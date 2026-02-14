La CAMe suspende contingencia ambiental en el Valle de México luego de 3 días activa

Redacción/SinEmbargo

14/02/2026 - 4:52 pm

La Fase I de Contingencia Ambiental se mantiene por tercer día consecutivo en la CdMx y el Área Metropolitana, debido a la mala calidad del aire.
La calidad del aire es mala en la CdMx debido a las altas concentraciones de Ozono. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Doble Hoy No Circula Sabatino este 14 de febrero por contingencia ambiental

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

VIDEO ¬ Tiburones inmobiliarios. Contaminación. El Lago de Texcoco nunca está en paz

Se pronostica que las condiciones meteorológicas sean favorables para la dispersión de contaminantes en el Valle de México.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la Fase I de Contingencia Ambiental la noche de este sábado en la Ciudad de México (CdMx) y el Estado de México (Edomex), luego de tres días que se mantuvo activa debido a la mala calidad del aire por acumulación de ozono.

De acuerdo con un boletín emitido por la dependencia a las 20:00 horas, se pronostica que para el día domingo 15 de febrero las condiciones sean favorables para la dispersión de contaminantes, gracias al debilitamiento del fuerte sistema anticiclónico que afectó a lo largo de la semana pasada a la Zona Metropolitana del Valle de México.

Por otra parte, la CAMe recordó a las y los automovilistas que el programa Hoy No Circula no se aplicará el día domingo 15 de febrero en la capital y el Área Metropolitana.

Contingencia Ambiental se mantiene en CdMx por tercer día consecutivo

En un reporte emitido a las 15:00 horas de este sábado, la CAMe informó que se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental en la CdMx y el Área Metropolitana, debido a la mala calidad del aire provocada por las concentraciones de ozono en la atmósfera.

La dependencia señaló que los altos índices de contaminación que afectan al Valle de méxico son provocados por la condiciones meteorológicas actuales, tales como una estabilidad atmosférica propiciada por un sistema de alta presión, lo que causa que el viento sea débil; a esto se suma la escasez de humedad y la intensa radiación solar.

Según los datos recabados en las estaciones de monitoreo, los niveles más elevados de contaminación se registraron en el municipio de Atizapán, Estado de México, alcanzando una concentración de 156 ppb de ozono.

Debido a los altos índices de contaminación, la CAMe informó que se mantendrá activa la Fase I de Contingencia Ambiental en la CdMx y el Área Metropolitana por tercer día consecutivo, con el fin de prevenir daños a la salud de la población y reducir la emisión de contaminantes.

Recomendaciones para proteger la salud ante mala calidad del aire

Autoridades ambientales recomiendan a la población adoptar las siguientes medidas para evitar daños en su salud por la mala calidad del aire causada por la contaminación:

  • Evitar las actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas para no exponerse a los picos de contaminación, especialmente menores de edad, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
  • No realizar actos cívicos, culturales y de recreo o el ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.
  • Suspender actividades al aire libre celebradas por instituciones públicas o privadas, entre las 13:00 y las 19:00 horas.
  • Posponer eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos entre las 13:00 y las 19:00 horas.
  • No fumar, especialmente en espacios cerrados.

Explora más en estos temas
Contaminación Medio ambiente
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Bad Bunny, ¿producto desechable o talento musical?

"Bad Bunny es controvertido. Para entender más de su música, hice dos cosas; conocer más sobre él...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

¡Tengan sus 40 horas!

"En la iniciativa original de reforma de 2023 se estipulaban cinco días de trabajo por dos de...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Concordia ¡blues!

"El caso de Concordia y el hallazgo de fosas clandestinas no pueden verse como eventos aislados, sino...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Hernández

Novedad editorial

Por Hernández
+ Sección

Opinión en Video

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud
Por Alejandro Calvillo

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco
Por Pedro Mellado Rodríguez

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco

El PRIAN va a Washington
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN va a Washington

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea
Por Juan Carlos Monedero

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea

ICE, peor que la pandemia
Por Ana Lilia Pérez

ICE, peor que la pandemia

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

+ Sección

Galileo

James Van Der Beek murió de cáncer a los 48 años de edad.

Estrés y ultraprocesados explicarían el aumento de cáncer en jóvenes, dice experta

Un estudio de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones reveló que los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable en la edad adulta.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
centenario-oro-onza-plata
1

Precio del centenario de oro y la onza de plata baja este 13 de febrero

Hoy No Circula Sabatino
2

Doble Hoy No Circula Sabatino este 14 de febrero por contingencia ambiental

Mario Delgado dice que se indagará por qué usaron policías contra Marx Arriaga
3

Mario Delgado dice que se indagará quién ordenó usar policías contra Marx Arriaga

El magistrado y el amparo de Coca Contra la salud
4

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud

SEP acepta excesos contra Marx, pero niega que quiso borrar la Guerra Sucia de libros
5

SEP acepta excesos contra Marx, pero niega que quiso borrar la Guerra Sucia de libros

La FGR asegura 149 vehículos y más de 82 mil litros de hidrocarburo en Veracruz.
6

FGR desarma red de huachicol: 149 vehículos, 25 depósitos, 17 tanques, 82 mil litros

La Fase I de Contingencia Ambiental se mantiene por tercer día consecutivo en la CdMx y el Área Metropolitana, debido a la mala calidad del aire.
7

La CAMe suspende contingencia ambiental en el Valle de México luego de 3 días activa

8

Un cártel inmobiliario del que nadie sospechó formó un imperio en Naucalpan, Edomex

El Tesoro de EU sanciona a academia de élite por inscribir a hijos de narcos mexicanos
9

El Tesoro sanciona a academia de prestigio por admitir a hijos de narcos mexicanos

Novedad Editorial
10

Novedad editorial

11

Scherer tira con escopeta contra varios en el gabinete de AMLO, del que formó parte

12

Julio Scherer dibuja a AMLO como victimista, inepto, manipulable e incluso ignorante

Los libros de texto no van a cambiar, sólo agregarán más mujeres en la historia: CSP
13

Los libros de texto no van a cambiar, sólo agregarán más mujeres en la historia: CSP

VIDEO FUERTE ¬ Estudiante apuñala a su compañero con un picahielos en Tláhuac.
14

Un estudiante de secundaria apuñala a su compañero en Tláhuac, en CdMx ¬ VIDEO FUERTE

Trump llama minimiza asesinato de Alex Pretti.
15

El ICE golpea la aprobación de Trump: se hunde a niveles que él mismo no había visto

Destacadas

Ver sección
Destacadas
SEP acepta excesos contra Marx, pero niega que quiso borrar la Guerra Sucia de libros
1

SEP acepta excesos contra Marx, pero niega que quiso borrar la Guerra Sucia de libros

Policías de la CdMx rescatan a joven secuestrado y detienen a seis personas
2

Un joven secuestrado es rescatado con vida en CdMx; detienen a 6 presuntos captores

Ciudadanos llevaron a cabo marchas en varios estados para exigir justicia por la desaparición de 10 mineros en Sinaloa.
3

Cientos marchan en diferentes estados por mineros desaparecidos en Sinaloa ¬ FOTOS

El Tesoro de EU sanciona a academia de élite por inscribir a hijos de narcos mexicanos
4

El Tesoro sanciona a academia de prestigio por admitir a hijos de narcos mexicanos

La Fase I de Contingencia Ambiental se mantiene por tercer día consecutivo en la CdMx y el Área Metropolitana, debido a la mala calidad del aire.
5

La CAMe suspende contingencia ambiental en el Valle de México luego de 3 días activa

Alemania, Francia y Reino Unido acusan a Rusia de asesinar al líder opositor Navalni con un agente nervioso
6

Rusia usó veneno de ranas tóxicas para asesinar a líder opositor, concluyen en Europa

Mario Delgado dice que se indagará por qué usaron policías contra Marx Arriaga
7

Mario Delgado dice que se indagará quién ordenó usar policías contra Marx Arriaga

Los libros de texto no van a cambiar, sólo agregarán más mujeres en la historia: CSP
8

Los libros de texto no van a cambiar, sólo agregarán más mujeres en la historia: CSP

9

Lasse Gaxiola, el mexicano más joven en competir en los Juegos Olímpicos de Invierno

El amor vence al odio y hasta las calumnias, dice la Presidenta por el 14 de febrero.
10

El amor vence al odio y hasta las calumnias, dice la Presidenta por el 14 de febrero

Marco Rubio tiende la mano a Europa hacia una nueva realidad.
11

Rubio pide a Europa dejar "engaño" de la democracia liberal y adoptar visión de Trump

12

Scherer tira con escopeta contra varios en el gabinete de AMLO, del que formó parte