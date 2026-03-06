La FGR da avances del caso Izaguirre; destaca peritaje del 64% y hallazgo de restos

05/03/2026 - 9:08 pm

Redacción/SinEmbargo
Autoridades a las afueras del rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco. Foto: Fiscalía de Jalisco

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En un comunicado, la institución informó que, a la fecha, se han logrado 47 detenciones relacionadas con el caso.

Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).- A un año de realizarse el hallazgo de un presunto crematorio clandestino en el Rancho Izaguirre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre los avances que se han logrado en la investigación relacionada al caso, entre los que destacó un avance del 64 por ciento en el procesamiento integral del lugar, así como el hallazgo de restos óseos.

A través de un comunicado, la FGR señaló que las indagatorias comenzaron a realizarse desde el primer momento en que se tuvo conocimiento sobre los posibles hechos delictivos que se llevaban a cabo en el predio ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

La Fiscalía sostuvo su postura de que el rancho era usado como un lugar de adiestramiento en donde se "realizaban actividades como prácticas de tiro, acondicionamiento y desafíos físicos". También indicó que contaba con un área "simulada como casa táctica para adiestramiento y simulación de cobertura, movimiento y generación de reacción".

Además del adiestramiento, el rancho Izaguirre se usaba como centro de reclutamiento forzado en donde a las personas que eran llevadas ahí se les despojaba de sus pertenencias, incluidas sus prendas de vestir, que eran reemplazadas por otro tipo de vestimenta.

Localizan fragmentos óseos

Entre los hallazgos que se han hecho en el lugar, la FGR destacó la localización de dos fragmentos óseos, mismos que corresponderían a una persona de sexo masculino, de acuerdo con un perfil genético.

"Al realizar la confronta contra los perfiles de familiares de personas desaparecidas albergados, no se ha obtenido un resultado concluyente que permita su identificación, las confrontas continúan y se actualizan conforme se integran nuevos perfiles genéticos", dio a conocer la Fiscalía.

Asimismo, resaltó que, a la fecha, "se cuenta con un avance general del 64.44 por ciento en el procesamiento integral del lugar de intervención".

Investigación sigue en proceso

En su comunicado, la Fiscalía General de la República precisó que las indagatorias al interior del rancho Izaguirre siguen en marcha, mientras que, de manera paralela, también se llevan a cabo diligencias ministeriales, análisis de información y seguimiento de líneas de investigación.

"Las diligencias continúan desarrollándose de manera firme, a través de la Agencia de Investigación Criminal en acompañamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación", apuntó la institución y destacó la detención, al momento, de 47 presuntos involucrados en el caso.

Por último, la FGR también recordó que se han establecido canales de comunicación para informar para informar periódicamente sobre los avances del caso. Esto, como parte de un acompañamiento a las víctimas, familiares, colectivos de búsqueda de desaparecidos y a la sociedad civil en general.

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