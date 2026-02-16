EU persigue hasta el Océano Índico a un buque que evadió bloqueo en el Caribe ¬ VIDEO

El Ejército estadounidense advirtió que seguirá persiguiendo a las embarcaciones que evadan la cuarentena de Trump.

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- El Departamento de Guerra de Estados Unidos (EU) anunció este domingo que fuerzas militares interceptaron otro buque petrolero en el Océano Índico que logró evadir el bloqueo en el Caribe. Se trata de la segunda embarcación de este tipo que es abordada por tropas estadounidenses en una semana.

En redes sociales, el ejército estadounidense compartió un vídeo y varias fotografías captadas durante la operación de abordaje, en las cuales se aprecia a decenas de soldados fuertemente armados subiendo a un helicóptero y posteriormente inspeccionando el buque.

Cabe mencionar que esta es la segunda embarcación interceptada y abordada por tropas estadounidenses en el Océano Índico, luego de que logró evadir el bloqueo marítimo ordenado por el Presidente Donald Trump en el Caribe como parte de sus sanciones contra países de América del Sur.

We defend the Homeland forward. Distance does not protect you. Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Veronica III without incident in the INDOPACOM area of responsibility. The vessel tried to defy President Trump’s… pic.twitter.com/Tran3cLR9g — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 15, 2026

Las aguas internacionales no son santuario, advierte EU

En una publicación compartida en su cuenta oficial de X, el Departamento de Guerra de EU dio a conocer que durante la noche del sábado 14 de febrero las fuerzas militares lograron interceptar el buque Verónica III en el Océano Índico, luego de que la embarcación evadió el bloqueo en el Caribe.

"Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un derecho de visita, una interdicción marítima y un abordaje del Verónica III sin incidentes en el área de responsabilidad del INDOPACOM", señaló la dependencia.

El Ejército estadounidense recalcó que dicha embarcación "intentó desafiar la cuarentena del Presidente Trump con la esperanza de escapar", por lo que fue perseguida desde el Caribe hasta que fue interceptada en el Océano Índico

Finalmente, el Departamento de Guerra de EU advirtió que seguirá persiguiendo a todas las embarcaciones que intenten burlar la cuarentena ordenada por Trump.

"Las aguas internacionales no son santuario. Por tierra, aire o mar, los encontraremos y les haremos justicia", recalcó.

En la última semana, las tropas estadounidenses han interceptado dos buques que lograron evadir el bloqueo marítimo en el Caribe y fueron perseguidos hasta el Océano Índico; la primera embarcación abordada fue el Aquila II, el 9 de febrero; la segunda es el Veronica III.