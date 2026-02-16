La SEP busca agregar mujeres a los libros; Marx no quiso: Claudia. Sigue atrincherado

Sugeyry Romina Gándara

16/02/2026 - 8:46 am

Claudia Sheinbaum reveló que Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, no quiso agregar el papel de las mujeres en la Historia en los libros.
Marx Arriaga Navarro, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Los libros de texto no van a cambiar, sólo agregarán más mujeres en la historia: CSP

La SEP despide a Marx Arriaga, y él acusa regresión en el obradorismo y "zigzagueo"

Marx: Me pasean por la SEP con policía para presumir que ganó la derecha ¬ ENTREVISTA

El funcionario federal insistió en que su despido debe notificarse por escrito y conforme a la Ley, por lo que no dejará el cargo hasta recibir un documento oficial.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló la mañana de este lunes que Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no quiso que se agregara el papel de las mujeres en la historia en los Libros de Texto Gratuitos (LTG).

El atrincheramiento de Marx Arriaga

Luego de dos días de transmisiones en vivo desde su oficina, Marx Arriaga Navarro concluyó la noche del domingo su jornada de "Protesta con propuesta" en la Secretaría de Educación Pública (SEP), esto tras el anuncio de su despido como titular de Materiales Educativos y ante el posible nombramiento de su sustituto a partir de este lunes.

Desde el viernes por la tarde, cuando se dio a conocer su salida, el funcionario federal permaneció en su espacio de trabajo y compartió en redes sociales los argumentos por los que no desea dejar el cargo.

En sus mensajes sostuvo que no se aferra al puesto, sino que defiende los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Además, reiteró que su despido debe notificarse por escrito y conforme a la Ley, no de manera verbal. Incluso afirmó que no ha tenido comunicación directa con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para aclarar su situación.

La noche del domingo, a las 19:30 horas, inició una asamblea virtual con docentes del Comité de Defensa de la NEM a través de la plataforma Teams. Durante poco más de dos horas hizo un balance de las transmisiones realizadas el fin de semana y delineó las posibles acciones a seguir.

A las 22:30 horas decretó un receso e informó que la asamblea se reanudará este lunes a las 19:00 horas, una vez que se conozca lo que se anuncie en la conferencia presidencial. Previamente reconoció que será “un día complicado” y adelantó que por la mañana se presentarán 15 puntos para una fijar postura ante estos acontecimientos.

Salida de Marx Arriaga abre disputa en la SEP

La SEP justificó el viernes el despido del funcionario al señalar que el puesto cambiará “de naturaleza” y que pasará a modalidad de libre designación, lo que permite a la dependencia federal realizar un nuevo nombramiento.

En sus transmisiones, Arriaga denunció presiones internas para modificar contenidos de los libros de texto gratuitos de la NEM, particularmente referencias a episodios de la llamada Guerra Sucia.

No obstante, la Presidenta Claudia Sheinbaum subrayó el sábado que los libros "no van a cambiar" y precisó que los únicos ajustes contemplados son para incluir de manera más amplia la participación de mujeres en los procesos históricos.

Arriaga también reveló que, durante las negociaciones para su salida, el Secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, le ofreció una Embajada, propuesta que dijo haber rechazado por no ajustarse a la austeridad republicana y que el titular de la SEP confirmó el fin de semana.

Como parte de las acciones delineadas, Marx Arriaga y docentes afines acordaron elaborar una carta abierta dependiendo de lo que se anuncie en Palacio Nacional, compartir los archivos de los libros vigentes antes de eventuales modificaciones, repetir el ejercicio de "Protesta con propuesta", organizar un bloque para combatir la "infodemia", realizar mantas de apoyo a la NEM y formar un grupo de comunicación para difundir su agenda.

Explora más en estos temas
Claudia Sheinbaum La Mañanera del Pueblo Mario Delgado SEP
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

Cuba, México y el pragmatismo del poder en el Caribe

"Las asimetrías de poder en el hemisferio siguen marcando el margen de acción de países como México...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Bad Bunny: ¿irreverencia efímera?

"Idioma, cultura, mensaje e iconografía latina tapizaron el escenario del Super Tazón en un momento sensible para...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Enfrentar al bully imperial que amenaza AL

"La reafirmación imperial de Estados Unidos con el gobierno de Trump no está siendo resistida ni enfrentada...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

IA Universitaria

"Yo no querría que el cardiólogo que me atienda dentro de muchos años hubiera pasado algunas de...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Un plan mayor
Por Alejandro Páez Varela

Un plan mayor

Alter ego
Por Muna D. Buchahin

Alter ego

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud
Por Alejandro Calvillo

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco
Por Pedro Mellado Rodríguez

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco

El PRIAN va a Washington
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN va a Washington

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea
Por Juan Carlos Monedero

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea

ICE, peor que la pandemia
Por Ana Lilia Pérez

ICE, peor que la pandemia

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

+ Sección

Galileo

Las extensiones de cabello se han convertido en un básico de belleza: permiten cambiar de look, alargar, dar volumen y jugar con el color sin tocar el pelo.

¿Usas extensiones de cabello? ¡Ojo! Estudio identifica sustancias químicas peligrosas

James Van Der Beek murió de cáncer a los 48 años de edad.

Estrés y ultraprocesados explicarían el aumento de cáncer en jóvenes, dice experta

Un estudio de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones reveló que los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable en la edad adulta.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
centenario-oro-onza-plata
1

Precio del centenario de oro y la onza de plata baja este 13 de febrero

Claudia Sheinbaum reveló que Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, no quiso agregar el papel de las mujeres en la Historia en los libros.
2

La SEP busca agregar mujeres a los libros; Marx no quiso: Claudia. Sigue atrincherado

Hoy No Circula
3

Doble Hoy No Circula en CdMx y Edomex: así aplica este 16 de febrero por contingencia

Karime Macías, quien fuera esposa del exgobernador Javier Duarte, logró evitar su extradición a México gracias a que Reino Unido le concedió asilo político.
4

Karime Macías obtiene asilo político en Reino Unido y evita su extradición a México

La esquiadora Sarah Schleper es descalificada
5

La mexicana Sarah Schleper es descalificada de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

6

Scherer tira con escopeta contra varios en el gabinete de AMLO, del que formó parte

Gisele Ortiz, Emmanuel Esteban Campana y Joaquín Wirth son las víctimas mortales del ataque directo en la Sala de Despecho Puebla.
7

¿Quiénes murieron por el ataque en la Sala de Despecho Puebla? Ellas son las víctimas

Mañanera 13 de febrero
8

La mañanera de Claudia Sheinbaum en vivo hoy 16 de febrero

El movimiento de izquierda no debe ver las campañas recientes como coincidencias o como impulsos aislados. Son parte de un plan mayor.
9

Un plan mayor

Ángela Vergara, Congresista de Colombia que apoya a Trump, se volvió el blanco de críticas tras revelar que su hijo fue detenido en EU por agentes de ICE.
10

El ICE detiene a hijo de una Congresista colombiana proTrump; ella pide ayuda a Petro

Violencia letal y federalismo
11

La matanza en Sinaloa da dinero a las armerías de EU: detectan corredor desde Arizona

Vacunación Naucalpan
12

Vacunas contra el sarampión en Edomex 2026: ¿Dónde aplicarla gratis en Naucalpan?

13

Julio Scherer dibuja a AMLO como victimista, inepto, manipulable e incluso ignorante

La FGR asegura 149 vehículos y más de 82 mil litros de hidrocarburo en Veracruz.
14

FGR desarma red de huachicol: 149 vehículos, 25 depósitos, 17 tanques, 82 mil litros

Abusos en Campamento East Montana
15

Torturas, abusos y hasta muertes rigen el encierro de migrantes en un centro de Texas

Destacadas

Ver sección
Destacadas
“No lo he leído, ni lo voy a leer”: Sheinbaum sobre el libro de Scherer.
1

La Presidenta no leerá el libro de Scherer. “Hay que ser congruentes”, dice

Claudia Sheinbaum reveló que Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, no quiso agregar el papel de las mujeres en la Historia en los libros.
2

La SEP busca agregar mujeres a los libros; Marx no quiso: Claudia. Sigue atrincherado

Mañanera 13 de febrero
3

La mañanera de Claudia Sheinbaum en vivo hoy 16 de febrero

Violencia letal y federalismo
4

La matanza en Sinaloa da dinero a las armerías de EU: detectan corredor desde Arizona

Karime Macías, quien fuera esposa del exgobernador Javier Duarte, logró evitar su extradición a México gracias a que Reino Unido le concedió asilo político.
5

Karime Macías obtiene asilo político en Reino Unido y evita su extradición a México

Autoridades chiapanecas detuvieron en Cintalapa a 12 presuntos integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala, a quienes les aseguraron drogas y armas.
6

Las autoridades capturan a 12 miembros del Cártel Chiapas-Guatemala tras un operativo

Ibero y UDLAP exigen justicia por asesinato de egresados en Sala de Despecho Puebla
7

Ibero y UDLAP exigen justicia por asesinato de egresados en Sala de Despecho Puebla

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que elementos de la Semar fueron agredidos a balazos durante patrullajes en El Limoncito, Sinaloa.
8

Sinaloa pasa por semanas de horror con fosas, asesinatos de mineros y secuestros

Hoy No Circula
9

Doble Hoy No Circula en CdMx y Edomex: así aplica este 16 de febrero por contingencia

El Departamento de Guerra de EU anunció que fuerzas militares interceptaron otro buque petrolero en el Océano Índico que logró evadir el bloqueo en el Caribe.
10

EU persigue hasta el Océano Índico a un buque que evadió bloqueo en el Caribe ¬ VIDEO

El FBI analiza una muestra de ADN obtenida de unos guantes que podrían ser los que utilizó el presunto secuestrador de Nancy Guthrie.
11

Caso Nancy Guthrie: FBI analiza ADN de un guante que habría usado su secuestrador

Iris "N", presunta líder de una célula dedicada a la extorsión, es detenida en el Edomex
12

Iris "N", presunta líder de célula dedicada a la extorsión, es detenida en el Edomex