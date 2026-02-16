¿Cómo será el eclipse solar del martes 17 de febrero 2026?

16/02/2026 - 11:11 am

Eclipse solar anular
Los eclipses solares anulares se caracterizan por no cubrir al astro en su totalidad. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

El fenómeno astronómico será visible únicamente en el extremo sur del continente, específicamente la Patagonia de Argentina y Chile, así como gran parte del continente antártico.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- El 2026 promete ser un año extraordinario para quienes disfrutan de la astronomía, ya que traerá diversos fenómenos que podrán observarse desde distintos lugares del mundo. Entre los eventos más llamativos se encuentra el eclipse solar anular, popularmente llamado “Anillo de Fuego”, que tendrá lugar el martes 17 de febrero

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), este fenómeno será el eclipse más extenso de su clase en todo el siglo XXI, ya que se prolongará durante 7 minutos y 30 segundos, tiempo en el que el disco solar quedará completamente cubierto.

Si quieres conocer más detalles sobre el fenómeno astrológico más importante del año, a continuación te explicamos cuáles serán las características que convierten al eclipse de 2026 en un espectáculo único. 

¿Cómo es un eclipse “Anillo de Fuego”?

Eclipse Solar
El Eclipse Solar Anular solo será visible en el hemisferio sur. Foto: Cuartoscuro.

El rasgo más distintivo y espectacular a simple vista del eclipse solar anular es el "Anillo de Fuego". En el momento máximo de la alineación, los bordes exteriores del Sol sobresalen uniformemente alrededor de la silueta oscura de la Luna, creando un círculo de luz dorada intenso y brillante.

“Un eclipse anular ocurre cuando la Luna está alineada entre el Sol y la Tierra, pero está en su punto más lejano desde la Tierra. Debido a que la Luna está más lejos de la Tierra, parece más pequeña y se verá como un disco oscuro encima de un disco brillante más grande”, se explica en el artículo “Vive la experiencia del eclipse” de la NASA.

A diferencia de lo que muchos creen, esta corona de fuego no es la atmósfera solar externa (la verdadera corona que se ve en eclipses totales), sino la propia superficie del Sol (la fotosfera) que se asoma por los costados, manteniendo una luminosidad tan alta que sigue siendo necesario usar protección ocular.

Durante el evento, la luz ambiental adquiere una cualidad extraña y plateada, y las sombras en el suelo se vuelven increíblemente nítidas. Si observas bajo la sombra de un árbol, verás que los pequeños huecos entre las hojas actúan como cámaras estenopeicas, proyectando cientos de diminutos "anillos de fuego" sobre el pavimento.

¿Cómo puedes ver el Eclipse Anular?

La visibilidad del "anillo de fuego" del próximo 17 de febrero será sumamente exclusiva, ya que la franja de anularidad atravesará principalmente regiones remotas de la Antártida y el Océano Índico. 

Se espera que muy pocas personas logren presenciarlo en su totalidad, siendo las estaciones de investigación científica, como la base Concordia (Franco-Italiana) y la base Mirny (Rusia), algunos de los pocos puntos habitados en su trayectoria.

Para el resto del mundo, el fenómeno se manifestará únicamente como un eclipse parcial. Las regiones que podrán observar esta sombra incluyen el extremo sur de Sudamérica (específicamente la Patagonia de Argentina y Chile), Sudáfrica, Namibia y Madagascar, así como gran parte del continente antártico.

En México no será visible en ninguno de sus estados, pero si eres fan de los eventos astronómicos, puedes seguir la transmisión gratuita del anillo de fuego en el canal oficial de la NASA en YouTube o en sitios como Sky Live que ofrecen simulaciones precisas y enlaces a retransmisiones de observatorios situados en el hemisferio sur.

El próximo eclipse solar visible en México

Eclipse UNAM.
La franja de sombra atravesará la zona del bajío en México. Foto: UNAM.

Después del gran Eclipse Solar Total del 8 de abril de 2024, que pudo apreciarse en toda Norteamérica, pasará mucho tiempo sin que en México se pueda observar nuevamente un evento de este tipo. 

Según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el próximo eclipse solar total visible desde territorio mexicano ocurrirá hasta el 30 de marzo de 2052.

“Aunque pueden pasar entre dos y cinco eclipses solares al año, la mayoría son parciales. La última vez que observamos un eclipse solar total en México fue el 8 de abril de 2024, y el siguiente ocurrirá hasta el 30 de marzo de 2052”, se menciona en el artículo" Lo que debes saber del eclipse de Sol” publicado por la UNAM.

Periodista apasionado de la información egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Cubro distintos temas de interés social y cultural siempre buscando el ángulo noticioso para servir a la comunidad y satisfacer mi curiosidad.

¿Cómo será el eclipse solar del martes 17 de febrero 2026?

