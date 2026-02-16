Las autoridades capturan a 12 miembros del Cártel Chiapas-Guatemala tras un operativo

Redacción/SinEmbargo

15/02/2026 - 10:31 pm

Autoridades chiapanecas detuvieron en Cintalapa a 12 presuntos integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala, a quienes les aseguraron drogas y armas.
Autoridades detuvieron a 10 hombres y 2 mujeres que son presuntos integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala. Foto: SSP Chiapas

Las personas detenidas tenían en su posesión varias armas hechizas, casi cien dosis de droga y una madera usada para "tablear".

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- Autoridades chiapanecas detuvieron a 12 presuntos integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala, a quienes les aseguraron drogas y armas, como resultado de un operativo ejecutado en el municipio de Cintalapa, informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).

La dependencia detalló en una publicación compartida en su cuenta de Facebook que las personas detenidas, 1o hombres y dos mujeres, fueron señaladas como probables responsables de delitos contra la salud y posesión de armamento de uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con el reporte oficial, las personas señaladas tenían en su posesión un par de armas de alto poder, una pistola, casi 100 dosis de distintas drogas y una tabla de madera adaptada, similar a la que utilizan los grupos criminales para golpear a sus víctimas como una forma de "castigo".

¿Quiénes son los detenidos?

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que, en el marco del operativo Cintalapa Seguro, agentes estatales y federales detuvieron a 12 presuntos integrantes de un grupo delictivo identificado como Cártel Chiapas-Guatemala, quienes son señaladas como probables responsables de delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, además de violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Entre las personas detenidas hay 10 hombres, identificados como Deivid “N”, Santo “N” alias “El Santos", Gerardo “N”, Daniel “N”, Juan “N”, Jorge “N”, Luis “N”, Geremias “N”, Pascual “N” y Manuel “N”, además de dos mujeres, Karla “N” y Mónica “N”.

Como resultado de esta acción, los uniformados decomisaron un rifle hechizo calibre 22, un rifle hechizo calibre .410, una pistola hechiza calibre 22, 13 cartuchos útiles, 59 bolsitas con presunto cristal, 19 bolsitas con presunta cocaína, 19 cigarrillos de presunta mariguana y una motocicleta marca Italika tipo 125Z de color negro con rojo.

Además, las personas detenidas tenían en su posesión una tabla de madera adaptada, similar a la que utilizan los grupos criminales para "tablear" a sus víctimas.

Autoridades chiapanecas detuvieron en Cintalapa a 12 presuntos integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala, a quienes les aseguraron drogas y armas.
Autoridades decomisaron tres armas, varias dosis de distintas drogas y una tabla de madera adaptada, similar a las que usan grupos criminales para "castigar". Foto: SSP Chiapas

Luego de su arresto, los hombres y mujeres que presuntamente forman parte del Cartel Chiapas-Guatemala fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen su situación jurídica y den inicio a las investigaciones.

La Secretaría de Seguridad estatal destacó dichas personas fueron arrestadas por uniformados que realizaban recorridos de seguridad en las colonias de Cintalapa con la mayor incidencia delictiva.

En el operativo participaron agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y de la Guardia Estatal Preventiva (GEP), pertenecientes a la SSP chiapaneca, de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y elementos del Ejército Mexicano.

Estados
