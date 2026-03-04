El INE da palo a la queja de Salinas Pliego contra un spot lanzado por Morena

04/03/2026 - 11:31 am

Redacción/SinEmbargo

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Morena podrá seguir difundiendo su promocional, ya que no se acreditó una afectación directa contra el empresario.

Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).- El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó el martes suspender la difusión de un spot de Morena tras la queja presentada por el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien acusó que el promocional le imputaba hechos falsos y afectaba su imagen.

La Comisión de Quejas y Denuncias determinó que, en un análisis preliminar, no se acredita la imputación directa de un hecho falso en su contra, por lo que no procede la medida cautelar solicitada.

"A juicio de la persona denunciante, dicho material presuntamente contiene la imputación de hechos falsos en su contra, por lo que solicitó la suspensión de su difusión", detalla el INE en un comunicado.

¿Por qué el INE no suspendió el spot?

El órgano electoral explicó que el contenido del promocional se enmarca, en principio, dentro del debate público y la opinión política, lo cual cuenta con una protección reforzada en materia electoral.

"Las expresiones ahí contenidas forman parte de la opinión del emisor sobre temas de interés general, por lo que no existen elementos para determinar que la frase esté dirigida de manera inequívoca y directa al denunciante", expuso.

Además, la Comisión retomó criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que establecen que las personas privadas con proyección pública están sujetas a un mayor escrutinio en el debate político, siempre que no se les atribuyan hechos falsos de manera directa.

En ese sentido, el INE consideró que Salinas Pliego encuadra en esa categoría. No obstante, aclaró que la resolución no significa que cualquier ciudadano pueda ser incluido en propaganda partidista, sino que cada caso debe analizarse de manera individual.

"Las consejerías integrantes de la Comisión precisaron que esta decisión no implica que los partidos políticos puedan incluir en sus promocionales la imagen de cualquier persona, sino solamente de aquellas que puedan considerarse como personas privadas con proyección pública", apuntó.

La postura de los consejeros del INE

Durante la discusión, el Consejero Arturo Castillo, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, sostuvo que el promocional no contiene la imputación de un hecho “evidentemente falso”, motivo por el que no podría proceder una medida cautelar por calumnia.

No obstante, enfatizó que el hecho de que el denunciante sea un ciudadano, y no un militante o actor político formal, no abre la puerta a que cualquier persona pueda ser mencionada en propaganda partidista.

INE niega suspender spot de Morena con Salinas Pliego.
Consejeros del INE explicaron que la medida no abre la puerta a usar la imagen de cualquier ciudadano en propaganda política. Foto: INE

Castillo explicó que la determinación se basa en precedentes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que permiten la inclusión del nombre o imagen de personas privadas con proyección pública en promocionales políticos.

Añadió que una persona privada con proyección pública es aquella con incidencia social por su actividad profesional, económica o por su relación con asuntos de relevancia pública, categoría en la que, a consideración de la Comisión, encuadra Salinas Pliego.

En el mismo sentido, la Consejera Claudia Zavala señaló que la proyección pública del empresario también se desprende de sus propias declaraciones sobre su intención de participar activamente en política y aspirar a cargos de elección popular.

¿Qué contiene el promocional?

El spot inicia con imágenes de figuras públicas y, en los primeros segundos, aparece una fotografía en la que se observa al empresario viajando en avión.

Posteriormente, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, señala con voz en off que "hay quienes ven a México como un botín", para después contrastar esa idea con un llamado a respaldar un proyecto político "del lado del pueblo y su bienestar".

INE niega suspender spot de Morena con Salinas Pliego.
La presidenta nacional de Morena apareció en el spot defendiendo el proyecto del partido. Foto: X @PartidoMorenaMx

Salinas Pliego argumentó que esa narrativa lo vincula con conductas indebidas y con otros actores políticos, lo que, a su juicio, constituye calumnia.

Después de darse a conocer la resolución del INE, el magnate reaccionó con el siguiente mensaje a través de su cuenta de X, antes Twitter: "El cártel criminal más poderoso de México, @PartidoMorenaMx, me tiene tanto miedo que ahora usa el dinero de los mexicanos para atacarme y poner mi imagen en sus spots".

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