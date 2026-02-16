Doble Hoy No Circula en CdMx y Edomex: así aplica este 16 de febrero por contingencia

Redacción/SinEmbargo

15/02/2026 - 9:02 pm

Hoy No Circula
Quien no cumplan con este programa de restricción vehicular serán sancionados con una multa y corralón. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¡Persiste contaminación! CAMe reactiva contingencia ambiental en el Valle de México

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Las y los automovilistas que no acaten la restricción a la circulación ordenada por autoridades ambientales serán acreedoras a una multa e incluso corralón

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- Debido a que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase I de Contingencia Ambiental este domingo, se aplicará el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México (CdMx) y el Estado de México (Edomex) el lunes.

El organismo informó en un reporte que las condiciones meteorológicas actuales en el Valle de México, con vientos escasos, intensa radiación solar y altas temperaturas, favorecen la concentración de altos índices de ozono en la atmósfera, lo que provoca que la calidad del aire sea mala.

Por lo anterior, autoridades ambientales ordenaron implementar restricciones a la circulación de vehículos particulares en la capital del país y el Área Metropolitana, esto para reducir las emisiones de contaminantes y evitar que la contingencia siga.

Doble Hoy No Circula se activa por Contingencia Ambiental en CdMx y Edomex

A causa de la contingencia ambiental, este lunes se aplicará el Doble Hoy No Circula en la CdMx y el Edomex, por lo que los vehículos que cumplan con algunas de las siguientes condiciones no podrán circular en un horario de 1:00 a 22:00 horas:

  • Vehículos particulares con holograma de verificación 2.
  • Vehículos particulares con holograma de verificación 1, cuyo último dígito sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9.
  • Vehículos particulares con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6.
  • Unidades que no cuentan con holograma de verificación, como vehículos antiguos, de demostración, nuevos, los que tienen pase turístico, con placas foráneas o matrícula formadas por letras, se aplica la misma restricción que los vehículos con holograma 2.

El doble Hoy No Circula es una medida implementada por autoridades ambientales cuando se activa la Contingencia Ambiental con el propósito de reducir las emisiones de contaminantes generadas por vehículos, las cuales provocan que la calidad del aire sea mala.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Según lo establecido en los reglamentos de tránsito de la CdMx y del Edomex, las personas conductoras de vehículos que no respeten las restricciones por la aplicación del Doble Hoy No Circula serán sancionadas con una multa económica, además de que su unidad será remitida al corralón.

En la Ciudad de México la multa es de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), lo que es equivalente a un monto de entre dos mil 300 pesos hasta los tres mil 500 pesos, además de que su auto será remitido al depósito vehicular.

Por otra parte, quienes no respeten las restricciones a la circulación en el Estado de México son sancionados con el pago de una multa con valor de 20 UMAs, lo que equivale a dos mil 300 pesos.

Explora más en estos temas
CdMx Edomex Hoy No Circula
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Enfrentar al bully imperial que amenaza AL

"La reafirmación imperial de Estados Unidos con el gobierno de Trump no está siendo resistida ni enfrentada...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

IA Universitaria

"Yo no querría que el cardiólogo que me atienda dentro de muchos años hubiera pasado algunas de...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Bad Bunny, ¿producto desechable o talento musical?

"Bad Bunny es controvertido. Para entender más de su música, hice dos cosas; conocer más sobre él...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

¡Tengan sus 40 horas!

"En la iniciativa original de reforma de 2023 se estipulaban cinco días de trabajo por dos de...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Alter ego
Por Muna D. Buchahin

Alter ego

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud
Por Alejandro Calvillo

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco
Por Pedro Mellado Rodríguez

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco

El PRIAN va a Washington
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN va a Washington

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea
Por Juan Carlos Monedero

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea

ICE, peor que la pandemia
Por Ana Lilia Pérez

ICE, peor que la pandemia

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

+ Sección

Galileo

Las extensiones de cabello se han convertido en un básico de belleza: permiten cambiar de look, alargar, dar volumen y jugar con el color sin tocar el pelo.

¿Usas extensiones de cabello? ¡Ojo! Estudio identifica sustancias químicas peligrosas

James Van Der Beek murió de cáncer a los 48 años de edad.

Estrés y ultraprocesados explicarían el aumento de cáncer en jóvenes, dice experta

Un estudio de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones reveló que los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable en la edad adulta.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
centenario-oro-onza-plata
1

Precio del centenario de oro y la onza de plata baja este 13 de febrero

El magistrado y el amparo de Coca Contra la salud
2

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud

Hoy No Circula Sabatino
3

Doble Hoy No Circula Sabatino este 14 de febrero por contingencia ambiental

Gisele Ortiz, Emmanuel Esteban Campana y Joaquín Wirth son las víctimas mortales del ataque directo en la Sala de Despecho Puebla.
4

¿Quiénes murieron por el ataque en la Sala de Despecho Puebla? Ellas son las víctimas

El FBI analiza una muestra de ADN obtenida de unos guantes que podrían ser los que utilizó el presunto secuestrador de Nancy Guthrie.
5

Caso Nancy Guthrie: FBI analiza ADN de un guante que habría usado su secuestrador

El Departamento de Guerra de EU anunció que fuerzas militares interceptaron otro buque petrolero en el Océano Índico que logró evadir el bloqueo en el Caribe.
6

EU persigue hasta el Océano Índico a un buque que evadió bloqueo en el Caribe ¬ VIDEO

Ángela Vergara, Congresista de Colombia que apoya a Trump, se volvió el blanco de críticas tras revelar que su hijo fue detenido en EU por agentes de ICE.
7

El ICE detiene a hijo de una Congresista colombiana proTrump; ella pide ayuda a Petro

La esquiadora Sarah Schleper es descalificada
8

La mexicana Sarah Schleper es descalificada de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

¡Persiste contaminación! CAMe reactiva contingencia ambiental en el Valle de México
9

¡Persiste contaminación! CAMe reactiva contingencia ambiental en el Valle de México

10

Scherer tira con escopeta contra varios en el gabinete de AMLO, del que formó parte

Iris "N", presunta líder de una célula dedicada a la extorsión, es detenida en el Edomex
11

Iris "N", presunta líder de célula dedicada a la extorsión, es detenida en el Edomex

Cuatro hombres son los detenidos por el ataque al bar Sala de Despecho Puebla, ubicado en la Isla de Angelópolis, hecho que ocurrió la madrugada del sábado.
12

Ataque en Sala de Despecho Puebla fue planeado; detenidos vigilaron a víctimas: SSP

13

Julio Scherer dibuja a AMLO como victimista, inepto, manipulable e incluso ignorante

Silvia Iliana Villarruel, Regidora de Ocotlán presentó su renuncia y reconoció que cometió un error por asistir a un evento con un mono araña.
14

Regidora de Ocotlán renuncia y admite "error" por asistir a evento con un mono araña

La FGR asegura 149 vehículos y más de 82 mil litros de hidrocarburo en Veracruz.
15

FGR desarma red de huachicol: 149 vehículos, 25 depósitos, 17 tanques, 82 mil litros

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Departamento de Guerra de EU anunció que fuerzas militares interceptaron otro buque petrolero en el Océano Índico que logró evadir el bloqueo en el Caribe.
1

EU persigue hasta el Océano Índico a un buque que evadió bloqueo en el Caribe ¬ VIDEO

El FBI analiza una muestra de ADN obtenida de unos guantes que podrían ser los que utilizó el presunto secuestrador de Nancy Guthrie.
2

Caso Nancy Guthrie: FBI analiza ADN de un guante que habría usado su secuestrador

Iris "N", presunta líder de una célula dedicada a la extorsión, es detenida en el Edomex
3

Iris "N", presunta líder de célula dedicada a la extorsión, es detenida en el Edomex

¡Persiste contaminación! CAMe reactiva contingencia ambiental en el Valle de México
4

¡Persiste contaminación! CAMe reactiva contingencia ambiental en el Valle de México

Abusos en Campamento East Montana
5

Torturas, abusos y hasta muertes rigen el encierro de migrantes en un centro de Texas

La esquiadora Sarah Schleper es descalificada
6

La mexicana Sarah Schleper es descalificada de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

China ha ampliado de manera sistemática su presencia en América Latina. Inversiones en puertos, proyectos energéticos e infraestructura generan dependencias.
7

China y EU se disputan Latinoamérica. Mantenerse soberana será el reto para la región

Gisele Ortiz, Emmanuel Esteban Campana y Joaquín Wirth son las víctimas mortales del ataque directo en la Sala de Despecho Puebla.
8

¿Quiénes murieron por el ataque en la Sala de Despecho Puebla? Ellas son las víctimas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anexó un listado con los nombres de los funcionarios y personas políticamente expuestas en los archivos Epstein.
9

Departamento de Justicia envía a Congreso lista de políticos en los archivos Epstein

Un choque múltiple dejó este domingo un saldo de tres muertos y 15 heridos en el tramo Xonacatlán–Lerma del Libramiento Bicentenario.
10

Choque múltiple deja 3 muertos y 15 heridos en el Libramiento Bicentenario, en Edomex

Las quejas laborales del T-MEC contra México se concentran en el sector automotriz, donde EU perdió 25 por ciento de empleos desde 1999.
11

EU presiona a México con 46 reclamos laborales en el T-MEC; el foco: los automóviles

A casi 12 años del derrame de desechos mineros de Grupo México en la cuenca del Río Sonora, la Semarnat inició el muestreo de metales en la zona.
12

Semarnat hace muestreo de metales pesados en Río Sonora tras derrame de Grupo México