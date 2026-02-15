La Presidenta formaliza nuevos incentivos para el cine, con elogios de Salma Hayek

Los montos variarán según el tipo y tamaño del proyecto, bajo reglas acordadas con la Secretaría de Hacienda y representantes del sector.

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- El Gobierno de México este domingo un nuevo esquema de incentivos para la industria cinematográfica y audiovisual que entrará en vigor mañana tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Durante el anuncio encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, explicó que el estímulo consistirá en un crédito fiscal contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de hasta 30 por ciento del gasto ejercido en territorio nacional, con un tope de 40 millones de pesos por proyecto.

La actriz nominada al Oscar, productora y directora mexicana, Salma Hayek Pinault, celebró la visión de la Presidenta para implementar incentivos que apoyan a la producción del cine mexicano: “Quizá lo que no teníamos era esta Presidenta”.