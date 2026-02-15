Semarnat hace muestreo de metales pesados en Río Sonora tras derrame de Grupo México

La dependencia federal realizó la exploración en siete comunidades de la cuenca para identificar posibles sitios contaminados con metales pesados.

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- A casi 12 años del derrame de desechos mineros de Grupo México en la cuenca del Río Sonora, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) inició el primer recorrido para hacer un muestreo de metales en la zona.

La dependencia federal informó ayer que el pasado 11 y 12 de febrero realizó un muestreo exploratorio a lo largo de la zona, con el acompañamiento de los Comités de Cuencas del Río Sonora. El trayecto abarcó Cananea, Bacoachi, Unámichi, Tahuichopa, Arizpe, Aconchi y Ures.

Durante las jornadas se tomaron muestras de suelo y sedimentos, y se emprendieron mediciones con equipo de fluorescencia de rayos X para detectar la posible presencia de metales pesados.

"Como parte de las acciones para su remediación ambiental, la Semarnat realizó un muestreo exploratorio para identificar posibles sitios contaminados con metales pesados en el río", detalló en un hilo publicado en su cuenta de X.

✅ La Secretaría reafirma su compromiso con una atención responsable, transparente, basada en evidencia, y de la mano de especialistas y comunidades. 💧¡Continuamos trabajando en la remediación de este importante cuerpo de agua de 🇲🇽 y garantizar el derecho a un medio ambiente… pic.twitter.com/YpuzUd4l3c — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) February 14, 2026

Según la Semarnat, las acciones cubrirán 402 kilómetros y beneficiarían a cerca de 22 mil habitantes de ocho municipios aledaños, que durante más de una década han denunciado afectaciones a la salud, a actividades agrícolas y ganaderas, así como impactos en el acceso al agua.

"La identificación, caracterización y remediación son coordinadas por la Subsecretaría de Regulación Ambiental, a través de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas", señaló en una de las publicaciones.

Grupo México depositó 500 mdp para remediar daños

Un día antes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Grupo México realizó un primer depósito por 500 millones de pesos (mdp) para iniciar la remediación del daño en las comunidades afectadas por la contaminación del Río Sonora, recursos que permitirán continuar la construcción del Hospital Regional de Ures.

🌱 Durante la jornada se tomaron muestras de suelo y sedimentos, y se realizaron mediciones con equipo de fluorescencia de rayos X. pic.twitter.com/1VHgiaJkhW — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) February 14, 2026

“Faltan otros mil millones de pesos y lo va a cumplir porque está escrito”, sostuvo.

La mandataria federal precisó que el acuerdo implica la reparación integral del daño, por lo que el juicio del Estado contra la empresa deberá cerrarse conforme a la Ley.

El plan integral de justicia para la remediación de la cuenca del Río Sonora contempla una inversión superior a dos mil 200 millones de pesos: mil 500 millones a cargo de Grupo México, más de 483 millones del Gobierno federal y alrededor de 180 millones del Gobierno estatal.

Once años después, acuerdo por mil 500 mdp

En diciembre de 2025, SinEmbargo reportó que Grupo México acordó aportar mil 500 millones de pesos para la remediación ambiental, monto que se sumaría a los 59 millones depositados entre 2018 y 2019 ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) .

📍 #RíoSonora, México | Como parte de las acciones para su remediación ambiental, la #Semarnat realizó un muestreo exploratorio para identificar posibles sitios contaminados con metales pesados en el río. 👇🏽🧵 pic.twitter.com/scOdI6IeSG — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) February 14, 2026

El derrame ocurrió el 6 de agosto de 2014, cuando 40 millones de litros de aguas residuales con sulfato de cobre acidificado, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, propiedad del empresario Germán Larrea, se desbordaron desde un depósito de relaves en la mina en Cananea y el daño se extendió hasta Nogales, Sonora.

Larrea se había negado, en los hechos, a solventar los gastos del derrame en el Río Sonora. Hasta ahora. Incluso el fideicomiso, que había sido suspendido en 2016 durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (EPN), bajo el argumento de que se había logrado el cumplimiento de los Programas de Remediación, fue restablecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó emitir nuevas determinaciones sobre la remediación y medidas correctivas, que nuevamente no fueron cumplidas de forma óptima para la población afectada.

Semarnat demanda a Grupo México

En octubre de 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó una denuncia penal contra la empresa por presunto incumplimiento en la remediación.

María Luisa Albores, entonces titular de la Semarnat, informó que la dependencia hizo una denuncia penal contra Grupo México porque no había cumplido con la remediacion ambiental. Además, rechazó que el derrame de 40 mil metros cúbicos de metales haya sido un accidente, sino una “negligencia de construcción”.

“Somos contundentes como Semarnat. Nosotros ya estamos en una acción penal contra Grupo México porque no aceptamos lo que dicen de que ya remediaron. […] El medio ambiente sigue contaminado, hay gente enferma”, dijo en conferencia de prensa el 18 de octubre de 2023.

Un dictamen ambiental difundido ese mismo año concluyó que persistía contaminación en agua, suelos, flora y fauna, con presencia de metales pesados por encima de norma.

La empresa rechazó los resultados y sostuvo que estudios avalados por laboratorios acreditados indicaban que las condiciones ambientales eran similares a las previas a 2014.