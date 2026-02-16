La televisión se quedó como un poder impune y sin gobierno, alertan especialistas

Al hablar sobre el poder mediático en México, Gabriel Sosa Plata y Alma Rosa de la Selva advirtieron que persiste una marcada falta de pluralidad, pues la propiedad y el control de los medios continúan concentrados en unos cuantos grupos.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- En México, en los últimos años, se produjo una especie de pausa regulatoria que frenó la actualización de las normas en materia de televisión, lo que ha permitido que el poder mediático permanezca prácticamente intocado, plantearon en entrevista con "Los Periodistas" en el canal 11 Alma Rosa de la Selva y Gabriel Sosa Plata.

"Ha habido varias situaciones a lo largo de las cuales tendría que haberse revisado ese marco legal y en esta oportunidad, que fue el año pasado, pienso que era también posible revisar las condiciones de revocación que quedaron como en 1960", dijo De la Selva, comunicóloga e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"Es muy importante revisar el ejercicio que se hace el uso que hacen los industriales de la regla televisión o todos los que lo explotan", agregó la experta, quien recordó que pese a que el año pasado se revisó la Ley Federal de telecomunicaciones mucho del contenido no se actualizó, lo que, insistió, ha permitido que los medios se mantengan en manos de unos cuantos.

“Recientemente se revisó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que surgió de la Reforma en Telecomunicaciones promovida durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Muchos esperábamos que, en paralelo, se atendieran otros asuntos que habían quedado pendientes, como el tema de la revocación de concesiones. En la historia de la radio y la televisión en México no se ha revocado una sola autorización para transmitir; eso, precisamente, es la revocación”, agregó.

Por su parte, el periodista y académico Gabriel Sosa Plata consideró que en México hace falta democratizar mucho más la televisión abierta. “¿Qué nos faltó hacer o qué nos falta hacer? Evidentemente, democratizar mucho más la televisión en México, y me refiero a la televisión abierta”, señaló al hablar sobre el poder mediático en el país, que —dijo— continúa dominado por unos cuantos grupos, mientras la pluralidad sigue siendo frágil.

“Surgió una nueva cadena, Imagen Televisión, y se han creado algunas pequeñas cadenas a nivel nacional; sin embargo, eso no necesariamente ha fortalecido la pluralidad. También hace falta robustecer mucho más la televisión pública. No tenemos televisión comunitaria ni indígena en México”, añadió.

El especialista apuntó además que “la prórroga de las concesiones se convirtió en un acto estrictamente administrativo, sin que mediara una revisión de fondo”. En ese sentido, De la Selva subrayó que “han sido décadas de permisividad —yo diría que de intercambio de favores— entre gobiernos priistas y luego panistas”, lo que ha permitido que los medios permanezcan en manos de unos cuantos.

Sosa Plata detalló que Televisa concentra todavía la mayoría de los canales de televisión y alrededor del 50 por ciento de la audiencia en México. A ello se suma la situación de la radio, donde, si bien existe una ligera mayor pluralidad, el sector continúa en manos de unas cuantas familias.

“Televisa tiene alrededor de 220 canales de televisión y, además, cuenta con lo que se denomina poder sustancial en el mercado de la televisión de paga. Son dominantes en el servicio de Triple Play en México. Por su parte, TV Azteca posee cerca de 180 canales de televisión, cuyas concesiones también fueron prorrogadas, y cuenta con un sistema de televisión de paga llamado Total Play”, explicó.

Agregó que Televisa sigue siendo considerada, con base en lo establecido en la reforma constitucional de 2013, como agente económico preponderante en radiodifusión, debido a que mantiene más del 50 por ciento de la audiencia de la televisión abierta en el país. “Lejos de lo que podría esperarse en la época actual, contenidos como las telenovelas y, sobre todo, los partidos de futbol siguen siendo los más vistos en la televisión abierta”, señaló.

En cuanto a la radio, indicó que la estructura de la radio comercial en México prácticamente no ha cambiado. “Quizá aumentó ligeramente el porcentaje de la radio pública e incluso de la radio comunitaria, pero la estructura comercial, las familias que dominan la radio, siguen siendo las mismas y la apertura es casi mínima”, subrayó Sosa Plata.