El boicot contra AMLO no sirvió a oposición: Fabrizio Mejía. “No saben de política”

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- El escritor Fabrizio Mejía indicó que la “estrategia del boicot” en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador no sirvió a la oposición en sus aspiraciones electorales y aseguró que eso es una muestra de que no saben hacer política.

“Fue la elección intermedia una derrota. Los partidos de Claudio X. Gonzalez habían dicho que querían quitarle la mayoría en el Congreso a López Obrador para el tema del presupuesto y no lo lograron, si tú miras los datos más o menos se repartieron, no ganaron nuevos votos, lo cual comprueba que esta estrategia del saboteo, del boicot diario, con cualquier cosa, de no reconocerle ningún logro al Gobierno, aunque estén ahí, no les funcionó a nivel electoral”, dijo Mejía en entrevista con Alejandro Páez, en el programa Los Periodistas, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.