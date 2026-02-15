Obama responde a publicación racista de Trump; su gobierno "es un circo", afirma

El expresidente consideró que las acciones del actual mandatario estadounidense sólo generan "un circo" en los medios.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- Barack Obama lanzó duras críticas contra la administración de Donald Trump y respondió a la publicación racista compartida en las redes sociales oficiales del gobierno de Estados Unidos (EU), en una entrevista publicada este sábado.

Las declaraciones del expresidente se dan más de una semana después de que el actual mandatario publicó un video en su cuenta de Truth Social en el que aparece Obama y su esposa Michelle caracterizados como simios, el cual fue replicado por la cuenta de la Casa Blanca.

Dicha publicación generó una ola de repudio contra el magnate en redes sociales, lo que el gobierno trumpista calificó como una "falsa indignación", sin embargo, ante las críticas el material fue eliminado de todas las cuentas oficiales.

THIS 👇 "You're not alone in being able to figure out how we push back and come up with new solutions." pic.twitter.com/FHx7volaiR — The Obama Foundation (@ObamaFoundation) February 14, 2026

Obama responde a publicación racista de Trump

En una entrevista con el comentarista político Brian Tyler Cohen, publicada en YouTube, Obama se refirió a la publicación racista hecha por Trump en redes, considerando que difundir este tipo de materiales es un "comportamiento profundamente preocupante".

Además, el expresidente calificó las acciones del magnate como una "distracción" que sólo sirve para crear un "circo" en los medios.

“Es importante reconocer que la mayoría de los estadounidenses consideran que este comportamiento es profundamente preocupante”, dijo Obama, y agregó que en sus recorridos por el país ha conocido personas que “todavía creen en la decencia, la cortesía y la amabilidad, mientras ocurre esta especie de circos en las redes sociales y en la televisión”.

Ante los esfuerzos de la Casa Blanca de minimizar los reclamos contra el Presidente, calificándolos como "falsa indignación", Obama acusó a Donald Trump y a funcionarios que forman parte de su administración de haber perdido la vergüenza y "el respeto por el cargo".