Choque múltiple deja 3 muertos y 15 heridos en el Libramiento Bicentenario, en Edomex

El aparatoso accidente provocó el cierre de la circulación en ambos sentidos del tramo Xonacatlán–Lerma.

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- Un choque múltiple dejó este domingo un saldo de tres muertos y 15 heridos en el tramo Xonacatlán–Lerma del Libramiento Bicentenario.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México (Edomex) informó que en el accidente vehicular, ocurrido en Lerma, se vieron involucrados aproximadamente 40 vehículos.

"Esta Coordinación participa en la atención de un choque múltiple con aproximadamente 40 vehículos involucrados sobre el Libramiento Bicentenario, tramo Xonacatlán–Lerma", publicó a través de su cuenta de X, antes Twitter.

Según el reporte oficial, entre las unidades afectadas se encuentran autobuses, vehículos particulares y unidades de emergencia.

"De manera preliminar, se reportan 15 personas lesionadas atendidas en el sitio y, lamentablemente, tres decesos", agregó Protección Civil (PC).

Cierran circulación en ambos sentidos

Las autoridades del Edomex también dieron a conocer el cierre de la circulación en ambos sentidos del tramo Xonacatlán–Lerma del Libramiento Bicentenario.

"Se mantiene trabajo coordinado con UMPCyB Xonacatlán, SUEM, Cruz Roja, Policía Estatal, Guardia Nacional, Auxilio Vial y la CGPCyGIR", afirmaron.

Por último, PC hizo un llamado a la población a evitar la zona, a tomar rutas alternas y a seguir las indicaciones oficiales.