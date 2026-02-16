RESEÑA ¬ El agua como memoria: una historia sobre la gran inundación de 1951 en CdMx

Antolina Ortiz Moore habló sobre su novela El día que no paró de llover que se articula a través de distintas voces que reviven lo que fue la Ciudad de México en los años 50.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo.– En El día que no paró de llover (Tusquets), Antolina Ortiz Moore reconstruye la Ciudad de México de los años cincuenta a partir de la gran inundación de 1951 que arrasó con todo: calles, casas, cuerpos y memorias. Sin embargo, la autora reconoce que la distancia temporal no es tan amplia como parecería.

“Fue una coincidencia total que la novela saliera justo cuando estas inundaciones se dieron tan fuertes en la ciudad de México. Fue como que invoqué a Tláloc”, comentó a SinEmbargo. La lluvia —explicó— terminó revelando una continuidad histórica inquietante de los problemas y situaciones que vive constantemente la capital mexicana.

En ese sentido, para Ortiz al revisar el pasado fue inevitablemente no mirarse en un espejo: “Cuando estás revisando la historia estás diciendo: ‘Uy, pues esto se parece a lo que estoy viviendo ahora’”. Feminicidios, desapariciones, crisis ecológicas y desigualdad no son anomalías recientes, sino ramificaciones de un mismo árbol: “Es evidente porque hay una línea que nos conecta con nuestro pasado, con nuestros antepasados”.

La tormenta de 1951 —considerada la última gran inundación de la capital— se convierte en metáfora central de su novela, en un personaje más. “La Ciudad de México está construida sobre un lago”, expuso la autora e indicó que esa condición geográfica es también simbólica: “Lo manejé como metáfora del inconsciente colectivo del pasado histórico de México que estamos construyendo el futuro sobre ese pasado, sobre ese lago, sobre esa historia para bien y para mal”.

La vecindad como isla

El día que no paró de llover se articula a través de una vecindad que funciona como microcosmos social. Ortiz la define como “una isla dentro de esta catástrofe natural y social”. De hecho, apuntó que más que escenario, es un organismo vivo: “Hay varios personajes que no son humanos. Uno de ellos es la vecindad misma que tiene una voz, que tiene una historia que se desarrolla, que cambia, que muta”.

La elección no es casual. “En la vecindad era muchísimo más íntima esa relación”, afirmó. A diferencia de los edificios contemporáneos, donde la convivencia es fugaz, en estos espacios se compartían olores, sonidos y destinos. “Es el lugar a donde puedes oler lo que está preparando tu vecino, no importa de dónde sea”.

La novela despliega múltiples voces que funcionan “como un caleidoscopio”. Entre ellas destaca la tormenta: “En esa tormenta están flotando los cuerpos de las víctimas, de los desaparecidos, de las mujeres que han muerto por feminicidio”. La naturaleza no es decorado, sino testigo y acusación.

También está Rex, el perro que acompaña al niño Fabi. A diferencia de otros personajes basados en investigación histórica, Rex proviene de la memoria familiar: “Mi papá vivió esta época de la tormenta… su perro era Rex… dije: ‘No, este tiene que salir de alguna manera, tiene que revivir’”.

Antolina Ortiz compartió además cómo la investigación detrás del libro fue exhaustiva. “Me sumergí en un montonal de películas… porque en las películas se balconea todo lo que somos”.

El México de los cincuenta, atravesado por la posguerra, el auge del cine y la televisión, aparece como una sociedad en transformación pero profundamente marcada por el machismo: “Es una sociedad profundamente dañada por esta forma en la que vivíamos y seguimos muchas veces viviendo”.