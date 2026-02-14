La CAMe suspende contingencia ambiental en el Valle de México luego de 3 días activa

Se pronostica que las condiciones meteorológicas sean favorables para la dispersión de contaminantes en el Valle de México.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la Fase I de Contingencia Ambiental la noche de este sábado en la Ciudad de México (CdMx) y el Estado de México (Edomex), luego de tres días que se mantuvo activa debido a la mala calidad del aire por acumulación de ozono.

De acuerdo con un boletín emitido por la dependencia a las 20:00 horas, se pronostica que para el día domingo 15 de febrero las condiciones sean favorables para la dispersión de contaminantes, gracias al debilitamiento del fuerte sistema anticiclónico que afectó a lo largo de la semana pasada a la Zona Metropolitana del Valle de México.

Por otra parte, la CAMe recordó a las y los automovilistas que el programa Hoy No Circula no se aplicará el día domingo 15 de febrero en la capital y el Área Metropolitana.

Se suspende la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM Más información:https://t.co/m0H8MJEjm4 pic.twitter.com/q7bodc5O2G — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 15, 2026

Contingencia Ambiental se mantiene en CdMx por tercer día consecutivo

En un reporte emitido a las 15:00 horas de este sábado, la CAMe informó que se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental en la CdMx y el Área Metropolitana, debido a la mala calidad del aire provocada por las concentraciones de ozono en la atmósfera.

La dependencia señaló que los altos índices de contaminación que afectan al Valle de méxico son provocados por la condiciones meteorológicas actuales, tales como una estabilidad atmosférica propiciada por un sistema de alta presión, lo que causa que el viento sea débil; a esto se suma la escasez de humedad y la intensa radiación solar.

Según los datos recabados en las estaciones de monitoreo, los niveles más elevados de contaminación se registraron en el municipio de Atizapán, Estado de México, alcanzando una concentración de 156 ppb de ozono.

Debido a los altos índices de contaminación, la CAMe informó que se mantendrá activa la Fase I de Contingencia Ambiental en la CdMx y el Área Metropolitana por tercer día consecutivo, con el fin de prevenir daños a la salud de la población y reducir la emisión de contaminantes.

Se mantiene la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM Más información:https://t.co/p7Tl1nfRHy pic.twitter.com/IixBxv7FKA — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 14, 2026

Recomendaciones para proteger la salud ante mala calidad del aire

Autoridades ambientales recomiendan a la población adoptar las siguientes medidas para evitar daños en su salud por la mala calidad del aire causada por la contaminación:

Evitar las actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas para no exponerse a los picos de contaminación, especialmente menores de edad, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

No realizar actos cívicos, culturales y de recreo o el ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Suspender actividades al aire libre celebradas por instituciones públicas o privadas, entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Posponer eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos entre las 13:00 y las 19:00 horas.

No fumar, especialmente en espacios cerrados.