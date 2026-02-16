De Durazo para Scherer: ¿Cuántas fe de erratas más harán falta para decir la verdad?

Redacción/SinEmbargo

16/02/2026 - 3:16 pm

Alfonso Durazo exige a Julio Scherer aclaración sobre señalamientos de financiamiento ilícito.
El Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, saluda a Julio Scherer Ibarra. Foto: X @AlfonsoDurazo

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La Presidenta no leerá el libro de Scherer. “Hay que ser congruentes”, dice

Scherer tira con escopeta contra varios en el gabinete de AMLO, del que formó parte

ENTREVISTA ¬ Scherer usa narrativas de ultraderecha y de EU contra 4T: Jesús Ramírez

En una publicación en redes sociales, Alfonso Durazo lamentó que su amistad con Scherer se vea afectada por los señalamientos en su más reciente libro.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- Alfonso Durazo, Gobernador de Sonora, rechazó los señalamientos que hizo Julio Scherer Ibarra en su más reciente libro titulado Ni venganza ni perdón, en el cual acusa al mandatario estatal de estar vinculado con esquemas de financiamiento ilícito.

A través de un mensaje que publicó en redes sociales, Durazo compartió una fotografía en la que se le ve saludando a Scherer durante su toma de protesta como Gobernador en septiembre de 2021. "Ni ese día ni en ningún otro momento Julio Scherer me advirtió sobre la existencia, o siquiera sobre el riesgo, de algún esquema de financiamiento ilícito relacionado con Sonora", señaló.

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

Cuba, México y el pragmatismo del poder en el Caribe

"Las asimetrías de poder en el hemisferio siguen marcando el margen de acción de países como México...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Bad Bunny: ¿irreverencia efímera?

"Idioma, cultura, mensaje e iconografía latina tapizaron el escenario del Super Tazón en un momento sensible para...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Enfrentar al bully imperial que amenaza AL

"La reafirmación imperial de Estados Unidos con el gobierno de Trump no está siendo resistida ni enfrentada...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

IA Universitaria

"Yo no querría que el cardiólogo que me atienda dentro de muchos años hubiera pasado algunas de...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Un plan mayor
Por Alejandro Páez Varela

Un plan mayor

Alter ego
Por Muna D. Buchahin

Alter ego

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud
Por Alejandro Calvillo

El Magistrado y el amparo de Coca Contra la salud

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco
Por Pedro Mellado Rodríguez

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco

El PRIAN va a Washington
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN va a Washington

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea
Por Juan Carlos Monedero

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea

ICE, peor que la pandemia
Por Ana Lilia Pérez

ICE, peor que la pandemia

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

+ Sección

Galileo

Barack Obama dijo que los extraterrestres son reales, aunque precisó que nunca los ha visto ni encontró evidencia de que hayan hecho contacto con la humanidad.

¿Existen los extraterrestres? Obama dice que "son reales", pero nunca los ha visto

Eclipse solar anular

¿Cómo será el eclipse solar del martes 17 de febrero 2026?

Las extensiones de cabello se han convertido en un básico de belleza: permiten cambiar de look, alargar, dar volumen y jugar con el color sin tocar el pelo.

¿Usas extensiones de cabello? ¡Ojo! Estudio identifica sustancias químicas peligrosas

James Van Der Beek murió de cáncer a los 48 años de edad.

Estrés y ultraprocesados explicarían el aumento de cáncer en jóvenes, dice experta

Un estudio de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones reveló que los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable en la edad adulta.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
centenario-oro-onza-plata
1

Precio del centenario de oro y onza de plata hoy 16 de febrero

Eclipse solar anular
2

¿Cómo será el eclipse solar del martes 17 de febrero 2026?

centenario-oro-onza-plata
3

Precio del centenario de oro y la onza de plata baja este 13 de febrero

Nadia López García, pedagoga, poeta indígena y activista en derechos educativos, se convirtió este lunes en la nueva titular de Materiales Educativos de la SEP.
4

Una poeta indígena sustituye a Marx Arriaga en Materiales Educativos de la SEP

La FGR asegura 149 vehículos y más de 82 mil litros de hidrocarburo en Veracruz.
5

FGR desarma red de huachicol: 149 vehículos, 25 depósitos, 17 tanques, 82 mil litros

Claudia Sheinbaum reveló que Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, no quiso agregar el papel de las mujeres en la Historia en los libros.
6

La SEP busca agregar mujeres a los libros; Marx no quiso: Claudia. Sigue atrincherado

7

La televisión se quedó como un poder impune y sin gobierno, alertan especialistas

Violencia letal y federalismo
8

La matanza en Sinaloa da dinero a las armerías de EU: detectan corredor desde Arizona

Barack Obama dijo que los extraterrestres son reales, aunque precisó que nunca los ha visto ni encontró evidencia de que hayan hecho contacto con la humanidad.
9

¿Existen los extraterrestres? Obama dice que "son reales", pero nunca los ha visto

El movimiento de izquierda no debe ver las campañas recientes como coincidencias o como impulsos aislados. Son parte de un plan mayor.
10

Un plan mayor

11

Scherer tira con escopeta contra varios en el gabinete de AMLO, del que formó parte

Robert Duvall, ganador de un Óscar por Gracias y favores, y actor nominado por sus papeles en películas como El Padrino y Apocalypse Now, murió a los 95 años.
12

Robert Duvall, actor de El Padrino y Apocalypse Now, muere a los 95

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes que Reino Unido no ha notificado a México sobre la decisión de dar asilo político a Karime Macías.
13

"No estamos a favor": Sheinbaum sobre asilo político a Karime Macías en Reino Unido

Armando González celebra su gol frente al América en el Clásico Nacional
14

Liga MX Jornada 6: así quedó la tabla de goleo después del Clásico Nacional

Ángela Vergara, Congresista de Colombia que apoya a Trump, se volvió el blanco de críticas tras revelar que su hijo fue detenido en EU por agentes de ICE.
15

El ICE detiene a hijo de una Congresista colombiana proTrump; ella pide ayuda a Petro

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Alfonso Durazo exige a Julio Scherer aclaración sobre señalamientos de financiamiento ilícito.
1

De Durazo para Scherer: ¿Cuántas fe de erratas más harán falta para decir la verdad?

La Profeco dijo que el procedimiento contra Ticketmaster sigue y que el monto de la multa, derivada de quejas por la venta de boletos de BTS, podría ajustarse.
2

La Profeco sigue proceso contra Ticketmaster por boletos de BTS; podría ajustar multa

Nadia López García, pedagoga, poeta indígena y activista en derechos educativos, se convirtió este lunes en la nueva titular de Materiales Educativos de la SEP.
3

Una poeta indígena sustituye a Marx Arriaga en Materiales Educativos de la SEP

Robert Duvall, ganador de un Óscar por Gracias y favores, y actor nominado por sus papeles en películas como El Padrino y Apocalypse Now, murió a los 95 años.
4

Robert Duvall, actor de El Padrino y Apocalypse Now, muere a los 95

5

La televisión se quedó como un poder impune y sin gobierno, alertan especialistas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes que Reino Unido no ha notificado a México sobre la decisión de dar asilo político a Karime Macías.
6

"No estamos a favor": Sheinbaum sobre asilo político a Karime Macías en Reino Unido

Barack Obama dijo que los extraterrestres son reales, aunque precisó que nunca los ha visto ni encontró evidencia de que hayan hecho contacto con la humanidad.
7

¿Existen los extraterrestres? Obama dice que "son reales", pero nunca los ha visto

Sigue contingencia por ozono en la ZMVM.
8

CAMe mantiene contingencia ambiental en Valle de México; seguirá mala calidad de aire

centenario-oro-onza-plata
9

Precio del centenario de oro y onza de plata hoy 16 de febrero

Armando González celebra su gol frente al América en el Clásico Nacional
10

Liga MX Jornada 6: así quedó la tabla de goleo después del Clásico Nacional

"No lo he leído, ni lo voy a leer", dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este lunes respecto al libro "Ni venganza ni perdón", de Julio Scherer Ibarra.
11

La Presidenta no leerá el libro de Scherer. “Hay que ser congruentes”, dice

Claudia Sheinbaum reveló que Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, no quiso agregar el papel de las mujeres en la Historia en los libros.
12

La SEP busca agregar mujeres a los libros; Marx no quiso: Claudia. Sigue atrincherado