Beca Rita Cetina para Secundaria: ¿No recogiste tu tarjeta? Aquí te decimos qué hacer

Para evitar contratiempos, se hizo un llamado a que madres, padres, tutoras y tutores tengan listos los documentos requeridos para la entrega de su tarjeta.

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- Si no fuiste a recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina para Secundaria, no te preocupes porque te tenemos una muy buena noticia: habrá un periodo de entregas extemporáneas.

Aunque hace unos días concluyó la distribución de más de un millón de tarjetas del Banco del Bienestar para que las y los beneficiarios del programa puedan cobrar su apoyo, se anunció una nueva oportunidad para quienes no pudieron ir por la suya.

¿Cómo podrás recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina para Secundaria?

De acuerdo con el Gobierno federal, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar reprogramará las citas. Posteriormente, te informará cuándo y dónde podrás ir a recoger tu plástico.

💳 ¿No pudiste recoger la tarjeta para la #BecaRitaCetina de tu hija o hijo de secundaria? Esta información es para ti. 👀 ¡Y no te preocupes! El apoyo para tu familia no se pierde. 🎓📚 pic.twitter.com/dP5uuqX4TX — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) February 12, 2026

Es importante que estés pendiente de las notificaciones de la Coordinación de Becas y que hagas un espacio para acudir a la entrega de la tarjeta, ya que este medio de pago es indispensable para recibir el apoyo económico del programa.

¿Tu tarjeta está segura?

Las autoridades destacaron que las tarjetas que no han sido entregadas están seguras, pues se encuentran asignadas a las madres, los padres, las tutoras y los tutores que hicieron el registro de las y los nuevos becarios.

¿Quién debe ir a recoger el plástico?

A través de un comunicado, se precisó que las personas que inscribieron a las y los estudiantes a la Beca Rita Cetina para Secundaria son las que deben presentarse a recoger el plástico.

¿Qué documentos te piden para obtener la tarjeta?

Identificación oficial vigente de la persona que hizo el registro (original y copia).

Acta de nacimiento de la o el adulto y de la alumna o alumno (copia).

Clave Única de Registro de Población (CURP) de ambas personas (copia).

Comprobante de domicilio vigente (copia).

¿Qué tienes que hacer cuando recibas la tarjeta del Banco del Bienestar?

Una vez que tengas en tus manos la tarjeta del Banco del Bienestar, tienes que cambiar el NIP y guardarla en un lugar seguro.

El plástico se activará en cuanto recibas el primer pago de la Beca Rita Cetina para Secundaria.