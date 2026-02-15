Obama responde a publicación racista de Trump; su gobierno "es un circo", afirma

Redacción/SinEmbargo

14/02/2026 - 11:06 pm

Barack Obama lanzó duras críticas contra la administración de Donald Trump y respondió a la publicación racista que compartió el Presidente en sus redes.
Obama afirmó que Trump perdió el respeto por el cargo de Presidente de EU. Foto: Fundación Obama

El expresidente consideró que las acciones del actual mandatario estadounidense sólo generan "un circo" en los medios.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- Barack Obama lanzó duras críticas contra la administración de Donald Trump y respondió a la publicación racista compartida en las redes sociales oficiales del gobierno de Estados Unidos (EU), en una entrevista publicada este sábado.

Las declaraciones del expresidente se dan más de una semana después de que el actual mandatario publicó un video en su cuenta de Truth Social en el que aparece Obama y su esposa Michelle caracterizados como simios, el cual fue replicado por la cuenta de la Casa Blanca.

Dicha publicación generó una ola de repudio contra el magnate en redes sociales, lo que el gobierno trumpista calificó como una "falsa indignación", sin embargo, ante las críticas el material fue eliminado de todas las cuentas oficiales.

Obama responde a publicación racista de Trump

En una entrevista con el comentarista político Brian Tyler Cohen, publicada en YouTube, Obama se refirió a la publicación racista hecha por Trump en redes, considerando que difundir este tipo de materiales es un "comportamiento profundamente preocupante".

Además, el expresidente calificó las acciones del magnate como una "distracción" que sólo sirve para crear un "circo" en los medios.

“Es importante reconocer que la mayoría de los estadounidenses consideran que este comportamiento es profundamente preocupante”, dijo Obama, y agregó que en sus recorridos por el país ha conocido personas que “todavía creen en la decencia, la cortesía y la amabilidad, mientras ocurre esta especie de circos en las redes sociales y en la televisión”.

Ante los esfuerzos de la Casa Blanca de minimizar los reclamos contra el Presidente, calificándolos como "falsa indignación", Obama acusó a Donald Trump y a funcionarios que forman parte de su administración de haber perdido la vergüenza y "el respeto por el cargo".

“Lo que es real es que no parece haber ninguna vergüenza al respecto entre personas que antes sentían que se debía tener cierto decoro, sentido de la propiedad y respeto por el cargo. Todo eso se ha perdido”, señaló.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión en Video

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud
Por Alejandro Calvillo

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco
Por Pedro Mellado Rodríguez

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco

El PRIAN va a Washington
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN va a Washington

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea
Por Juan Carlos Monedero

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea

ICE, peor que la pandemia
Por Ana Lilia Pérez

ICE, peor que la pandemia

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Galileo

James Van Der Beek murió de cáncer a los 48 años de edad.

Estrés y ultraprocesados explicarían el aumento de cáncer en jóvenes, dice experta

Un estudio de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones reveló que los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable en la edad adulta.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

