Caso Nancy Guthrie: FBI analiza ADN de un guante que habría usado su secuestrador

Redacción/SinEmbargo

15/02/2026 - 7:19 pm

El FBI analiza una muestra de ADN obtenida de unos guantes que podrían ser los que utilizó el presunto secuestrador de Nancy Guthrie.
El FBI analizó una muestra de ADN obtenida de un guante hallado cerca de la casa de Nancy Guthrie. Foto: FBI

Artículos relacionados

Artículos relacionados

FBI revela nueva evidencia del caso Nancy Guthrie; eleva recompensa a 100 mil dólares

FBI busca pistas del secuestro de Nancy Guthrie tras interrogar y liberar a un hombre

Caso Nancy Guthrie: la búsqueda continúa y se acerca el plazo para pagar su rescate

La evidencia hallada por autoridades estadounidenses podría revelar a la persona responsable del rapto de la mujer de 84 años.

Ciudad de México/Los Ángeles, 15 de febrero (SinEmbargo/LaOpinión).- El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU) reveló este domingo que analiza una muestra de ADN obtenida de un guante que podría ser el que utilizó el presunto secuestrador de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, presentadora del programa "Today" de NBC.

Según declaraciones de investigadores retirados, consultados por Fox News, la evidencia hallada por las autoridades podría ayudar a identificar a la persona responsable del rapto de la mujer de 84 años, quien presuntamente fue privada de la libertad en su casa en Tucson, Arizona, el 31 de enero.

El caso del secuestro de la madre de la conductora generó gran conmoción entre la sociedad estadounidense, además de que provocó que las agencias de seguridad iniciaran una investigación que, luego de tres semanas, ha arrojado pocos avances.

¿Qué informó el FBI?

El FBI dio a conocer en un comunicado difundido este domingo que analiza una muestra de ADN obtenida de un guante que parece coincidir con los que habría usado el secuestrador de Nancy Guthrie, quien fue captado en videos de vigilancia la noche del rapto.

Dicho accesorio fue hallado en un campo junto a la carretera a tres kilómetros de la casa de la madre de la presentadora de "Today", durante un operativo de búsqueda desplegado por las autoridades el miércoles pasado.

La agencia reveló que el guante fue enviado a un laboratorio privado en Florida para realizar las pruebas de ADN, mientras que este domingo recibió los resultados preliminares; detalló que , tras realizar pruebas adicionales se determinó que la muestra coincide con el perfil de un hombre desconocido.

El FBI indicó que ingresará la muestra de ADN obtenida del guante en la base de datos del Sistema Consolidado de Índice de ADN (CoDIS, por sus siglas en inglés), con el fin de identificar a un posible sospechoso del rapto de Nancy Guthrie.

Hallan nueva evidencia sobre secuestro de Nancy

Las autoridades del Condado de Pima informaron que se encontró ADN que no corresponde a Nancy Guthrie ni a personas cercanas a ella en su propiedad, dentro de la investigación por su desaparición. El hallazgo fue confirmado por el Departamento del Sheriff del Condado de Pima (PCSD), que señaló que los investigadores trabajan para identificar a quién pertenece el material genético, sin revelar la ubicación exacta donde fue detectado.

Nancy Guthrie, de 84 años y madre de la presentadora Savannah Guthrie, fue vista por última vez la noche del 31 de enero en Tucson, Arizona, tras cenar en casa de una de sus hijas, Annie. La familia notificó a las autoridades al mediodía del 1 de febrero, luego de que Nancy no acudiera a la iglesia como lo hacía habitualmente. Desde entonces, el PCSD y el FBI han desarrollado una investigación conjunta, recabando evidencia y revisando grabaciones de seguridad en busca de pistas.

Rastros de sangre

Entre las pruebas recogidas, las autoridades encontraron varios guantes a aproximadamente 1.2 millas de la vivienda, aunque ninguno apareció dentro de la propiedad. Todos los objetos fueron enviados a un laboratorio externo para su análisis forense. Asimismo, se reportó la existencia de una pequeña cantidad de sangre dentro de la residencia, que permanece bajo análisis sin que se haya revelado a quién pertenece.

La policía también ha difundido la descripción de un hombre captado por cámaras de seguridad en el porche de la casa la noche de la desaparición. Según la información divulgada, se trata de un individuo de aproximadamente 5 pies 10 pulgadas, complexión media y portando una mochila, al que se busca interrogar para determinar si tiene relación con el caso.

Esta semana, el equipo de mantenimiento de piscinas visitó la propiedad a petición de la familia, con la presencia de oficiales del PCSD durante el servicio, siendo la primera intervención de la compañía en la residencia. Además, las autoridades enviarán un mensaje a los vecinos mediante la aplicación Neighbors para solicitar grabaciones de cámaras de seguridad que puedan aportar información relevante.

El FBI ha aumentado la recompensa por datos que ayuden a localizar a Nancy Guthrie hasta 100.000 dólares. Mientras tanto, Savannah Guthrie y sus hermanos han solicitado ayuda pública mediante un video en redes sociales, agradeciendo el apoyo recibido y asegurando que la familia “nunca se rendirá” en la búsqueda de su madre.

A dos semanas de su desaparición, Nancy Guthrie sigue sin aparecer, y las autoridades mantienen la investigación abierta, revisando todas las evidencias y posibles pistas que permitan esclarecer los hechos.

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Enfrentar al bully imperial que amenaza AL

"La reafirmación imperial de Estados Unidos con el gobierno de Trump no está siendo resistida ni enfrentada...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

IA Universitaria

"Yo no querría que el cardiólogo que me atienda dentro de muchos años hubiera pasado algunas de...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Bad Bunny, ¿producto desechable o talento musical?

"Bad Bunny es controvertido. Para entender más de su música, hice dos cosas; conocer más sobre él...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

¡Tengan sus 40 horas!

"En la iniciativa original de reforma de 2023 se estipulaban cinco días de trabajo por dos de...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Alter ego
Por Muna D. Buchahin

Alter ego

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud
Por Alejandro Calvillo

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco
Por Pedro Mellado Rodríguez

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco

El PRIAN va a Washington
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN va a Washington

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea
Por Juan Carlos Monedero

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea

ICE, peor que la pandemia
Por Ana Lilia Pérez

ICE, peor que la pandemia

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

+ Sección

Galileo

Las extensiones de cabello se han convertido en un básico de belleza: permiten cambiar de look, alargar, dar volumen y jugar con el color sin tocar el pelo.

¿Usas extensiones de cabello? ¡Ojo! Estudio identifica sustancias químicas peligrosas

James Van Der Beek murió de cáncer a los 48 años de edad.

Estrés y ultraprocesados explicarían el aumento de cáncer en jóvenes, dice experta

Un estudio de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones reveló que los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable en la edad adulta.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
centenario-oro-onza-plata
1

Precio del centenario de oro y la onza de plata baja este 13 de febrero

El magistrado y el amparo de Coca Contra la salud
2

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud

¡Persiste contaminación! CAMe reactiva contingencia ambiental en el Valle de México
3

¡Persiste contaminación! CAMe reactiva contingencia ambiental en el Valle de México

Gisele Ortiz, Emmanuel Esteban Campana y Joaquín Wirth son las víctimas mortales del ataque directo en la Sala de Despecho Puebla.
4

¿Quiénes murieron por el ataque en la Sala de Despecho Puebla? Ellas son las víctimas

Ángela Vergara, Congresista de Colombia que apoya a Trump, se volvió el blanco de críticas tras revelar que su hijo fue detenido en EU por agentes de ICE.
5

El ICE detiene a hijo de una Congresista colombiana proTrump; ella pide ayuda a Petro

Hoy No Circula Sabatino
6

Doble Hoy No Circula Sabatino este 14 de febrero por contingencia ambiental

La FGR asegura 149 vehículos y más de 82 mil litros de hidrocarburo en Veracruz.
7

FGR desarma red de huachicol: 149 vehículos, 25 depósitos, 17 tanques, 82 mil litros

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anexó un listado con los nombres de los funcionarios y personas políticamente expuestas en los archivos Epstein.
8

Departamento de Justicia envía a Congreso lista de políticos en los archivos Epstein

La esquiadora Sarah Schleper es descalificada
9

La mexicana Sarah Schleper es descalificada de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

10

Scherer tira con escopeta contra varios en el gabinete de AMLO, del que formó parte

El Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, anunció un nuevo esquema de incentivos para la industria cinematográfica y audiovisual.
11

La Presidenta formaliza nuevos incentivos para el cine, con elogios de Salma Hayek

Policías de la CdMx rescatan a joven secuestrado y detienen a seis personas
12

Un joven secuestrado es rescatado con vida en CdMx; detienen a 6 presuntos captores

Iris "N", presunta líder de una célula dedicada a la extorsión, es detenida en el Edomex
13

Iris "N", presunta líder de célula dedicada a la extorsión, es detenida en el Edomex

VIDEO FUERTE ¬ Estudiante apuñala a su compañero con un picahielos en Tláhuac.
14

Un estudiante de secundaria apuñala a su compañero en Tláhuac, en CdMx ¬ VIDEO FUERTE

Cuatro hombres son los detenidos por el ataque al bar Sala de Despecho Puebla, ubicado en la Isla de Angelópolis, hecho que ocurrió la madrugada del sábado.
15

Ataque en Sala de Despecho Puebla fue planeado; detenidos vigilaron a víctimas: SSP

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El FBI analiza una muestra de ADN obtenida de unos guantes que podrían ser los que utilizó el presunto secuestrador de Nancy Guthrie.
1

Caso Nancy Guthrie: FBI analiza ADN de un guante que habría usado su secuestrador

Iris "N", presunta líder de una célula dedicada a la extorsión, es detenida en el Edomex
2

Iris "N", presunta líder de célula dedicada a la extorsión, es detenida en el Edomex

¡Persiste contaminación! CAMe reactiva contingencia ambiental en el Valle de México
3

¡Persiste contaminación! CAMe reactiva contingencia ambiental en el Valle de México

Abusos en Campamento East Montana
4

Torturas, abusos y hasta muertes rigen el encierro de migrantes en un centro de Texas

La esquiadora Sarah Schleper es descalificada
5

La mexicana Sarah Schleper es descalificada de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

China ha ampliado de manera sistemática su presencia en América Latina. Inversiones en puertos, proyectos energéticos e infraestructura generan dependencias.
6

China y EU se disputan Latinoamérica. Mantenerse soberana será el reto para la región

Gisele Ortiz, Emmanuel Esteban Campana y Joaquín Wirth son las víctimas mortales del ataque directo en la Sala de Despecho Puebla.
7

¿Quiénes murieron por el ataque en la Sala de Despecho Puebla? Ellas son las víctimas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anexó un listado con los nombres de los funcionarios y personas políticamente expuestas en los archivos Epstein.
8

Departamento de Justicia envía a Congreso lista de políticos en los archivos Epstein

Un choque múltiple dejó este domingo un saldo de tres muertos y 15 heridos en el tramo Xonacatlán–Lerma del Libramiento Bicentenario.
9

Choque múltiple deja 3 muertos y 15 heridos en el Libramiento Bicentenario, en Edomex

Las quejas laborales del T-MEC contra México se concentran en el sector automotriz, donde EU perdió 25 por ciento de empleos desde 1999.
10

EU presiona a México con 46 reclamos laborales en el T-MEC; el foco: los automóviles

A casi 12 años del derrame de desechos mineros de Grupo México en la cuenca del Río Sonora, la Semarnat inició el muestreo de metales en la zona.
11

Semarnat hace muestreo de metales pesados en Río Sonora tras derrame de Grupo México

Morena y la 4T convirtieron al Partido Verdeen la tercera fuerza política del país. Ahora, con ese poder, amagan al cuadro oficialista de romper su alianza.
12

Casi todos los líderes del PVEM, aliado 4T, han sido vinculados a casos de corrupción