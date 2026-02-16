Doble Hoy No Circula en CdMx y Edomex: así aplica este 16 de febrero por contingencia

Las y los automovilistas que no acaten la restricción a la circulación ordenada por autoridades ambientales serán acreedoras a una multa e incluso corralón

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- Debido a que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase I de Contingencia Ambiental este domingo, se aplicará el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México (CdMx) y el Estado de México (Edomex) el lunes.

El organismo informó en un reporte que las condiciones meteorológicas actuales en el Valle de México, con vientos escasos, intensa radiación solar y altas temperaturas, favorecen la concentración de altos índices de ozono en la atmósfera, lo que provoca que la calidad del aire sea mala.

Por lo anterior, autoridades ambientales ordenaron implementar restricciones a la circulación de vehículos particulares en la capital del país y el Área Metropolitana, esto para reducir las emisiones de contaminantes y evitar que la contingencia siga.

Se activa la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM Más información:https://t.co/msjih74Wbj pic.twitter.com/7cGcfNhJID — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 15, 2026

Doble Hoy No Circula se activa por Contingencia Ambiental en CdMx y Edomex

A causa de la contingencia ambiental, este lunes se aplicará el Doble Hoy No Circula en la CdMx y el Edomex, por lo que los vehículos que cumplan con algunas de las siguientes condiciones no podrán circular en un horario de 1:00 a 22:00 horas:

Vehículos particulares con holograma de verificación 2.

Vehículos particulares con holograma de verificación 1, cuyo último dígito sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9.

Vehículos particulares con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6.

Unidades que no cuentan con holograma de verificación, como vehículos antiguos, de demostración, nuevos, los que tienen pase turístico, con placas foráneas o matrícula formadas por letras, se aplica la misma restricción que los vehículos con holograma 2.

El doble Hoy No Circula es una medida implementada por autoridades ambientales cuando se activa la Contingencia Ambiental con el propósito de reducir las emisiones de contaminantes generadas por vehículos, las cuales provocan que la calidad del aire sea mala.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Según lo establecido en los reglamentos de tránsito de la CdMx y del Edomex, las personas conductoras de vehículos que no respeten las restricciones por la aplicación del Doble Hoy No Circula serán sancionadas con una multa económica, además de que su unidad será remitida al corralón.

En la Ciudad de México la multa es de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), lo que es equivalente a un monto de entre dos mil 300 pesos hasta los tres mil 500 pesos, además de que su auto será remitido al depósito vehicular.

Por otra parte, quienes no respeten las restricciones a la circulación en el Estado de México son sancionados con el pago de una multa con valor de 20 UMAs, lo que equivale a dos mil 300 pesos.