Anaclara Muro: La poesía traza camino para lo que es difícil de hablar ¬ ENTREVISTA

Obed Rosas

15/02/2026 - 10:00 am

Anaclara Muro habló sobre el peso del prejuicio, el miedo al señalamiento, los conflictos de pareja y el silencio familiar que se superponen al diagnóstico del VPH. Foto: INBAL.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

ENTREVISTA ¬ Ignoramos que vivimos rodeados de imágenes de agonía: Marina Azahua

ENTREVISTA ¬ "Las ediciones antiguas de Sor Juana son resultado de pasiones y afanes"

ENTREVISTA ¬ Los medios pueden engañar con las cosas más delirantes: De la Borbolla

La poeta habló con SinEmbargo sobre su poemario galardonado: Electrocauterización. En esta obra el lenguaje sirve para explorar el tabú y la violencia en torno al VPH.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– La herida como punto de partida. La cicatriz como lenguaje. El cuerpo como territorio en disputa. En Electrocauterización, libro ganador del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, Anaclara Muro convierte una experiencia médica —el tratamiento del Virus del Papiloma Humano (VPH)— en una exploración poética sobre el tabú, la culpa, la violencia silenciosa y la memoria heredada entre mujeres.

En entrevista con SinEmbargo, la autora explica que aunque el VPH es un tema físico, “la herida más grande es emocional y de cómo se atraviesa todo el peso del tabú”.

Anaclara Muro habló sobre el peso del prejuicio, el miedo al señalamiento, los conflictos de pareja y el silencio familiar que se superponen al diagnóstico.

“Es un virus muy extendido y puede permanecer inactivo mucho tiempo. A veces no se sabe de dónde vino, y eso genera tensión y culpa”, apuntó.

En el centro de la conversación emerge una pregunta clave: ¿qué puede hacer la palabra frente al conflicto con el propio cuerpo? Para Muro, la poesía ofrece un espacio singular. “La poesía puede trazar un camino a través del cual se digan esas cosas que son muy difíciles”, afirma. A diferencia de la prosa, no necesita desarrollar ideas completas ni explicarlo todo. Puede insinuar, omitir, fragmentar. Puede mostrar y ocultar al mismo tiempo.

Muro reconoció que en los últimos años ha habido avances importantes: campañas de vacunación más amplias, mayor información pública, más posibilidades de hablar sobre sexualidad y salud. Sin embargo, insistió en que muchas mujeres siguen viviendo el diagnóstico en soledad.

“La idea de soledad es muy fuerte cuando concierne a las mujeres. Una mujer sola es lo peor que puede suceder y el hecho de que no esté casada y sin embargo tenga hijas, hace que todo se vuelva mucho más grave, y la enfermedad se vuelva mucho más grave, y todo alrededor se vuelve mucho más tormentoso”, comentó la poeta.

En su libro, esa violencia se encarna en Carmen, un personaje que transita distintos tiempos: una Carmen del pasado —cuando el virus era aún más desconocido y el cáncer una amenaza difusa— y una Carmen del presente, que enfrenta no solo el procedimiento médico sino el peso simbólico de la enfermedad.

A través de ella, la autora articula lo que no se dijo en generaciones anteriores.

“Una de las obsesiones que he tenido a lo largo de los años dentro de la escritura, pero con respecto al cuerpo, es justo cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo en el sentido de que pues suele ser una relación muy tirante, muy conflictiva”, indicó.

Lo que no se habló, se hereda

Uno de los ejes más potentes del poemario es el cruce temporal. Las voces se amontonan: la hija que cuida a la madre enferma mientras intenta no descuidar a su propia hija; la madre que observa en su descendencia oportunidades que ella no tuvo; la niña que aún habita en la mujer adulta.

Ese “amontonamiento temporal”, como lo llama Muro, responde a una intuición: hay dolores que se transmiten cuando no se nombran.

“Hay ciertos problemas que deciden no hablarse, pero eso hace que nunca se resuelvan, y entonces siguen ahí y no sabes muy bien por qué es incómodo”, dice.

De esa manera, las relaciones entre mujeres —madres e hijas, abuelas y nietas— aparecen atravesadas por incomodidades heredadas, por silencios que pesan sin que siempre se comprenda su origen.

“Aunque justo hay estas incomodidades que se heredan y que están ahí, se van resolviendo poco a poco. También hay una suerte de comunicación entre generaciones y una forma de aprender ciertas cosas. Algo que para mí es importante es justo pensar en las generaciones que me precedieron y cómo aprendí un montón de cosas de sus experiencias, de ciertas decisiones que tomaron que eran necesarias de tomarse”, refirió Anaclara Muro.

La enfermedad, entonces, no es solo un diagnóstico: es un punto de contacto entre generaciones. Es la posibilidad de mirar hacia atrás y entender decisiones que antes parecían incomprensibles. Con el tiempo, afirma la autora, se aprende a mirar la experiencia de las madres y abuelas con mayor complejidad.

Electrocauterizar para sanar

El título del libro condensa su apuesta estética y simbólica. “Electrocauterización” es una palabra áspera, violenta, difícil incluso de pronunciar. Remite al procedimiento médico que quema para cerrar la herida. Para sanar, hay que atravesar el fuego.

La autora reconoce esa violencia sonora y semántica. Cauterizar implica un acto doloroso, pero también la posibilidad de que la herida deje de sangrar.

En el plano emocional ocurre algo similar: enfrentar el golpe, procesarlo, nombrarlo. La poesía funciona como ese cauterio: una herramienta que arde, pero que permite iniciar la cicatrización

Al final, la conversación regresa a una idea sencilla y contundente:

“La palabra nos atraviesa todo el tiempo. Así entendemos el mundo”. En Electrocauterización, esa palabra no solo describe la herida: la ilumina. Y al iluminarla, abre un camino para hablar lo que durante demasiado tiempo fue silencio.

Explora más en estos temas
Entretenimiento
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

Cuba, México y el pragmatismo del poder en el Caribe

"Las asimetrías de poder en el hemisferio siguen marcando el margen de acción de países como México...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Bad Bunny: ¿irreverencia efímera?

"Idioma, cultura, mensaje e iconografía latina tapizaron el escenario del Super Tazón en un momento sensible para...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Enfrentar al bully imperial que amenaza AL

"La reafirmación imperial de Estados Unidos con el gobierno de Trump no está siendo resistida ni enfrentada...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

IA Universitaria

"Yo no querría que el cardiólogo que me atienda dentro de muchos años hubiera pasado algunas de...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Un plan mayor
Por Alejandro Páez Varela

Un plan mayor

Alter ego
Por Muna D. Buchahin

Alter ego

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud
Por Alejandro Calvillo

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco
Por Pedro Mellado Rodríguez

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco

El PRIAN va a Washington
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN va a Washington

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea
Por Juan Carlos Monedero

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea

ICE, peor que la pandemia
Por Ana Lilia Pérez

ICE, peor que la pandemia

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

+ Sección

Galileo

Las extensiones de cabello se han convertido en un básico de belleza: permiten cambiar de look, alargar, dar volumen y jugar con el color sin tocar el pelo.

¿Usas extensiones de cabello? ¡Ojo! Estudio identifica sustancias químicas peligrosas

James Van Der Beek murió de cáncer a los 48 años de edad.

Estrés y ultraprocesados explicarían el aumento de cáncer en jóvenes, dice experta

Un estudio de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones reveló que los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable en la edad adulta.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Scherer tira con escopeta contra varios en el gabinete de AMLO, del que formó parte

centenario-oro-onza-plata
2

Precio del centenario de oro y la onza de plata baja este 13 de febrero

Claudia Sheinbaum reveló que Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, no quiso agregar el papel de las mujeres en la Historia en los libros.
3

La SEP busca agregar mujeres a los libros; Marx no quiso: Claudia. Sigue atrincherado

El movimiento de izquierda no debe ver las campañas recientes como coincidencias o como impulsos aislados. Son parte de un plan mayor.
4

Un plan mayor

Hoy No Circula
5

Doble Hoy No Circula en CdMx y Edomex: así aplica este 16 de febrero por contingencia

“No lo he leído, ni lo voy a leer”: Sheinbaum sobre el libro de Scherer.
6

La Presidenta no leerá el libro de Scherer. “Hay que ser congruentes”, dice

Armando González celebra su gol frente al América en el Clásico Nacional
7

Liga MX Jornada 6: así quedó la tabla de goleo después del Clásico Nacional

centenario-oro-onza-plata
8

Precio del centenario de oro y onza de plata hoy 16 de febrero

La esquiadora Sarah Schleper es descalificada
9

La mexicana Sarah Schleper es descalificada de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La FGR asegura 149 vehículos y más de 82 mil litros de hidrocarburo en Veracruz.
10

FGR desarma red de huachicol: 149 vehículos, 25 depósitos, 17 tanques, 82 mil litros

Violencia letal y federalismo
11

La matanza en Sinaloa da dinero a las armerías de EU: detectan corredor desde Arizona

Karime Macías, quien fuera esposa del exgobernador Javier Duarte, logró evitar su extradición a México gracias a que Reino Unido le concedió asilo político.
12

Karime Macías obtiene asilo político en Reino Unido y evita su extradición a México

Ángela Vergara, Congresista de Colombia que apoya a Trump, se volvió el blanco de críticas tras revelar que su hijo fue detenido en EU por agentes de ICE.
13

El ICE detiene a hijo de una Congresista colombiana proTrump; ella pide ayuda a Petro

Gisele Ortiz, Emmanuel Esteban Campana y Joaquín Wirth son las víctimas mortales del ataque directo en la Sala de Despecho Puebla.
14

¿Quiénes murieron por el ataque en la Sala de Despecho Puebla? Ellas son las víctimas

Morena y la 4T convirtieron al Partido Verdeen la tercera fuerza política del país. Ahora, con ese poder, amagan al cuadro oficialista de romper su alianza.
15

Casi todos los líderes del PVEM, aliado 4T, han sido vinculados a casos de corrupción

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sigue contingencia por ozono en la ZMVM.
1

CAMe mantiene contingencia ambiental en Valle de México; seguirá mala calidad de aire

centenario-oro-onza-plata
2

Precio del centenario de oro y onza de plata hoy 16 de febrero

Armando González celebra su gol frente al América en el Clásico Nacional
3

Liga MX Jornada 6: así quedó la tabla de goleo después del Clásico Nacional

“No lo he leído, ni lo voy a leer”: Sheinbaum sobre el libro de Scherer.
4

La Presidenta no leerá el libro de Scherer. “Hay que ser congruentes”, dice

Claudia Sheinbaum reveló que Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, no quiso agregar el papel de las mujeres en la Historia en los libros.
5

La SEP busca agregar mujeres a los libros; Marx no quiso: Claudia. Sigue atrincherado

Mañanera 16 de febrero
6

La mañanera de Claudia Sheinbaum del 16 de febrero

Violencia letal y federalismo
7

La matanza en Sinaloa da dinero a las armerías de EU: detectan corredor desde Arizona

Karime Macías, quien fuera esposa del exgobernador Javier Duarte, logró evitar su extradición a México gracias a que Reino Unido le concedió asilo político.
8

Karime Macías obtiene asilo político en Reino Unido y evita su extradición a México

Autoridades chiapanecas detuvieron en Cintalapa a 12 presuntos integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala, a quienes les aseguraron drogas y armas.
9

Las autoridades capturan a 12 miembros del Cártel Chiapas-Guatemala tras un operativo

Ibero y UDLAP exigen justicia por asesinato de egresados en Sala de Despecho Puebla
10

Ibero y UDLAP exigen justicia por asesinato de egresados en Sala de Despecho Puebla

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que elementos de la Semar fueron agredidos a balazos durante patrullajes en El Limoncito, Sinaloa.
11

Sinaloa pasa por semanas de horror con fosas, asesinatos de mineros y secuestros

Hoy No Circula
12

Doble Hoy No Circula en CdMx y Edomex: así aplica este 16 de febrero por contingencia