De Durazo para Scherer: ¿Cuántas fe de erratas más harán falta para decir la verdad?

En una publicación en redes sociales, Alfonso Durazo lamentó que su amistad con Scherer se vea afectada por los señalamientos en su más reciente libro.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- Alfonso Durazo, Gobernador de Sonora, rechazó los señalamientos que hizo Julio Scherer Ibarra en su más reciente libro titulado Ni venganza ni perdón, en el cual acusa al mandatario estatal de estar vinculado con esquemas de financiamiento ilícito.

A través de un mensaje que publicó en redes sociales, Durazo compartió una fotografía en la que se le ve saludando a Scherer durante su toma de protesta como Gobernador en septiembre de 2021. "Ni ese día ni en ningún otro momento Julio Scherer me advirtió sobre la existencia, o siquiera sobre el riesgo, de algún esquema de financiamiento ilícito relacionado con Sonora", señaló.