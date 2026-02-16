"No estamos a favor": Sheinbaum sobre asilo político a Karime Macías en Reino Unido

Sugeyry Romina Gándara

16/02/2026 - 12:37 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes que Reino Unido no ha notificado a México sobre la decisión de dar asilo político a Karime Macías.
Claudia Sheinbaum manifestó su desacuerdo con la decisión de Reino Unido de proteger a la exesposa del exgobernador. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

Además de la acusación que enfrenta por un presunto fraude millonario en el DIF de Veracruz, a la expareja de Javier Duarte se le señala por acumular más de 90 propiedades en México, Estados Unidos y España.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Reino Unido -hasta la mañana de este lunes- no ha notificado a México sobre la decisión de dar asilo político a Karime Macías, exesposa del exgobernador Javier Duarte; sin embargo, advirtió que el Gobierno federal no está de acuerdo con la medida, por lo que va a “reaccionar” frente a ello.

"No nos han notificado, pero no estamos a favor evidentemente y vamos a reaccionar frente a ello", dijo en su conferencia de prensa matutina, la cual encabezó desde Palacio Nacional.

Cuando se le preguntó quién tendría que realizar la notificación, Sheinbaum Pardo precisó que "el Gobierno a través de la Embajada de Reino Unido en México o de otra manera".

Durante el fin de semana se dio a conocer que el Ministerio del Interior de Reino Unido determinó concederle el asilo político a Karime Macías, con lo que evitará ser extraditada a México para responder ante la justicia por presuntamente cometer un fraude millonario cuando estuvo al frente del DIF de Veracruz, según información difundida por la prensa mexicana.

México pide la entrega de Karime Macías

Las autoridades mexicanas solicitaron al gobierno británico la entrega de la exprimera dama de Veracruz con el propósito de que enfrente el juicio en su contra por su presunta responsabilidad en un fraude de 112 millones de pesos en agravio del DIF estatal.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes que Reino Unido no ha notificado a México sobre la decisión de dar asilo político a Karime Macías.
Karime Macías está acusada de un fraude millonario al DIF estatal. Foto: Alberto Roa, Cuartoscuro

Pese a que en el 2022 la Corte de Magistrados de Westminster había aceptado extraditar a Macías, su defensa presentó varios recursos para frenarla y convenció a las autoridades británicas de concederle protección, argumentando que el proceso estuvo viciado.

De acuerdo con los reportes de medios nacionales, la defensa de Macías interpuso distintos recursos para impedir su entrega a las autoridades mexicanas, argumentando que el proceso de extradición estuvo viciado, debido a que el delito por el que se le acusa ya prescribió, lo que no fue notificado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al gobierno británico.

Además, el abogado defensor reclamó que su clienta fue expuesta públicamente, al igual que los datos de su domicilio, por el Gobierno de Miguel Ángel Yunes, y señaló que varias de las declaraciones que acusan a Karime Macías presuntamente fueron obtenidas bajo tortura.

Claudia Sheinbaum La Mañanera del Pueblo México
Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

