La Mansión Dorada quedó rápido. A esa velocidad cayeron contratos de Maru para Russek

La Mansión Dorada de la Gobernadora de Chihuahua se ha construido a la par de que las distribuidoras de su esposo Víctor Manuel Cruz Russek e hijos han obtenido millonarios contratos de su gobierno.

Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).– En 2024, a la par de que María Eugenia Campos y su esposo Víctor Manuel Cruz Russek revisaban las obras de la construcción de La Mansión Dorada, como lo muestran imágenes obtenidas por SinEmbargo, las distribuidoras del empresario recibían contratos públicos del Gobierno de la panista en Chihuahua. En ese año, sus principales empresas, Tu mejor agencia automotriz y Automotores Tokio, firmaron contratos por 112 millones de pesos con dependencias estatales.

En total, desde que iniciaron su relación en 2023 y hasta 2025, ambas agencias de Cruz Russek y sus hijos obtuvieron contratos por 174 millones de pesos, de parte del gobierno de quien era su pareja.

Incluso el DIF presidido por su madre, María Eugenia Galván Antillón, le dio en enero de 2023 a una de las distribuidoras de Russek (Automotores Tokio) un contrato de 1 millón 136 mil pesos.

La cifra crece aún más si se consideran organismos municipales y del Poder Judicial local. De 2022 a 2025, durante el mandato de María Eugenia Campos, Tu mejor Agencia Automotriz y Automotores Tokio recibieron más de 542 millones de pesos de esas instancias.

La Mansión Dorada avanzó en 2024

En enero de 2024, dos de los tres lotes se fusionaron en 1,200 metros cuadrados. El arquitecto e interiorista Sergio de las Casas publicó en Instagram que la construcción comenzó el 28 mayo de aquel año. Esas imágenes muestran la cimentación y algunas bardas.

Dos meses después, en julio, la obra ya iba más avanzada, incluyendo un poste con cámaras de vigilancia, de acuerdo con fotografías en posesión de SinEmbargo.

Este material también muestra a los aún novios en julio de 2024 caminando de la mano entre mallas, castillos y escombros.

Ese año, 2024, fue clave para Tu mejor agencia automotriz, distribuidora de las que Cruz Russek y sus hijos Mónica Patricia y Víctor Manuel Cruz Fierro son socios. En la Cuenta Pública de 2022 –con resultados definitivos en 2024– fue señalada de colusión por la Auditoría Superior de la Federación por fingir competencia en contrataciones públicas con la otra empresa familiar, Automotores Tokio.

En 2024, Tu mejor agencia automotriz recibió contratos por 152 millones 529 mil 110 pesos del Gobierno de Chihuahua y municipales, un monto mayor que en 2022 (50 mdp), en 2023 (53 mdp) y 2025 (81 mdp), como muestra la gráfica con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Sólo tomando en cuenta los contratos dados por instancias del Gobierno de Campos, el patrón fue el mismo. En 2024 recibió 97 millones 851 mil 705 pesos, más que en 2022 (8.1 mdp), que en 2023 (34 mdp) y que en 2025 (2.1 mdp).

Además, Tu mejor agencia automotriz recibió otros 9 millones 521 mil 426 pesos del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, representado en las contrataciones por Carlos de Lascuráin Ochoa, director general de Administración y quien en enero de 2024 vendió uno de los lotes de la mansión a Cruz Russek.

Carlos de Lascuráin Ochoa es un funcionario público que ha sido delegado federal en los gobiernos de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón Hinojosa. En marzo de 2022 fue nombrado Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua por la entonces presidenta del TSJ y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Chihuahua, Myriam Victoria Hernández Acosta. Con ese cargo es además el presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Poder Judicial de Chihuahua.

Entre 2022 y 2025, juntas municipales de Agua Potable y Saneamiento de Juárez, Chihuahua o Delicias; la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Salud, entre otras, dieron 336 millones 970 mil pesos en contratos para adquisición de vehículos a Tu mejor agencia automotriz, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia.

En ese mismo periodo, Automotores Tokio recibió de dependencias del Gobierno estatal y municipal 134 millones 353 mil pesos para adquisición de carros.

Iniciaron su relación… y crecieron sus negocios

En 2023, cuando María Eugenia Campos inició su relación con el empresario Víctor Manuel Cruz Russek, se potenciaron los ingresos de la Gobernadora y también se intensificaron sus operaciones inmobiliarias con las empresas del duartista José Luis García Mayagoitia.

Ese año la Gobernadora hizo una permuta con la empresa Mykonos de García Mayagoitia. Obtuvo de esa razón social un terreno de 500 metros cuadrados en Residencial San Francisco Etapa III, y a cambio les dio un terreno de 600 metros cuadrados que había comprado en 2010. Es el lote 14 de La Mansión Dorada, que en el mismo 2023 Cruz Russek compraría a la empresa Mykonos.

Además, en 2023 la empresa sobre la que la Gobernadora declaró tener 98 por ciento de participación, Administradora Inmobiliaria de Chihuahua (que usó Cruz Russek como intermediaria para construir La Mansión Dorada), compró a plazos dos terrenos de bodegas con un valor de 37 millones de pesos y una extensión conjunta de más de 4 mil metros cuadrados.

A la par de estas operaciones aumentaron los permisos que otorgó el gobierno municipal de Chihuahua, gobernado por un aliado panista de la gobernadora, el alcalde Marco Bonilla, para construir desarrollos inmobiliarios de lujo. La Unidad de Datos de SinEmbargo ubicó al menos una decena de autorizaciones para desarrollos como el Fraccionamiento Cíbola, Rialto Residencial y Alcázares Residencial, en zonas de alto valor.

Todo lo anterior coincidió con un aumento en los ingresos de María Eugenia Campos.

Entre 2016 y 2022 había tenido un promedio anual de ingresos de 2 millones de pesos, tanto por sus ingresos públicos como privados. Pero para 2023 dijo tener un ingreso anual de 7, 6 millones. Por su cargo de mandataria estatal, 2 millones 279 mil pesos, y por “enajenación de bienes”, 5 millones 400 mil.

En 2024 mantendría ese nivel, declarando ingresos totales por 7.5 millones, y de nuevo 5.4 millones por “enajenación de bienes”, sin revelar qué operaciones o negocios le dieron esas ganancias.