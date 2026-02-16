Ibero y UDLAP exigen justicia por asesinato de egresados en Sala de Despecho Puebla

Una de las víctimas mortales del ataque era egresada de Psicología por parte de la Ibero Puebla, mientras que otro joven estudió en la UDLAP.

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- Tras el asesinato de tres personas en un ataque armado que se registró el sábado 14 de febrero a las afueras del bar Sala de Despecho, ubicado en la zona de Angelópolis, en Puebla, la Universidad Iberoamericana Puebla y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) condenaron los hechos, pues dos de las víctimas estudiaron en dichas instituciones.

A través de redes sociales, la Ibero Puebla y la UDLAP compartieron un par de comunicados dirigidos a sus comunidades estudiantiles y a las autoridades, con el objetivo de exigir justicia ante lo ocurrido y lamentar el asesinato de sus respectivos egresados.

En el caso de la Ibero, la institución académica lamentó el asesinato de Gisele Ortiz Carreto, quien era egresada de Psicología.

En el caso de la Ibero, la institución académica lamentó el asesinato de Gisele Ortiz Carreto, quien era egresada de Psicología, y condenó enérgicamente el ataque ocurrido en la zona de Angelópolis.

"Hacemos un llamado a las autoridades para realizar las indagatorias pertinentes que permitan el acceso a la justicia para las víctimas", indicó la universidad, además de sumarse a las muestras de afecto y solidaridad que ha habido para la familia y seres queridos de la joven.

Por su parte, la UDLAP expresó su consternación por la muerte de Joaquín Wirth, egresado de esta universidad, así como de Gisele y Emmanuel Esteba, tercera víctima mortal del ataque.

"Ninguna palabra alcanza para aliviar el inmenso dolor de su partida, especialmente en circunstancias tan dolorosas e inaceptables. Nos sumamos al clamor de justicia y nos unimos en solidaridad con las familias exigiendo que se esclarezcan los hechos con absoluta transparencia", apuntó en su comunicado.

¿Cómo ocurrió el ataque en el bar Sala de Despecho?

Durante la madrugada del sábado 14 de febrero un grupo de personas armadas arribaron al inmueble y abrieron fuego contra las víctimas, quienes se hallaban al interior de una camioneta.

Los agresores, que viajaban en una motocicleta, huyeron del lugar y las corporaciones de emergencia recibieron el reporte, por lo que acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos.

Los servicios de emergencia confirmaron la muerte de una mujer y dos hombres, mientras que a otras personas heridas las trasladaron al Hospital Ángeles. Debido a que en la zona había presencia policiaca, se detuvieron a cuatro presuntos responsables. Además, aseguraron dos motocicletas.

Ataque fue planeado, dicen autoridades

Tras el ataque, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla capital, Francisco Sánchez González destacó que el ataque a la Sala de Despecho estaba planeado, pues los ahora detenidos rentaron una casa ubicada a dos cuadras del bar.

“Este hecho fue preparado, fue planeado. Es muy difícil prevenir este tipo de actividades. Los delincuentes llevaban tiempo planeando esta operación”.

Los hombres vivieron en esa casa alrededor de un mes y mantenían vigiladas a las víctimas. El Secretario señaló que, debido a que fue preparado, era difícil prevenirlo, pese a la fuerte presencia policiaca que existe en esa zona.

-Con información de Ambas Manos