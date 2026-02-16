Karime Macías obtiene asilo político en Reino Unido y evita su extradición a México

Redacción/SinEmbargo

15/02/2026 - 10:51 pm

Karime Macías, quien fuera esposa del exgobernador Javier Duarte, logró evitar su extradición a México gracias a que Reino Unido le concedió asilo político.
Karime Macías es acusada por cometer un fraude por 112 millones de pesos en agravio del DIF de Veracruz. Foto: Alberto Roa, Cuartoscuro

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Javier Duarte todavía no será libre: le dictan prisión preventiva por desvío de 5 mdp

La Fiscalía reabre expedientes contra Duarte, otro exgobernador corrupto del peñismo

La herencia impune de Javier Duarte: homicidios, secuestros, narco, desapariciones...

La exprimera dama de Veracruz es acusada de presuntamente cometer un fraude por 112 millones de pesos en agravio del DIF estatal.

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- Karime Macías, quien fuera esposa del exgobernador Javier Duarte, logró evitar su extradición a México gracias a que Reino Unido le concedió asilo político, según información difundida este domingo por medios mexicanos.

Las autoridades mexicanas solicitaron al gobierno británico la entrega de la exprimera dama de Veracruz con el propósito de que enfrente el juicio en su contra por su presunta responsabilidad en un fraude por 112 millones de pesos en agravio del DIF estatal.

Pese a que en el 2022 la Corte de Magistrados de Westminster había aceptado extraditar a Macías, su defensa presentó varios recursos para frenarla y convenció a las autoridades británicas de concederle protección, argumentando que el proceso estuvo viciado.

Reino Unido otorga asilo a Karime Macías y frena su extradición

El Ministerio del Interior del Reino Unido determinó concederle el asilo político a Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, con lo que evitará ser extraditada a México para responder ante la justicia por presuntamente cometer un fraude millonario cuando estuvo al frente del DIF de Veracruz, según información difundida por la prensa mexicana.

De acuerdo con los reportes de medios, la defensa de la exprimera dama veracruzana interpuso distintos recursos para impedir su entrega a las autoridades mexicanas, argumentando que el proceso de extradición estuvo viciado, debido a que el delito por el que se le acusa ya prescribió, lo que no fue notificado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al gobierno británico.

Además, el abogado defensor reclamó que su clienta fue expuesta públicamente, al igual que los datos de su domicilio, por el gobierno de Miguel Ángel Yunes, y señaló que varias de las declaraciones que acusan a Macías presuntamente fueron obtenidas bajo tortura.

Ante los argumentos presentados por la defensa de Karime Macías el gobierno de Reino Unido le concedió el asilo político, con lo que además de evitar su extradición a México le fue retirado el brazalete electrónico que portaba desde enero del 2020, por lo que podrá moverse libremente por el país europeo.

 

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Enfrentar al bully imperial que amenaza AL

"La reafirmación imperial de Estados Unidos con el gobierno de Trump no está siendo resistida ni enfrentada...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

IA Universitaria

"Yo no querría que el cardiólogo que me atienda dentro de muchos años hubiera pasado algunas de...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Bad Bunny, ¿producto desechable o talento musical?

"Bad Bunny es controvertido. Para entender más de su música, hice dos cosas; conocer más sobre él...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

¡Tengan sus 40 horas!

"En la iniciativa original de reforma de 2023 se estipulaban cinco días de trabajo por dos de...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Alter ego
Por Muna D. Buchahin

Alter ego

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud
Por Alejandro Calvillo

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco
Por Pedro Mellado Rodríguez

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco

El PRIAN va a Washington
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN va a Washington

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea
Por Juan Carlos Monedero

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea

ICE, peor que la pandemia
Por Ana Lilia Pérez

ICE, peor que la pandemia

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

+ Sección

Galileo

Las extensiones de cabello se han convertido en un básico de belleza: permiten cambiar de look, alargar, dar volumen y jugar con el color sin tocar el pelo.

¿Usas extensiones de cabello? ¡Ojo! Estudio identifica sustancias químicas peligrosas

James Van Der Beek murió de cáncer a los 48 años de edad.

Estrés y ultraprocesados explicarían el aumento de cáncer en jóvenes, dice experta

Un estudio de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones reveló que los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable en la edad adulta.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
centenario-oro-onza-plata
1

Precio del centenario de oro y la onza de plata baja este 13 de febrero

El magistrado y el amparo de Coca Contra la salud
2

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud

Hoy No Circula
3

Doble Hoy No Circula en CdMx y Edomex: así aplica este 16 de febrero por contingencia

La esquiadora Sarah Schleper es descalificada
4

La mexicana Sarah Schleper es descalificada de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Ibero y UDLAP exigen justicia por asesinato de egresados en Sala de Despecho Puebla
5

Ibero y UDLAP exigen justicia por asesinato de egresados en Sala de Despecho Puebla

Gisele Ortiz, Emmanuel Esteban Campana y Joaquín Wirth son las víctimas mortales del ataque directo en la Sala de Despecho Puebla.
6

¿Quiénes murieron por el ataque en la Sala de Despecho Puebla? Ellas son las víctimas

Cuatro hombres son los detenidos por el ataque al bar Sala de Despecho Puebla, ubicado en la Isla de Angelópolis, hecho que ocurrió la madrugada del sábado.
7

Ataque en Sala de Despecho Puebla fue planeado; detenidos vigilaron a víctimas: SSP

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que elementos de la Semar fueron agredidos a balazos durante patrullajes en El Limoncito, Sinaloa.
8

Sinaloa pasa por semanas de horror con fosas, asesinatos de mineros y secuestros

Ángela Vergara, Congresista de Colombia que apoya a Trump, se volvió el blanco de críticas tras revelar que su hijo fue detenido en EU por agentes de ICE.
9

El ICE detiene a hijo de una Congresista colombiana proTrump; ella pide ayuda a Petro

Hoy No Circula Sabatino
10

Doble Hoy No Circula Sabatino este 14 de febrero por contingencia ambiental

Iris "N", presunta líder de una célula dedicada a la extorsión, es detenida en el Edomex
11

Iris "N", presunta líder de célula dedicada a la extorsión, es detenida en el Edomex

Fallece el periodista Jorge Meléndez Preciado
12

Jorge Meléndez, periodista de izquierda y luchador social, fallece a los 81 años

La FGR asegura 149 vehículos y más de 82 mil litros de hidrocarburo en Veracruz.
13

FGR desarma red de huachicol: 149 vehículos, 25 depósitos, 17 tanques, 82 mil litros

El FBI analiza una muestra de ADN obtenida de unos guantes que podrían ser los que utilizó el presunto secuestrador de Nancy Guthrie.
14

Caso Nancy Guthrie: FBI analiza ADN de un guante que habría usado su secuestrador

Morena y la 4T convirtieron al Partido Verdeen la tercera fuerza política del país. Ahora, con ese poder, amagan al cuadro oficialista de romper su alianza.
15

Casi todos los líderes del PVEM, aliado 4T, han sido vinculados a casos de corrupción

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Karime Macías, quien fuera esposa del exgobernador Javier Duarte, logró evitar su extradición a México gracias a que Reino Unido le concedió asilo político.
1

Karime Macías obtiene asilo político en Reino Unido y evita su extradición a México

Autoridades chiapanecas detuvieron en Cintalapa a 12 presuntos integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala, a quienes les aseguraron drogas y armas.
2

Las autoridades capturan a 12 miembros del Cártel Chiapas-Guatemala tras un operativo

Ibero y UDLAP exigen justicia por asesinato de egresados en Sala de Despecho Puebla
3

Ibero y UDLAP exigen justicia por asesinato de egresados en Sala de Despecho Puebla

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que elementos de la Semar fueron agredidos a balazos durante patrullajes en El Limoncito, Sinaloa.
4

Sinaloa pasa por semanas de horror con fosas, asesinatos de mineros y secuestros

Hoy No Circula
5

Doble Hoy No Circula en CdMx y Edomex: así aplica este 16 de febrero por contingencia

El Departamento de Guerra de EU anunció que fuerzas militares interceptaron otro buque petrolero en el Océano Índico que logró evadir el bloqueo en el Caribe.
6

EU persigue hasta el Océano Índico a un buque que evadió bloqueo en el Caribe ¬ VIDEO

El FBI analiza una muestra de ADN obtenida de unos guantes que podrían ser los que utilizó el presunto secuestrador de Nancy Guthrie.
7

Caso Nancy Guthrie: FBI analiza ADN de un guante que habría usado su secuestrador

Iris "N", presunta líder de una célula dedicada a la extorsión, es detenida en el Edomex
8

Iris "N", presunta líder de célula dedicada a la extorsión, es detenida en el Edomex

¡Persiste contaminación! CAMe reactiva contingencia ambiental en el Valle de México
9

¡Persiste contaminación! CAMe reactiva contingencia ambiental en el Valle de México

Abusos en Campamento East Montana
10

Torturas, abusos y hasta muertes rigen el encierro de migrantes en un centro de Texas

La esquiadora Sarah Schleper es descalificada
11

La mexicana Sarah Schleper es descalificada de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

China ha ampliado de manera sistemática su presencia en América Latina. Inversiones en puertos, proyectos energéticos e infraestructura generan dependencias.
12

China y EU se disputan Latinoamérica. Mantenerse soberana será el reto para la región