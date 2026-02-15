Jorge Meléndez, periodista de izquierda y luchador social, fallece a los 81 años

A lo largo de su carrera, Jorge Meléndez defendió consistentemente los derechos del gremio periodístico, y participó en espacios de análisis político y social.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- El periodista Jorge Meléndez Preciado, figura destacada del periodismo de izquierda en México y luchador social comprometido con las causas populares, falleció este 14 de febrero, según informaron sus familiares y colegas a través de redes sociales.

La noticia sobre el fallecimiento fue dada a conocer mediante un comunicado difundido por Periodistas Unidos, sitio del que fue director, y redactado por los familiares y compañeros de Meléndez Preciado.

"De parte de Rosi, Lucía, Mauricio, Azul, Valeria, Jas, Bruno, Milo, Alejandro, Luna y Montserrat, les informamos que, lamentablemente, nuestro padre, pareja, abuelo, amigo, periodista de izquierda y luchador social, Jorge Meléndez, falleció el día de hoy", se lee en el mensaje.

Las y los firmantes del comunicado destacaron que el periodista pidió a todos seguir "luchando para lograr un cambio y acompañar a quienes no tienen nada y son oprimidos por el sistema".

"La labor periodística no debe sucumbir al poder y debe seguir acompañando las luchas sociales en el mundo. El sueño de mejores salarios y condiciones para los periodistas tiene que cumplirse, y el esclarecimiento de todos los crímenes contra periodistas, desde Manuel Buendía hasta la fecha, debe seguir vigente", añadieron.

¿Quién fue Jorge Meléndez?

Nacido en 1944, Meléndez Preciado fue un periodista con una trayectoria de décadas en diversos medios mexicanos. Colaboró en publicaciones como La Jornada de Oriente y Revista Zócalo, donde defendió consistentemente los derechos del gremio periodístico, y participó en espacios de análisis político y social.

Su voz se caracterizó por una postura crítica hacia el poder, la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a las luchas sociales. Su faceta más reconocida se dio en Radio Educación, donde se desempeñó como comentarista y analista político, además de colaborar en programas como "México Bárbaro".

En los últimos días, la comunidad periodística había expresado solidaridad ante su grave estado de salud, impulsando campañas de apoyo para cubrir gastos médicos.

Lamentan en redes su muerte

Diversas voces del periodismo mexicano lamentaron su partida, como Julio Astillero, la Revista Zócalo y Laura Sánchez Ley. Figuras de la política como Gerardo Fernández Noroña también se unieron a los pésames por su deceso.

"Mi solidaridad con familiares y amigos del periodista Jorge Meléndez, ante su lamentable fallecimiento. Un hombre íntegro, serio y consecuente", escribió Noroña en redes.

Por su parte, Julio Astillero compartió el siguiente mensaje: "Con profundo dolor compartimos el comunicado de la familia del gran Jorge Meléndez, quien hoy ha fallecido. Jorge fue un luchador social firme y congruente, un periodista crítico y honesto. Su voz y su acción siempre estuvieron comprometidas con las mejores causas, desde una izquierda genuina".