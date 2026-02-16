Liga MX Jornada 6: así quedó la tabla de goleo después del Clásico Nacional

Joao Pedro lidera la tabla de goleo del Clausura 2026 tras la Jornada 6, pero Armando González de Chivas le pisa los talones tras su gol en el Clásico Nacional.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- La Liga MX continúa escribiendo su historia en el Clausura 2026 después de una jornada más concluida este fin de semana que marcó la victoria de las Chivas frente al América en una nueva edición del Clásico Nacional y Nicolás Ibáñez regresó al camino del gol tras aplicar "la ley del ex" a los Tigres en el penúltimo partido de la fecha.

Con las actividades de los últimos tres días, la tabla de goleo registró cambios y los máximos rompe redes de la temporada comienzan a marcar su ritmo para comenzar a liderar las estadísticas de gol en el campeonato mexicano. Joao Pedro se mantienen a la cabeza en solitario la tabla de goleo en su deseo de repetir como el máximo anotador del torneo local.

El joven ariete del "rebaño sagrado", Armando González, se mantiene en la persecución por el liderato después de anotar el tanto ganador del Clásico Nacional, como una muestra de que la lucha del Apertura 2025 se repetirá este semestre gracias al buen momento que viven los dos delanteros. A continuación te compartimos cómo quedó la tabla de goleadores después de la Jornada 6 de la Liga MX.

Así queda la lista de los máximos anotadores

1.- Joao Pedro

Equipo: Atlético de San Luis

Nacionalidad: Italiana

Goles: 6

Minutos jugados: 540

2.- Armando González

Equipo: Chivas de Guadalajara

Nacionalidad: Mexicano

Goles: 5

Minutos jugados: 416

3.- José Antonio Paradela

Equipo: Cruz Azul

Nacionalidad: Argentina

Goles: 4

Minutos jugados: 441

4.- Olavio Vieira Dos Santos

Equipo: Pumas

Nacionalidad: Brasileña

Goles: 3

Minutos jugados: 276

5.- José Salomón Rondón

Equipo: Pachuca

Nacionalidad: Venezolana

Goles: 3

Minutos jugados: 374

6.- Marcelo Flores

Equipo: Tigres

Nacionalidad: Mexicana

Goles: 3

Minutos jugados: 392

7.- Julián Simón Carranza

Equipo: Necaxa

Nacionalidad: Argentina

Goles: 3

Minutos jugados: 230

8.- Facundo Ezequiel Almada

Equipo: Mazatlán

Nacionalidad: Argentina

Goles: 3

Minutos jugados: 540

9.- Lucas Gabriel Di Yorio

Equipo: Santos

Nacionalidad: Argentina

Goles: 3

Minutos jugados: 328

10.- Daniel Aguirre

Equipo: Chivas de Guadalajara

Nacionalidad: Mexicana

Goles: 2

Minutos jugados: 494

Las leyendas del gol en el futbol mexicano

La historia del fútbol mexicano se ha escrito con letras de oro gracias a delanteros implacables que convirtieron el área rival en su hogar. En la cima de este listado histórico reside una figura que parece inalcanzable: el brasileño Evanivaldo Castro "Cabinho". Con una asombrosa marca de 312 goles, el "Cabo" no solo es el máximo anotador de todos los tiempos, sino también el máximo ganador de títulos de goleo con ocho distinciones. Su legado, forjado principalmente en Pumas y Atlante, sigue siendo el estándar de excelencia para cualquier extranjero que llega a nuestras tierras.

Siguiendo sus pasos aparece el máximo referente mexicano, Carlos Hermosillo. El "Grandote de Cerro Azul" acumuló 294 dianas, consolidándose como el terror de las defensas durante los años 90, especialmente con la camiseta de Cruz Azul.

Su capacidad de remate y presencia física lo sitúan como el mejor goleador nacido en México, superando a leyendas de la talla de Jared Borgetti, quien ocupa el tercer peldaño con 252 anotaciones. El "Zorro del Desierto" es recordado por su extraordinario remate de cabeza, una herramienta que lo llevó a la gloria con Santos Laguna y la Selección Nacional.

No se puede hablar de récords sin mencionar a José Saturnino Cardozo. El "Príncipe Guaraní" suma 249 goles, todos con el Toluca, y posee la marca más impresionante en torneos cortos: 29 goles en un solo certamen (Apertura 2002).

En la era moderna, el francés André-Pierre Gignac continúa escalando posiciones, habiendo superado ya los 190 goles y consolidándose como el mejor goleador en activo. Este selecto grupo de artilleros representa la esencia del espectáculo en la Liga MX, dejando una vara muy alta para las futuras generaciones de delanteros.