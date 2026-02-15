Anaclara Muro: La poesía traza camino para lo que es difícil de hablar ¬ ENTREVISTA

La poeta habló con SinEmbargo sobre su poemario galardonado: Electrocauterización. En esta obra el lenguaje sirve para explorar el tabú y la violencia en torno al VPH.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– La herida como punto de partida. La cicatriz como lenguaje. El cuerpo como territorio en disputa. En Electrocauterización, libro ganador del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, Anaclara Muro convierte una experiencia médica —el tratamiento del Virus del Papiloma Humano (VPH)— en una exploración poética sobre el tabú, la culpa, la violencia silenciosa y la memoria heredada entre mujeres.

En entrevista con SinEmbargo, la autora explica que aunque el VPH es un tema físico, “la herida más grande es emocional y de cómo se atraviesa todo el peso del tabú”.

Anaclara Muro habló sobre el peso del prejuicio, el miedo al señalamiento, los conflictos de pareja y el silencio familiar que se superponen al diagnóstico.

“Es un virus muy extendido y puede permanecer inactivo mucho tiempo. A veces no se sabe de dónde vino, y eso genera tensión y culpa”, apuntó.

En el centro de la conversación emerge una pregunta clave: ¿qué puede hacer la palabra frente al conflicto con el propio cuerpo? Para Muro, la poesía ofrece un espacio singular. “La poesía puede trazar un camino a través del cual se digan esas cosas que son muy difíciles”, afirma. A diferencia de la prosa, no necesita desarrollar ideas completas ni explicarlo todo. Puede insinuar, omitir, fragmentar. Puede mostrar y ocultar al mismo tiempo.

Muro reconoció que en los últimos años ha habido avances importantes: campañas de vacunación más amplias, mayor información pública, más posibilidades de hablar sobre sexualidad y salud. Sin embargo, insistió en que muchas mujeres siguen viviendo el diagnóstico en soledad.

“La idea de soledad es muy fuerte cuando concierne a las mujeres. Una mujer sola es lo peor que puede suceder y el hecho de que no esté casada y sin embargo tenga hijas, hace que todo se vuelva mucho más grave, y la enfermedad se vuelva mucho más grave, y todo alrededor se vuelve mucho más tormentoso”, comentó la poeta.

En su libro, esa violencia se encarna en Carmen, un personaje que transita distintos tiempos: una Carmen del pasado —cuando el virus era aún más desconocido y el cáncer una amenaza difusa— y una Carmen del presente, que enfrenta no solo el procedimiento médico sino el peso simbólico de la enfermedad.

A través de ella, la autora articula lo que no se dijo en generaciones anteriores.

“Una de las obsesiones que he tenido a lo largo de los años dentro de la escritura, pero con respecto al cuerpo, es justo cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo en el sentido de que pues suele ser una relación muy tirante, muy conflictiva”, indicó.

Lo que no se habló, se hereda

Uno de los ejes más potentes del poemario es el cruce temporal. Las voces se amontonan: la hija que cuida a la madre enferma mientras intenta no descuidar a su propia hija; la madre que observa en su descendencia oportunidades que ella no tuvo; la niña que aún habita en la mujer adulta.

Ese “amontonamiento temporal”, como lo llama Muro, responde a una intuición: hay dolores que se transmiten cuando no se nombran.

“Hay ciertos problemas que deciden no hablarse, pero eso hace que nunca se resuelvan, y entonces siguen ahí y no sabes muy bien por qué es incómodo”, dice.

De esa manera, las relaciones entre mujeres —madres e hijas, abuelas y nietas— aparecen atravesadas por incomodidades heredadas, por silencios que pesan sin que siempre se comprenda su origen.

“Aunque justo hay estas incomodidades que se heredan y que están ahí, se van resolviendo poco a poco. También hay una suerte de comunicación entre generaciones y una forma de aprender ciertas cosas. Algo que para mí es importante es justo pensar en las generaciones que me precedieron y cómo aprendí un montón de cosas de sus experiencias, de ciertas decisiones que tomaron que eran necesarias de tomarse”, refirió Anaclara Muro.

La enfermedad, entonces, no es solo un diagnóstico: es un punto de contacto entre generaciones. Es la posibilidad de mirar hacia atrás y entender decisiones que antes parecían incomprensibles. Con el tiempo, afirma la autora, se aprende a mirar la experiencia de las madres y abuelas con mayor complejidad.

Electrocauterizar para sanar

El título del libro condensa su apuesta estética y simbólica. “Electrocauterización” es una palabra áspera, violenta, difícil incluso de pronunciar. Remite al procedimiento médico que quema para cerrar la herida. Para sanar, hay que atravesar el fuego.

La autora reconoce esa violencia sonora y semántica. Cauterizar implica un acto doloroso, pero también la posibilidad de que la herida deje de sangrar.

En el plano emocional ocurre algo similar: enfrentar el golpe, procesarlo, nombrarlo. La poesía funciona como ese cauterio: una herramienta que arde, pero que permite iniciar la cicatrización

Al final, la conversación regresa a una idea sencilla y contundente:

“La palabra nos atraviesa todo el tiempo. Así entendemos el mundo”. En Electrocauterización, esa palabra no solo describe la herida: la ilumina. Y al iluminarla, abre un camino para hablar lo que durante demasiado tiempo fue silencio.