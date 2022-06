Todo lo que amamos de otros poetas lo encarna López Velarde: Fernando Fernández

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).– El poeta, ensayista y editor mexicano Fernando Fernández ha tenido una semana de reconocimiento a su labor como investigador literario, que se ha extendido por poco más de tres décadas. Con días de diferencia ingresó al Seminario de Cultura Mexicana y este día recibe el Premio Iberoamericano Ramón López Velarde 2022, un personaje sobre el cual ha escrito dos trabajos: Ni sombra de disturbio (2014) y La majestad de lo mínimo (2021).

“El hecho de ingresar al Seminario o de recibir una distinción de este género me hace ver que lo que he venido haciendo con mi propia financiación, con mi propia autoestima, a veces un poco maltrecha, no ha estado mal, ha salido bien, ha valido la pena. Y por otro lado, naturalmente es un gran estímulo para seguir haciéndolo. Es un estímulo para poder continuar en términos generales mi investigación literaria y muy en particular lo que he venido haciendo sobre López Velarde, es un tema tan inagotable”, comentó Fernández en entrevista con SinEmbargo.