CAMe mantiene contingencia ambiental en Valle de México; seguirá mala calidad de aire

Redacción/SinEmbargo

16/02/2026 - 10:49 am

Sigue contingencia por ozono en la ZMVM.
La CAMe mantiene la contingencia ambiental fase 1 en la capital del país.

Las autoridades llamaron a la población a evitar actividades al aire libre, debido a los altos niveles de ozono y el riesgo de afectaciones a la salud.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció este lunes que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), así como  las medidas de restricción vehicular y protección a la salud.

"Continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes", señaló la Comisión en el último reporte.

El organismo explicó que un sistema anticiclónico sobre el centro del país genera estabilidad atmosférica, cielo despejado y radiación solar intensa, lo que favorece la acumulación de ozono y eleva la temperatura hasta los 28 grados.

Dichas condiciones, señaló, son "desfavorables para la dispersión de los contaminantes, lo que ocasionarán la formación y acumulación de ozono, pronosticando para hoy calidad de aire de Mala a Muy Mala".

CdMx Clima Contaminación
