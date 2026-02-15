El ICE detiene a hijo de una Congresista colombiana proTrump; ella pide ayuda a Petro

La representante colombiana pidió ayuda al gobierno colombiano para que interceda para lograr la liberación de su familiar.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- Ángela Vergara, Congresista de Colombia y militante del Partido Conservador Colombiano, se volvió el blanco de críticas tras revelar que su hijo fue detenido en Estados Unidos (EU) por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La legisladora colombiana ha manifestado en distintas ocasiones su postura ultraderechista y a favor de la política migratoria de Donald Trump, incluyendo el endurecimiento de las redadas migratorias y el incremento de las deportaciones. Además, es una de las fundadoras de la organización "Latinas por Trump".

Tras la detención de su hijo, la Representante solicitó al gobierno colombiano que interceda para que sea liberado de la custodia de las autoridades migratorias, lo que generó varias críticas por parte de la sociedad colombiana.

Congresista pide ayuda a Petro

En un video difundido en redes sociales el viernes, la Congresista de Colombia Ángela Vergara reveló que su hijo, Rafael Alfonso Vergara Vergara, lleva 18 días detenido por autoridades migratorias luego de ser arrestado en una de las redadas migratorias ejecutadas por agentes de ICE en EU.

La legisladora colombiana denunció, con lágrimas en los ojos, que su vástago se encuentra recluido "en condiciones inhumanas", a pesar de ingresó de forma regular a territorio estadounidense y se encuentra en espera de que se lleve a cabo su audiencia de asilo.

"Él, al igual que muchos colombianos, está viviendo un martirio porque no ha podido regresar a su país, que necesitan la intervención urgente del Estado, es por eso que hoy como madre les pido ayuda", dijo.

Además, Ángela Vergara compartió una publicación en sus redes sociales para solicitar al gobierno de Colombia que intervenga para garantizar que su hijo pueda regresar a su país, además de brindarle protección y acompañamiento.

Mientras que en el pasado la Congresista de ultraderecha se expresó a favor de la política migratoria de Trump, tras la detención de su familiar señaló que ahora está viviendo la misma situación que miles de colombianos que permanecen bajo custodia de autoridades migratorias.

"Llevo semanas viviendo lo que miles de colombianos han sufrido este último año: mi hijo retenido por ICE en EU, condiciones duras, miedo, incertidumbre y un desgaste emocional profundo", se lee en su publicación.

Vergara aseveró que decidió no revelar la situación que atraviesa "porque el dolor primero se vive en lo íntimo y porque creí en las garantías que podía ofrecer la justicia norteamericana, pero hoy es necesario decirlo".

Para concluir su mensaje, la Congresista hizo un llamado "urgente" al Gobierno colombiano y a la Cancillería para que garanticen el retorno del joven retenido por autoridades migratorias de EU.