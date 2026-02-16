El ISSSTE beneficia a 226 personas en jornada de cirugías oftalmológicas en Michoacán

Martí Batres, director general del ISSSTE, destacó la importancia de esta jornada que se realizó en la Clínica Hospital “Uruapan del Progreso”.

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizó con éxito la primera jornada quirúrgica oftálmica del 2026 en la Clínica Hospital (CH) “Uruapan del Progreso”, ubicada en Michoacán, donde se atendieron a 226 derechohabientes.

La jornada se desarrolló a lo largo de cuatro días, del 9 al 12 de febrero, y tuvo como principal objetivo mejorar la visión de adultos mayores, reducir los pendientes quirúrgicos acumulados y brindar una atención especializada, digna, eficaz y humana.

Las intervenciones consistieron principalmente en cirugías de cataratas con colocación de lentes intraoculares (dispositivos artificiales de acrílico o silicona que reemplazan el cristalino opaco). Los pacientes provenían de seis municipios michoacanos: Uruapan, Morelia, Apatzingán, Huetamo, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas.

La Clínica Hospital de “Uruapan del Progreso” del ISSSTE realizó durante cuatro días la primera jornada quirúrgica oftálmica del año. Con esta jornada mejoró la visión de 226 pacientes originarios de seis municipios de Michoacán. pic.twitter.com/QOKopDY2Nx — Martí Batres (@martibatres) February 15, 2026

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, destacó el impacto de la jornada a través de sus redes sociales, donde publicó el siguiente mensaje: “La Clínica Hospital de 'Uruapan del Progreso' del ISSSTE realizó durante cuatro días la primera jornada quirúrgica oftálmica del año. Con esta jornada mejoró la visión de 226 pacientes originarios de seis municipios de Michoacán”.

¿Cuánto pacientes se atendieron por día?

La distribución de procedimientos fue la siguiente:

Primer día: 53 pacientes.

Segundo día: 63 pacientes.

Tercer día: 75 pacientes (el de mayor volumen).

Cuarto día: 35 pacientes.

Total: 226 pacientes.

Cirilo Zúñiga Magaña, jefe del Departamento de Atención Médica (en representación del subdelegado médico Elías Miranda Blanco), supervisó la operatividad y el abasto completo de insumos médicos. Recordó a los beneficiarios que en los próximos días recibirán evaluaciones postoperatorias para dar seguimiento adecuado.

Una de las pacientes atendidas, Berta Alicia Martínez Castillo, expresó su agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien solicitó que “siga apoyando como hasta ahorita, como a mí me han ayudado en lo personal”.

Esta jornada forma parte de la estrategia impulsada por el director Martí Batres para priorizar las necesidades de la derechohabiencia, optimizar recursos y garantizar atención médica de calidad en todo el país, reduciendo tiempos de espera en procedimientos especializados.