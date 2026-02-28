Buques mexicanos cargados con mil 200 toneladas de ayuda humanitaria llegan a Cuba

El cargamento incluye 23 toneladas de alimentos donados por organizaciones sociales y civiles mexicanos.

Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).- Dos buques de la Armada de México con casi mil 200 toneladas de ayuda humanitaria arribaron este sábado al puerto de La Habana, en Cuba, en lo que representa el segundo envío de apoyo enviado por el Gobierno mexicano en menos de un mes.

Las embarcaciones Papaloapan y Huasteco, enviadas el martes por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, transportan un total de mil 193 toneladas de víveres destinados a la población civil de la isla.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el cargamento incluye 23 toneladas de alimentos donados por organizaciones sociales y civiles mexicanos, acopiados con apoyo del gobierno de la Ciudad de México en el Centro Histórico. El resto corresponde a ayuda enviada por el Gobierno federal.

Este nuevo envío ocurre tras la llegada, el pasado 12 de febrero, de un primer cargamento con aproximadamente 814 toneladas de productos como leche líquida y en polvo, carne, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal.

En este instante, barco de la Armada Mexicana hace su entrada a La Habana con ayuda del gobierno y el hermano pueblo de #México para el pueblo de #Cuba🇨🇺. Gracias 🇲🇽!!! pic.twitter.com/ZMlJrZaiut — Josefina Vidal (@JosefinaVidalF) February 28, 2026

Según las autoridades mexicanas, el buque ARM Papaloapan transportó mil 078 toneladas de frijol y leche en polvo, mientras que el ARM Huasteco trasladó 92 toneladas de frijol y 23 toneladas de alimentos diversos.

Embajada cubana agradece el apoyo

El Embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, agradeció el apoyo del pueblo mexicano y destacó la llegada de la ayuda humanitaria a la isla.

Cuba enfrenta desde hace seis años una profunda crisis económica caracterizada por alta inflación, apagones prolongados y escasez de alimentos y medicinas. La situación ha sido atribuida al endurecimiento de sanciones de Estados Unidos, la baja productividad interna y el desplome del turismo.

En este contexto, el coordinador de la Organización de las Naciones Unidas en Cuba, Francisco Pichón, advirtió que la crisis humanitaria “se agrava día a día” y señaló que no se trata de una escasez temporal, sino de un “choque energético más sistémico” que incrementa los riesgos para la población.

Por su parte, La Habana acusó al Presidente estadounidense Donald Trump de intentar “asfixiar” la economía cubana mediante presiones energéticas, aunque Washington ha autorizado la venta de combustibles a empresas privadas de la isla.