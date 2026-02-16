Karime Macías obtiene asilo político en Reino Unido y evita su extradición a México

La exprimera dama de Veracruz es acusada de presuntamente cometer un fraude por 112 millones de pesos en agravio del DIF estatal.

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- Karime Macías, quien fuera esposa del exgobernador Javier Duarte, logró evitar su extradición a México gracias a que Reino Unido le concedió asilo político, según información difundida este domingo por medios mexicanos.

Las autoridades mexicanas solicitaron al gobierno británico la entrega de la exprimera dama de Veracruz con el propósito de que enfrente el juicio en su contra por su presunta responsabilidad en un fraude por 112 millones de pesos en agravio del DIF estatal.

Pese a que en el 2022 la Corte de Magistrados de Westminster había aceptado extraditar a Macías, su defensa presentó varios recursos para frenarla y convenció a las autoridades británicas de concederle protección, argumentando que el proceso estuvo viciado.

Reino Unido otorga asilo a Karime Macías y frena su extradición

El Ministerio del Interior del Reino Unido determinó concederle el asilo político a Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, con lo que evitará ser extraditada a México para responder ante la justicia por presuntamente cometer un fraude millonario cuando estuvo al frente del DIF de Veracruz, según información difundida por la prensa mexicana.

De acuerdo con los reportes de medios, la defensa de la exprimera dama veracruzana interpuso distintos recursos para impedir su entrega a las autoridades mexicanas, argumentando que el proceso de extradición estuvo viciado, debido a que el delito por el que se le acusa ya prescribió, lo que no fue notificado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al gobierno británico.

Además, el abogado defensor reclamó que su clienta fue expuesta públicamente, al igual que los datos de su domicilio, por el gobierno de Miguel Ángel Yunes, y señaló que varias de las declaraciones que acusan a Macías presuntamente fueron obtenidas bajo tortura.

Ante los argumentos presentados por la defensa de Karime Macías el gobierno de Reino Unido le concedió el asilo político, con lo que además de evitar su extradición a México le fue retirado el brazalete electrónico que portaba desde enero del 2020, por lo que podrá moverse libremente por el país europeo.