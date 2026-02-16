La SEP busca agregar mujeres a los libros; Marx no quiso: Claudia. Sigue atrincherado

El funcionario federal insistió en que su despido debe notificarse por escrito y conforme a la Ley, por lo que no dejará el cargo hasta recibir un documento oficial.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló la mañana de este lunes que Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no quiso que se agregara el papel de las mujeres en la historia en los Libros de Texto Gratuitos (LTG).

El atrincheramiento de Marx Arriaga

Luego de dos días de transmisiones en vivo desde su oficina, Marx Arriaga Navarro concluyó la noche del domingo su jornada de "Protesta con propuesta" en la Secretaría de Educación Pública (SEP), esto tras el anuncio de su despido como titular de Materiales Educativos y ante el posible nombramiento de su sustituto a partir de este lunes.

Desde el viernes por la tarde, cuando se dio a conocer su salida, el funcionario federal permaneció en su espacio de trabajo y compartió en redes sociales los argumentos por los que no desea dejar el cargo.

En sus mensajes sostuvo que no se aferra al puesto, sino que defiende los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Además, reiteró que su despido debe notificarse por escrito y conforme a la Ley, no de manera verbal. Incluso afirmó que no ha tenido comunicación directa con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para aclarar su situación.

La noche del domingo, a las 19:30 horas, inició una asamblea virtual con docentes del Comité de Defensa de la NEM a través de la plataforma Teams. Durante poco más de dos horas hizo un balance de las transmisiones realizadas el fin de semana y delineó las posibles acciones a seguir.

A las 22:30 horas decretó un receso e informó que la asamblea se reanudará este lunes a las 19:00 horas, una vez que se conozca lo que se anuncie en la conferencia presidencial. Previamente reconoció que será “un día complicado” y adelantó que por la mañana se presentarán 15 puntos para una fijar postura ante estos acontecimientos.

Salida de Marx Arriaga abre disputa en la SEP

La SEP justificó el viernes el despido del funcionario al señalar que el puesto cambiará “de naturaleza” y que pasará a modalidad de libre designación, lo que permite a la dependencia federal realizar un nuevo nombramiento.

En sus transmisiones, Arriaga denunció presiones internas para modificar contenidos de los libros de texto gratuitos de la NEM, particularmente referencias a episodios de la llamada Guerra Sucia.

No obstante, la Presidenta Claudia Sheinbaum subrayó el sábado que los libros "no van a cambiar" y precisó que los únicos ajustes contemplados son para incluir de manera más amplia la participación de mujeres en los procesos históricos.

Arriaga también reveló que, durante las negociaciones para su salida, el Secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, le ofreció una Embajada, propuesta que dijo haber rechazado por no ajustarse a la austeridad republicana y que el titular de la SEP confirmó el fin de semana.

Como parte de las acciones delineadas, Marx Arriaga y docentes afines acordaron elaborar una carta abierta dependiendo de lo que se anuncie en Palacio Nacional, compartir los archivos de los libros vigentes antes de eventuales modificaciones, repetir el ejercicio de "Protesta con propuesta", organizar un bloque para combatir la "infodemia", realizar mantas de apoyo a la NEM y formar un grupo de comunicación para difundir su agenda.