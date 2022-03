FAMA Fest proyectará 11 cortometrajes para sensibilizar sobre el cambio climático

FAMA Fest es un evento para todo público donde se reúnen varias artes con el objetivo de sensibilizar a las personas sobre la emergencia climática a través de varias actividades, la mayoría gratuitas.

Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).– Juntando esfuerzos a partir del arte y de acciones que ayuden a mitigar el impacto ambiental del ser humano, nace el Festival de Arte y Medio Ambiente (FAMA Fest) desde el Huerto Roma Verde y que tendrá lugar los días 26 y 27 de marzo.

El Huerto Roma Verde, La Cuadra Provoca Ciudad, A. C., Brithis Council México y EspressArte London son los organizadores de este encuentro que promete traer varias propuestas artísticas que ayuden a crear conciencia sobre el cambio climático.

“Por primera vez nos unimos EspressArte que está en Londres promoviendo la cultura de México desde hace ya muchos años y siempre había buscado un proyecto de mucho fondo como lo que está haciendo el Huerto Roma Verde al trabajar con el medio ambiente, realmente preocupados por todo lo que está pasando en el planeta, haciendo acciones reales que eso es los más importante”, destaca Alejandra Cuestas, directora de Expressarte y miembro del comité organizador del festival, en entrevista con SinEmbargo.

Por dos días, FAMA Fest programará ceremonias espirituales, mesas de diálogo, conciertos y una muestra de cine, actividades que buscan sensibilizar a través del arte sobre la emergencia climática que se vive en el mundo, y por supuesto, en la Ciudad de México.

“Yo creo que los que promovemos el arte tenemos la responsabilidad de dar mensajes de mucho fondo y acciones y en Huerto ya lo estaban haciendo, y lo hace día a día, por eso unimos esfuerzos”, recalca Cuestas.

Para el sábado 26 está programada la selección proyección de CinEmergencia, una selección de once cortometrajes lograda a partir del lazo con EspressArte London y que reunirá los trabajos de directores mexicanos y londinenses, todos bajo la misma temática del festival y que serán un testigo de cómo la emergencia habita todos rincones del mundo.

“Se invitó a productoras tanto de Inglaterra como de México para esta selección. Les pedimos una propuesta para que nos mandaran cortometrajes con este mensaje de potencia del camino climático, la crisis climática, conciencia con el planeta, y respondieron inmediatamente”.

Los títulos que se proyectan son: Elverman (Isla Badenoch), Nsenene (Michelle Coomber), Summer of Bees (Ida Maria Olva), Humanity Has Not Yet Failed (Norma V. Toraya & Jared P. Scott), Mother’s Day (Patryk Kaflowski), Infierno (Patrick Fileti), Here we are (Viviana Zuñiga), Los Tiempos Futuros (Colectivo Morphix y Raíces del Oriente), Totem Latamat (Jun Tiburcio y diálogo con Salomón Bazbaz), Devenir (Tania Ximena) y Ser Agua.

Las películas proyectadas estarán acompañadas de conversatorios con especialistas en torno a los temas de los cortos. La cita es de las 14:00 hasta las 19:00 horas dentro del Foro Bambudésica.

“Son alertas con mucho mensaje positivo y de conciencia. Yo creo quede un tiempo acá la gente se ha dado aun más cuenta de la importancia de volver a nuestra raíces, y México en particular tiene una fuerza, una sabiduría ancestral enorme”.

FAMA Fest también tiene programado para este fin de semana una serie de mesas llamada “Diálogos Calientes para Enfriar el Planeta”, donde se reunirán expertos temas vinculados a las causas socioambientales, y en las que estarán presentes nombres como los de Nora Cabrera de Nuestro Futuro A. C., Alice Poma y Tommaso Gravante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y el Dr. Víctor Toledo, experto en la crisis climática.

Cabe destacar que gran parte de las actividades son gratuitas, las únicas que tienen costo son algunos de los conciertos en donde se presentarán: Trío Secreto, Lengualerta, Randy y Tito de Molotov, Gino Galán, Alia Dergal y Mon de León.

“FAMA Fest está enfocado para todos, desde niños para los que habrá talleres, actividades para adultos, para gente de todos los niveles socioeconómicos, es un mensaje de conciencia”, señala Alejandra Cuestas.

El festival, que se inaugurará a las 11:30 horas del sábado, tiene lugar dentro del Huerto Roma Verde ubicado en Jalapa no. 234, entre las calles de Campeche y Coahuila, en la colonia Roma Sur.