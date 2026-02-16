¿Existen los extraterrestres? Obama dice que "son reales", pero nunca los ha visto

Redacción/SinEmbargo

16/02/2026 - 12:09 pm

Barack Obama dijo que los extraterrestres son reales, aunque precisó que nunca los ha visto ni encontró evidencia de que hayan hecho contacto con la humanidad.
Barack Obama precisó que no hay evidencia de visitas a la Tierra. Foto: Facebook Brian Tyler Cohen

El expresidente estadounidense señaló que, por la inmensidad del universo, es estadísticamente probable que exista vida fuera de la Tierra.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- El expresidente de Estados Unidos (EU), Barack Obama, afirmó recientemente que los extraterrestres "son reales", aunque precisó que nunca los ha visto ni encontró evidencia de que hayan hecho contacto con la humanidad durante su administración.

La declaración ocurrió al final de una entrevista en el podcast del periodista Brian Tyler Cohen, cuando Obama aceptó participar en una ronda rápida de preguntas y respuestas. Al ser cuestionado sobre si los extraterrestres son reales, respondió: "Son reales, pero yo no los he visto".

El exmandatario estadounidense también negó que existan especímenes ocultos en la base militar conocida como Área 51, en Nevada, un sitio históricamente relacionado a teorías de conspiración sobre ovnis.

"No hay unas instalaciones bajo tierra, a menos que haya una enorme conspiración y se la oculten al Presidente de Estados Unidos", ironizó.

Tras la repercusión de sus palabras, Obama utilizó su cuenta de Instagram para aclarar el sentido de su respuesta.

Señaló que intentaba mantener el espíritu ligero de la dinámica, pero puntualizó que, aunque estadísticamente es probable que exista vida fuera de la Tierra debido a la inmensidad del universo, las distancias entre sistemas solares hacen poco probable que extraterrestres hayan visitado este planeta.

“Durante mi Presidencia no vi ninguna prueba de que los extraterrestres hayan contactado con nosotros”, sostuvo.

No es la primera vez que el exmandatario aborda el tema. En 2021, durante una aparición en el programa “The Late Late Show with James Corden”, relató que al asumir el cargo de Presidente de EU preguntó si existían laboratorios secretos que estudiaran extraterrestres y recibió como respuesta que no.

¿Qué es el Área 51?

El misterio en torno al Área 51 se remonta a la Guerra Fría. En 2013, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EU desclasificó documentos que confirmaron la existencia de la base, la cual fue creada en la década de 1950 por orden del entonces Presidente Dwight D. Eisenhower para pruebas del avión espía U-2.

Durante décadas, el carácter reservado de la instalación alimentó teorías sobre tecnología de origen extraterrestre y archivos clasificados sobre ovnis. Dicha base en Nevada se convirtió en epicentro de especulaciones, con relatos que iban desde supuestos especímenes ocultos hasta pruebas secretas de naves.

En 2023, el Congreso estadounidense aprobó una legislación para transparentar información sobre estos casos y el Departamento de Defensa creó una oficina dedicada a investigar anomalías en todos los dominios.

