RESEÑA ¬ El agua como memoria: una historia sobre la gran inundación de 1951 en CdMx

Obed Rosas

16/02/2026 - 10:00 am

Antolina Ortiz Moore habló sobre su novela El día que no paró de llover que se articula a través de distintas voces que reviven lo que fue la Ciudad de México en los años 50. Foto: Cortesía.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Anaclara Muro: La poesía traza camino para lo que es difícil de hablar ¬ ENTREVISTA

RESEÑA ¬ Escribir es resistir: La corresponsal, la novela epistolar de Virginia Evans

ENTREVISTA ¬ Ignoramos que vivimos rodeados de imágenes de agonía: Marina Azahua

Antolina Ortiz Moore habló sobre su novela El día que no paró de llover que se articula a través de distintas voces que reviven lo que fue la Ciudad de México en los años 50.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo.– En El día que no paró de llover (Tusquets), Antolina Ortiz Moore reconstruye la Ciudad de México de los años cincuenta a partir de la gran inundación de 1951 que arrasó con todo: calles, casas, cuerpos y memorias. Sin embargo, la autora reconoce que la distancia temporal no es tan amplia como parecería.

“Fue una coincidencia total que la novela saliera justo cuando estas inundaciones se dieron tan fuertes en la ciudad de México. Fue como que invoqué a Tláloc”, comentó a SinEmbargo. La lluvia —explicó— terminó revelando una continuidad histórica inquietante de los problemas y situaciones que vive constantemente la capital mexicana.

En ese sentido, para Ortiz al revisar el pasado fue inevitablemente no mirarse en un espejo: “Cuando estás revisando la historia estás diciendo: ‘Uy, pues esto se parece a lo que estoy viviendo ahora’”. Feminicidios, desapariciones, crisis ecológicas y desigualdad no son anomalías recientes, sino ramificaciones de un mismo árbol: “Es evidente porque hay una línea que nos conecta con nuestro pasado, con nuestros antepasados”.

La tormenta de 1951 —considerada la última gran inundación de la capital— se convierte en metáfora central de su novela, en un personaje más. “La Ciudad de México está construida sobre un lago”, expuso la autora e indicó que esa condición geográfica es también simbólica: “Lo manejé como metáfora del inconsciente colectivo del pasado histórico de México que estamos construyendo el futuro sobre ese pasado, sobre ese lago, sobre esa historia para bien y para mal”.

La vecindad como isla

El día que no paró de llover se articula a través de una vecindad que funciona como microcosmos social. Ortiz la define como “una isla dentro de esta catástrofe natural y social”. De hecho, apuntó que más que escenario, es un organismo vivo: “Hay varios personajes que no son humanos. Uno de ellos es la vecindad misma que tiene una voz, que tiene una historia que se desarrolla, que cambia, que muta”.

La elección no es casual. “En la vecindad era muchísimo más íntima esa relación”, afirmó. A diferencia de los edificios contemporáneos, donde la convivencia es fugaz, en estos espacios se compartían olores, sonidos y destinos. “Es el lugar a donde puedes oler lo que está preparando tu vecino, no importa de dónde sea”.

La novela despliega múltiples voces que funcionan “como un caleidoscopio”. Entre ellas destaca la tormenta: “En esa tormenta están flotando los cuerpos de las víctimas, de los desaparecidos, de las mujeres que han muerto por feminicidio”. La naturaleza no es decorado, sino testigo y acusación.

También está Rex, el perro que acompaña al niño Fabi. A diferencia de otros personajes basados en investigación histórica, Rex proviene de la memoria familiar: “Mi papá vivió esta época de la tormenta… su perro era Rex… dije: ‘No, este tiene que salir de alguna manera, tiene que revivir’”.

Antolina Ortiz compartió además cómo la investigación detrás del libro fue exhaustiva. “Me sumergí en un montonal de películas… porque en las películas se balconea todo lo que somos”.

El México de los cincuenta, atravesado por la posguerra, el auge del cine y la televisión, aparece como una sociedad en transformación pero profundamente marcada por el machismo: “Es una sociedad profundamente dañada por esta forma en la que vivíamos y seguimos muchas veces viviendo”.

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

Cuba, México y el pragmatismo del poder en el Caribe

"Las asimetrías de poder en el hemisferio siguen marcando el margen de acción de países como México...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Bad Bunny: ¿irreverencia efímera?

"Idioma, cultura, mensaje e iconografía latina tapizaron el escenario del Super Tazón en un momento sensible para...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Enfrentar al bully imperial que amenaza AL

"La reafirmación imperial de Estados Unidos con el gobierno de Trump no está siendo resistida ni enfrentada...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

IA Universitaria

"Yo no querría que el cardiólogo que me atienda dentro de muchos años hubiera pasado algunas de...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Un plan mayor
Por Alejandro Páez Varela

Un plan mayor

Alter ego
Por Muna D. Buchahin

Alter ego

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud
Por Alejandro Calvillo

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco
Por Pedro Mellado Rodríguez

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco

El PRIAN va a Washington
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN va a Washington

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea
Por Juan Carlos Monedero

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea

ICE, peor que la pandemia
Por Ana Lilia Pérez

ICE, peor que la pandemia

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

+ Sección

Galileo

Barack Obama dijo que los extraterrestres son reales, aunque precisó que nunca los ha visto ni encontró evidencia de que hayan hecho contacto con la humanidad.

¿Existen los extraterrestres? Obama dice que "son reales", pero nunca los ha visto

Eclipse solar anular

¿Cómo será el eclipse solar del martes 17 de febrero 2026?

Las extensiones de cabello se han convertido en un básico de belleza: permiten cambiar de look, alargar, dar volumen y jugar con el color sin tocar el pelo.

¿Usas extensiones de cabello? ¡Ojo! Estudio identifica sustancias químicas peligrosas

James Van Der Beek murió de cáncer a los 48 años de edad.

Estrés y ultraprocesados explicarían el aumento de cáncer en jóvenes, dice experta

Un estudio de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones reveló que los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable en la edad adulta.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La FGR asegura 149 vehículos y más de 82 mil litros de hidrocarburo en Veracruz.
1

FGR desarma red de huachicol: 149 vehículos, 25 depósitos, 17 tanques, 82 mil litros

centenario-oro-onza-plata
2

Precio del centenario de oro y la onza de plata baja este 13 de febrero

Eclipse solar anular
3

¿Cómo será el eclipse solar del martes 17 de febrero 2026?

Claudia Sheinbaum reveló que Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, no quiso agregar el papel de las mujeres en la Historia en los libros.
4

La SEP busca agregar mujeres a los libros; Marx no quiso: Claudia. Sigue atrincherado

5

La televisión se quedó como un poder impune y sin gobierno, alertan especialistas

6

Scherer tira con escopeta contra varios en el gabinete de AMLO, del que formó parte

El movimiento de izquierda no debe ver las campañas recientes como coincidencias o como impulsos aislados. Son parte de un plan mayor.
7

Un plan mayor

Ángela Vergara, Congresista de Colombia que apoya a Trump, se volvió el blanco de críticas tras revelar que su hijo fue detenido en EU por agentes de ICE.
8

El ICE detiene a hijo de una Congresista colombiana proTrump; ella pide ayuda a Petro

Violencia letal y federalismo
9

La matanza en Sinaloa da dinero a las armerías de EU: detectan corredor desde Arizona

Barack Obama dijo que los extraterrestres son reales, aunque precisó que nunca los ha visto ni encontró evidencia de que hayan hecho contacto con la humanidad.
10

¿Existen los extraterrestres? Obama dice que "son reales", pero nunca los ha visto

Hoy No Circula
11

Doble Hoy No Circula en CdMx y Edomex: así aplica este 16 de febrero por contingencia

La esquiadora Sarah Schleper es descalificada
12

La mexicana Sarah Schleper es descalificada de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

centenario-oro-onza-plata
13

Precio del centenario de oro y onza de plata hoy 16 de febrero

Fallece el periodista Jorge Meléndez Preciado
14

Jorge Meléndez, periodista de izquierda y luchador social, fallece a los 81 años

Robert Duvall, ganador de un Óscar por Gracias y favores, y actor nominado por sus papeles en películas como El Padrino y Apocalypse Now, murió a los 95 años.
15

Robert Duvall, actor de El Padrino y Apocalypse Now, muere a los 95

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Robert Duvall, ganador de un Óscar por Gracias y favores, y actor nominado por sus papeles en películas como El Padrino y Apocalypse Now, murió a los 95 años.
1

Robert Duvall, actor de El Padrino y Apocalypse Now, muere a los 95

2

La televisión se quedó como un poder impune y sin gobierno, alertan especialistas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes que Reino Unido no ha notificado a México sobre la decisión de dar asilo político a Karime Macías.
3

"No estamos a favor": Sheinbaum sobre asilo político a Karime Macías en Reino Unido

Barack Obama dijo que los extraterrestres son reales, aunque precisó que nunca los ha visto ni encontró evidencia de que hayan hecho contacto con la humanidad.
4

¿Existen los extraterrestres? Obama dice que "son reales", pero nunca los ha visto

Sigue contingencia por ozono en la ZMVM.
5

CAMe mantiene contingencia ambiental en Valle de México; seguirá mala calidad de aire

centenario-oro-onza-plata
6

Precio del centenario de oro y onza de plata hoy 16 de febrero

Armando González celebra su gol frente al América en el Clásico Nacional
7

Liga MX Jornada 6: así quedó la tabla de goleo después del Clásico Nacional

"No lo he leído, ni lo voy a leer", dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este lunes respecto al libro "Ni venganza ni perdón", de Julio Scherer Ibarra.
8

La Presidenta no leerá el libro de Scherer. “Hay que ser congruentes”, dice

Claudia Sheinbaum reveló que Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, no quiso agregar el papel de las mujeres en la Historia en los libros.
9

La SEP busca agregar mujeres a los libros; Marx no quiso: Claudia. Sigue atrincherado

Mañanera 16 de febrero
10

La mañanera de Claudia Sheinbaum del 16 de febrero

Violencia letal y federalismo
11

La matanza en Sinaloa da dinero a las armerías de EU: detectan corredor desde Arizona

Karime Macías, quien fuera esposa del exgobernador Javier Duarte, logró evitar su extradición a México gracias a que Reino Unido le concedió asilo político.
12

Karime Macías obtiene asilo político en Reino Unido y evita su extradición a México