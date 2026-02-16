Caso Nancy Guthrie: FBI analiza ADN de un guante que habría usado su secuestrador

La evidencia hallada por autoridades estadounidenses podría revelar a la persona responsable del rapto de la mujer de 84 años.

Ciudad de México/Los Ángeles, 15 de febrero (SinEmbargo/LaOpinión).- El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU) reveló este domingo que analiza una muestra de ADN obtenida de un guante que podría ser el que utilizó el presunto secuestrador de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, presentadora del programa "Today" de NBC.

Según declaraciones de investigadores retirados, consultados por Fox News, la evidencia hallada por las autoridades podría ayudar a identificar a la persona responsable del rapto de la mujer de 84 años, quien presuntamente fue privada de la libertad en su casa en Tucson, Arizona, el 31 de enero.

El caso del secuestro de la madre de la conductora generó gran conmoción entre la sociedad estadounidense, además de que provocó que las agencias de seguridad iniciaran una investigación que, luego de tres semanas, ha arrojado pocos avances.

¿Qué informó el FBI?

El FBI dio a conocer en un comunicado difundido este domingo que analiza una muestra de ADN obtenida de un guante que parece coincidir con los que habría usado el secuestrador de Nancy Guthrie, quien fue captado en videos de vigilancia la noche del rapto.

Dicho accesorio fue hallado en un campo junto a la carretera a tres kilómetros de la casa de la madre de la presentadora de "Today", durante un operativo de búsqueda desplegado por las autoridades el miércoles pasado.

La agencia reveló que el guante fue enviado a un laboratorio privado en Florida para realizar las pruebas de ADN, mientras que este domingo recibió los resultados preliminares; detalló que , tras realizar pruebas adicionales se determinó que la muestra coincide con el perfil de un hombre desconocido.

El FBI indicó que ingresará la muestra de ADN obtenida del guante en la base de datos del Sistema Consolidado de Índice de ADN (CoDIS, por sus siglas en inglés), con el fin de identificar a un posible sospechoso del rapto de Nancy Guthrie.

New images in the search for Nancy Guthrie:



Over the last eight days, the FBI and Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/z5WLgPtZpT — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

Hallan nueva evidencia sobre secuestro de Nancy

Las autoridades del Condado de Pima informaron que se encontró ADN que no corresponde a Nancy Guthrie ni a personas cercanas a ella en su propiedad, dentro de la investigación por su desaparición. El hallazgo fue confirmado por el Departamento del Sheriff del Condado de Pima (PCSD), que señaló que los investigadores trabajan para identificar a quién pertenece el material genético, sin revelar la ubicación exacta donde fue detectado.

Nancy Guthrie, de 84 años y madre de la presentadora Savannah Guthrie, fue vista por última vez la noche del 31 de enero en Tucson, Arizona, tras cenar en casa de una de sus hijas, Annie. La familia notificó a las autoridades al mediodía del 1 de febrero, luego de que Nancy no acudiera a la iglesia como lo hacía habitualmente. Desde entonces, el PCSD y el FBI han desarrollado una investigación conjunta, recabando evidencia y revisando grabaciones de seguridad en busca de pistas.

Rastros de sangre

Entre las pruebas recogidas, las autoridades encontraron varios guantes a aproximadamente 1.2 millas de la vivienda, aunque ninguno apareció dentro de la propiedad. Todos los objetos fueron enviados a un laboratorio externo para su análisis forense. Asimismo, se reportó la existencia de una pequeña cantidad de sangre dentro de la residencia, que permanece bajo análisis sin que se haya revelado a quién pertenece.

La policía también ha difundido la descripción de un hombre captado por cámaras de seguridad en el porche de la casa la noche de la desaparición. Según la información divulgada, se trata de un individuo de aproximadamente 5 pies 10 pulgadas, complexión media y portando una mochila, al que se busca interrogar para determinar si tiene relación con el caso.

Esta semana, el equipo de mantenimiento de piscinas visitó la propiedad a petición de la familia, con la presencia de oficiales del PCSD durante el servicio, siendo la primera intervención de la compañía en la residencia. Además, las autoridades enviarán un mensaje a los vecinos mediante la aplicación Neighbors para solicitar grabaciones de cámaras de seguridad que puedan aportar información relevante.

El FBI ha aumentado la recompensa por datos que ayuden a localizar a Nancy Guthrie hasta 100.000 dólares. Mientras tanto, Savannah Guthrie y sus hermanos han solicitado ayuda pública mediante un video en redes sociales, agradeciendo el apoyo recibido y asegurando que la familia “nunca se rendirá” en la búsqueda de su madre.

A dos semanas de su desaparición, Nancy Guthrie sigue sin aparecer, y las autoridades mantienen la investigación abierta, revisando todas las evidencias y posibles pistas que permitan esclarecer los hechos.