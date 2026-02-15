¡Persiste contaminación! CAMe reactiva contingencia ambiental en el Valle de México

La CAMe informó que la decisión de reactivar la contingencia ambiental se debió a las condiciones favorables para la formación y acumulación del ozono.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- La Fase 1 de contingencia ambiental por ozono volvió a ser activada en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) ante las malas condiciones del aire, informó hoy por la tarde la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

En un boletín, la CAMe indico que a las 17:00 horas de este 15 de febrero se registraron altas concentraciones de ozono en sus estaciones de monitoreo localizadas en las Alcaldías Tlalpan y Coyoacán, en la Ciudad de México (CdMx).

Por tal motivo "y con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplican en la Zona Metropolitana del Valle de México", se tomó la decisión de reactivar la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono.