Más información:https://t.co/p7Tl1nfRHy pic.twitter.com/IixBxv7FKA — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 14, 2026

En un reporte emitido a las 15:00 horas de este sábado, la CAMe informó que se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental en la CdMx y el Área Metropolitana, debido a la mala calidad del aire provocada por las concentraciones de ozono en la atmósfera.

La dependencia señaló que los altos índices de contaminación que afectan al Valle de méxico son provocados por la condiciones meteorológicas actuales, tales como una estabilidad atmosférica propiciada por un sistema de alta presión, lo que causa que el viento sea débil; a esto se suma la escasez de humedad y la intensa radiación solar.