La televisión se quedó como un poder impune y sin gobierno, alertan especialistas

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

16/02/2026 - 1:05 pm

Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego frente a frente en 2010. Foto: Cuartoscuro.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

ENTREVISTA ¬ Decir la verdad, en este tiempo y en este mundo, no es gratis: Monedero

ENTREVISTA ¬ Los medios pueden engañar con las cosas más delirantes: De la Borbolla

VERSUS ¬ Salinas Pliego ya no es lo que era. Ni en patrimonio. Ni en poder mediático

Al hablar sobre el poder mediático en México, Gabriel Sosa Plata y Alma Rosa de la Selva advirtieron que persiste una marcada falta de pluralidad, pues la propiedad y el control de los medios continúan concentrados en unos cuantos grupos.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- En México, en los últimos años, se produjo una especie de pausa regulatoria que frenó la actualización de las normas en materia de televisión, lo que ha permitido que el poder mediático permanezca prácticamente intocado, plantearon en entrevista con "Los Periodistas" en el canal 11 Alma Rosa de la Selva y Gabriel Sosa Plata.

"Ha habido varias situaciones a lo largo de las cuales tendría que haberse revisado ese marco legal y en esta oportunidad, que fue el año pasado, pienso que era también posible revisar las condiciones de revocación que quedaron como en 1960", dijo De la Selva, comunicóloga e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"Es muy importante revisar el ejercicio que se hace el uso que hacen los industriales de la regla televisión o todos los que lo explotan", agregó la experta, quien recordó que pese a que el año pasado se revisó la Ley Federal de telecomunicaciones mucho del contenido no se actualizó, lo que, insistió, ha permitido que los medios se mantengan en manos de unos cuantos.

“Recientemente se revisó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que surgió de la Reforma en Telecomunicaciones promovida durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Muchos esperábamos que, en paralelo, se atendieran otros asuntos que habían quedado pendientes, como el tema de la revocación de concesiones. En la historia de la radio y la televisión en México no se ha revocado una sola autorización para transmitir; eso, precisamente, es la revocación”, agregó.

Por su parte, el periodista y académico Gabriel Sosa Plata consideró que en México hace falta democratizar mucho más la televisión abierta. “¿Qué nos faltó hacer o qué nos falta hacer? Evidentemente, democratizar mucho más la televisión en México, y me refiero a la televisión abierta”, señaló al hablar sobre el poder mediático en el país, que —dijo— continúa dominado por unos cuantos grupos, mientras la pluralidad sigue siendo frágil.

“Surgió una nueva cadena, Imagen Televisión, y se han creado algunas pequeñas cadenas a nivel nacional; sin embargo, eso no necesariamente ha fortalecido la pluralidad. También hace falta robustecer mucho más la televisión pública. No tenemos televisión comunitaria ni indígena en México”, añadió.

El especialista apuntó además que “la prórroga de las concesiones se convirtió en un acto estrictamente administrativo, sin que mediara una revisión de fondo”. En ese sentido, De la Selva subrayó que “han sido décadas de permisividad —yo diría que de intercambio de favores— entre gobiernos priistas y luego panistas”, lo que ha permitido que los medios permanezcan en manos de unos cuantos.

Sosa Plata detalló que Televisa concentra todavía la mayoría de los canales de televisión y alrededor del 50 por ciento de la audiencia en México. A ello se suma la situación de la radio, donde, si bien existe una ligera mayor pluralidad, el sector continúa en manos de unas cuantas familias.

“Televisa tiene alrededor de 220 canales de televisión y, además, cuenta con lo que se denomina poder sustancial en el mercado de la televisión de paga. Son dominantes en el servicio de Triple Play en México. Por su parte, TV Azteca posee cerca de 180 canales de televisión, cuyas concesiones también fueron prorrogadas, y cuenta con un sistema de televisión de paga llamado Total Play”, explicó.

Agregó que Televisa sigue siendo considerada, con base en lo establecido en la reforma constitucional de 2013, como agente económico preponderante en radiodifusión, debido a que mantiene más del 50 por ciento de la audiencia de la televisión abierta en el país. “Lejos de lo que podría esperarse en la época actual, contenidos como las telenovelas y, sobre todo, los partidos de futbol siguen siendo los más vistos en la televisión abierta”, señaló.

En cuanto a la radio, indicó que la estructura de la radio comercial en México prácticamente no ha cambiado. “Quizá aumentó ligeramente el porcentaje de la radio pública e incluso de la radio comunitaria, pero la estructura comercial, las familias que dominan la radio, siguen siendo las mismas y la apertura es casi mínima”, subrayó Sosa Plata.

Instalaciones de la televisora TV Azteca.
Instalaciones de la televisora TV Azteca. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

Explora más en estos temas
México Política
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

Cuba, México y el pragmatismo del poder en el Caribe

"Las asimetrías de poder en el hemisferio siguen marcando el margen de acción de países como México...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Bad Bunny: ¿irreverencia efímera?

"Idioma, cultura, mensaje e iconografía latina tapizaron el escenario del Super Tazón en un momento sensible para...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Enfrentar al bully imperial que amenaza AL

"La reafirmación imperial de Estados Unidos con el gobierno de Trump no está siendo resistida ni enfrentada...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

IA Universitaria

"Yo no querría que el cardiólogo que me atienda dentro de muchos años hubiera pasado algunas de...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Un plan mayor
Por Alejandro Páez Varela

Un plan mayor

Alter ego
Por Muna D. Buchahin

Alter ego

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud
Por Alejandro Calvillo

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco
Por Pedro Mellado Rodríguez

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco

El PRIAN va a Washington
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN va a Washington

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea
Por Juan Carlos Monedero

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea

ICE, peor que la pandemia
Por Ana Lilia Pérez

ICE, peor que la pandemia

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

+ Sección

Galileo

Barack Obama dijo que los extraterrestres son reales, aunque precisó que nunca los ha visto ni encontró evidencia de que hayan hecho contacto con la humanidad.

¿Existen los extraterrestres? Obama dice que "son reales", pero nunca los ha visto

Eclipse solar anular

¿Cómo será el eclipse solar del martes 17 de febrero 2026?

Las extensiones de cabello se han convertido en un básico de belleza: permiten cambiar de look, alargar, dar volumen y jugar con el color sin tocar el pelo.

¿Usas extensiones de cabello? ¡Ojo! Estudio identifica sustancias químicas peligrosas

James Van Der Beek murió de cáncer a los 48 años de edad.

Estrés y ultraprocesados explicarían el aumento de cáncer en jóvenes, dice experta

Un estudio de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones reveló que los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable en la edad adulta.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La FGR asegura 149 vehículos y más de 82 mil litros de hidrocarburo en Veracruz.
1

FGR desarma red de huachicol: 149 vehículos, 25 depósitos, 17 tanques, 82 mil litros

centenario-oro-onza-plata
2

Precio del centenario de oro y la onza de plata baja este 13 de febrero

Eclipse solar anular
3

¿Cómo será el eclipse solar del martes 17 de febrero 2026?

Claudia Sheinbaum reveló que Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, no quiso agregar el papel de las mujeres en la Historia en los libros.
4

La SEP busca agregar mujeres a los libros; Marx no quiso: Claudia. Sigue atrincherado

5

La televisión se quedó como un poder impune y sin gobierno, alertan especialistas

6

Scherer tira con escopeta contra varios en el gabinete de AMLO, del que formó parte

El movimiento de izquierda no debe ver las campañas recientes como coincidencias o como impulsos aislados. Son parte de un plan mayor.
7

Un plan mayor

Ángela Vergara, Congresista de Colombia que apoya a Trump, se volvió el blanco de críticas tras revelar que su hijo fue detenido en EU por agentes de ICE.
8

El ICE detiene a hijo de una Congresista colombiana proTrump; ella pide ayuda a Petro

Violencia letal y federalismo
9

La matanza en Sinaloa da dinero a las armerías de EU: detectan corredor desde Arizona

Barack Obama dijo que los extraterrestres son reales, aunque precisó que nunca los ha visto ni encontró evidencia de que hayan hecho contacto con la humanidad.
10

¿Existen los extraterrestres? Obama dice que "son reales", pero nunca los ha visto

Hoy No Circula
11

Doble Hoy No Circula en CdMx y Edomex: así aplica este 16 de febrero por contingencia

La esquiadora Sarah Schleper es descalificada
12

La mexicana Sarah Schleper es descalificada de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

centenario-oro-onza-plata
13

Precio del centenario de oro y onza de plata hoy 16 de febrero

Fallece el periodista Jorge Meléndez Preciado
14

Jorge Meléndez, periodista de izquierda y luchador social, fallece a los 81 años

Robert Duvall, ganador de un Óscar por Gracias y favores, y actor nominado por sus papeles en películas como El Padrino y Apocalypse Now, murió a los 95 años.
15

Robert Duvall, actor de El Padrino y Apocalypse Now, muere a los 95

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Robert Duvall, ganador de un Óscar por Gracias y favores, y actor nominado por sus papeles en películas como El Padrino y Apocalypse Now, murió a los 95 años.
1

Robert Duvall, actor de El Padrino y Apocalypse Now, muere a los 95

2

La televisión se quedó como un poder impune y sin gobierno, alertan especialistas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes que Reino Unido no ha notificado a México sobre la decisión de dar asilo político a Karime Macías.
3

"No estamos a favor": Sheinbaum sobre asilo político a Karime Macías en Reino Unido

Barack Obama dijo que los extraterrestres son reales, aunque precisó que nunca los ha visto ni encontró evidencia de que hayan hecho contacto con la humanidad.
4

¿Existen los extraterrestres? Obama dice que "son reales", pero nunca los ha visto

Sigue contingencia por ozono en la ZMVM.
5

CAMe mantiene contingencia ambiental en Valle de México; seguirá mala calidad de aire

centenario-oro-onza-plata
6

Precio del centenario de oro y onza de plata hoy 16 de febrero

Armando González celebra su gol frente al América en el Clásico Nacional
7

Liga MX Jornada 6: así quedó la tabla de goleo después del Clásico Nacional

"No lo he leído, ni lo voy a leer", dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este lunes respecto al libro "Ni venganza ni perdón", de Julio Scherer Ibarra.
8

La Presidenta no leerá el libro de Scherer. “Hay que ser congruentes”, dice

Claudia Sheinbaum reveló que Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, no quiso agregar el papel de las mujeres en la Historia en los libros.
9

La SEP busca agregar mujeres a los libros; Marx no quiso: Claudia. Sigue atrincherado

Mañanera 16 de febrero
10

La mañanera de Claudia Sheinbaum del 16 de febrero

Violencia letal y federalismo
11

La matanza en Sinaloa da dinero a las armerías de EU: detectan corredor desde Arizona

Karime Macías, quien fuera esposa del exgobernador Javier Duarte, logró evitar su extradición a México gracias a que Reino Unido le concedió asilo político.
12

Karime Macías obtiene asilo político en Reino Unido y evita su extradición a México