¿Iniciarás una vida en pareja? La Profeco comparte guía para crear un plan financiero

Establecer un plan financiero en conjunto al iniciar una vida junto a otra persona ayuda a fortalecer el vínculo de pareja.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- Con el fin de que las parejas puedan evitar problemas en el futuro por cuestiones de dinero, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) compartieron una guía para planear sus finanzas.

Iniciar una vida en pareja es una decisión que va más allá de compartir una casa, ya que también implica que ambas partes lleguen a un acuerdo para establecer metas conjuntas y que tomen decisiones económicas.

Establecer un plan de acción para tener unas finanzas sanas al formalizar una relación ayuda a fortalecer el vínculo de pareja, además de que evita que se ponga en riesgo la tranquilidad o el afecto entre ambas partes.

En el mes del amor, no todo son flores y chocolates… las finanzas también pueden romper corazones 💔💸 Para que el dinero no sea motivo de pelea, la #Profeco lanza una advertencia clara: amar también implica saber administrar juntos. Vivir en pareja no solo es compartir… pic.twitter.com/ewwR3uomif — Profeco (@Profeco) February 14, 2026

¿Cómo planear las finanzas en pareja?

Lo primero que se debe considerar al diseñar un plan financiero en pareja es que cada persona debe ser clara respecto a su situación económica personal; para tener un panorama claro es recomendable hacer un examen a conciencia respondiendo las siguientes preguntas:

¿De cuánto es mi ingreso mensual real?

¿Cuáles son las deudas que tengo pendientes de liquidar?

¿Cuáles son mis gastos fijos (renta, servicios, suscripciones, etc.)?

¿Cuáles son mis metas personales no negociables?

Luego de que ambas partes presenten sus respuestas, la Profeco recomienda iniciar un diálogo para alinear los objetivos, para lo cual es importante preguntarse:

¿Cuáles serán los gastos compartidos?

¿Qué metas tienen en común (como adquirir una casa, viajar, ahorrar, etc.)?

¿Cómo se dividirán los gastos?

¿Cuáles son las compras que requieren aviso o acuerdo previo?

Gracias a estos acuerdos hay menos confusiones y se evita la infidelidad financiera, la cual surge cuando una de las partes oculta sus deudas, realiza gastos sin avisar o dispone de recursos compartidos sin consultarlo previamente.

Profeco propone alternativas para facilitar las finanzas en pareja

La Profeco recalcó que las parejas tienen a su disposición distintas herramientas financieras que pueden ayudarles a facilitar la vida juntos y a ahorrar para el futuro; algunas de las opciones recomendadas son:

Cuenta de ahorro mancomunada

Estas cuentas permiten a una pareja gestionar un fondo común, donde los recursos se administran en conjunto; antes de recurrir a esta opción es importante que ambas partes tengan metas claras y la posibilidad de realizar aportaciones constantes.

Existen dos modalidades:

Mancomunada: ambas partes deben autorizar cada movimiento.

Solidaria: cualquiera de las partes puede disponer del dinero sin necesidad de la autorización de la pareja.

Se recomienda que las parejas que recurren a una cuenta de ahorro mancomunada lleven un registro de las aportaciones y el uso de los recursos, con el fin de evitar malos entendidos.

Crédito hipotecario mancomunado

Los créditos en conjunto permiten a las parejas solicitar un monto mayor que pueden destinar para construir su patrimonio, como adquirir una casa o un automóvil. Es indispensable que ambas partes tengan ingresos estables y estén dispuestos a comprometerse a realizar pagos a largo plazo.

Otro aspecto importante es tener claridad respecto a qué hacer con la propiedad adquirida en caso de una separación.

Antes de solicitar un crédito hipotecario mancomunado, la Profeco recomienda revisar la tasa de interés, los seguros obligatorios, plazos, penalizaciones y cláusulas de rescisión, además de tener un acuerdo por escrito sobre los pagos mensuales que le corresponden a cada una de las partes.

Tarjetas de crédito con responsabilidad compartida

Contar con una tarjeta bancaria adicional es una forma de facilitar la gestión de los gastos del hogar, siempre y cuando cada parte cumpla con el pago puntual y respete el límite de gasto. Es importante recalcar que la persona que quede registrada como titular de la cuenta será la única responsable legal de pagar el total de la deuda a la institución financiera.

Seguros para protegerse mutuamente

Contar con un seguro de vida o de gastos médicos mayores es una excelente forma de contar con un respaldo ante imprevistos. Antes de contratar alguno de estos servicios financieros es necesario definir quién será titular, quién cubrirá los pagos de la prima y quiénes serán las personas beneficiarias.

Otros hábitos financieros recomendados por la Profeco para fortalecer la relación de pareja son: