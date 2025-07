Sabina en Davos, entre abejas y billonarios

Esta columna va a bordar en torno a los temas del último libro publicado por Sabina Berman: “Los billonarios desaparecen…”, (Grijalbo, 2025), donde la autora ofrece a su lector una fábula que igual puede plantearse como una utopía. Y todas las utopías siempre son una crítica indirecta de las fallas de las sociedades de su tiempo. El diccionario define a la utopía como una “representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano” y si la imaginación es la madre de la utopía entonces la realidad es su madrastra, pues ese “bien humano” se define justamente por contraste con los males que efectivamente aquejan a la sociedad de su época que, en este caso, es la nuestra.

El término utopía lo acuñó en 1516 un jurista y político renacentista inglés -Tomás Moro- que conoció de primera mano la dureza de su realidad pues si por un tiempo Moro fungió como Lord canciller de Enrique VIII finalmente terminó acusado de traición y decapitado.

La isla de Utopía es justamente “el no lugar” descrito por Moro en 1516 y por el que se conoce a todo el género que versa sobre la sociedad ideal. A esa isla imaginada por Moro se le define como una comunidad donde la propiedad privada ya no existe, se goza de la libertad religiosa que tampoco existía en la Inglaterra de Moro y donde los responsables del gobierno eran electos por los habitantes de las pequeñas unidades que integraban el conjunto. El arreglo social en Utopía es de tal naturaleza benigno que logra institucionalizar su gran objetivo: la armonía social. Ahí, los derechos y obligaciones de cada uno de sus miembros se basan en el principio de la igualdad y el resultado es una forma de vida caracterizada por la armonía y donde cada miembro del conjunto puede desarrollarse a plenitud.

En contraste, la utopía de Sabina Berman resulta más ambiciosa que la clásica y menos totalitaria. Para empezar, tiene lugar en un aquí y ahora y no se constriñe a una comunidad en una isla sino que de inicio crea las posibilidades de abarcar y de un sólo golpe todo el hábitat humano gracias a la globalización y a los instrumentos de la comunicación instantánea; nadie sería inmune a sus efectos, aunque no de la misma manera. Y como esta es una utopía de izquierda, los más afectados serían sólo los más poderosos, los que actuaban y vivían como dueños del mundo: los 2 mil 858 billonarios que en 2025 contabilizó la revista Forbes. Igual perderían sus formas de vida las élites políticas que les servían y que en ciertos países e instituciones nacionales e internacionales efectivamente son compensadas con niveles de vida no muy diferentes a los de los dueños del gran -grandísimo- capital. Los ganadores serían, en diferentes grados, el grueso de los habitantes del planeta.

En la obra de Sabina el detonador de la serie de eventos que llevan a la desaparición casi simultánea de “los dueños del mundo” es la coincidencia de voluntades de un minúsculo grupo internacional de jóvenes inconformes con el arreglo social en que les tocó vivir, pero que son conocedores a fondo de las complejidades y, sobre todo, de las posibilidades del mundo digital, y que logran conectarse y coordinarse con un gran teórico de la economía: el eminente profesor Arthur Wermer. Y es que en el momento cumbre de su carrera este profesor que la autora coloca en la Universidad de Columbia en Nueva York justificó “científicamente” al neoliberalismo y sus consecuencias con un teorema que en esencia decía demostrar que “los recursos [materiales] son limitados, la codicia y el egoísmo humano son ilimitados, la competencia es la consecuencia natural, y el triunfo de los más aptos lo inevitable”. Y fue el justificar con rigor matemático esa “verdad” lo que en el pasado le había ganado a Wermer el Premio Nobel de economía. Sin embargo, una serie posterior de acontecimientos personales dan pie a que el profesor experimente, literalmente, un “cambio de corazón” y a que ya en su vejez desembocaran en lo que es el meollo del relato: la elaboración y puesta en marcha de un ingenioso y audaz plan para convertir a la reunión anual de “los dueños del mundo” en Suiza, concretamente en Davos, y con la ayuda de un puñado de jóvenes y con apenas presionar las teclas de una computadora, lograr la desaparición de la crème de la crème de un grupo internacional cuya riqueza sumada requería de más dígitos de los que caben en una página de un libro.

La desaparición de los billonarios de Davos en la fábula de Berman tiene como resultado abrir las puertas de la humanidad a un mundo nuevo lleno de posibilidades. Y es ahí donde arranca la utopía, pero justamente por eso, por ser una utopía, la autora deja al lector apenas en la entrada de ese nuevo mundo y se retira. En cualquier caso, Sabina Berman sugiere, siguiendo a algunos de sus personajes, entre ellos el profesor Wermer y algunos de sus jóvenes cómplices, en sus primeros pasos en la construcción de sociedades más igualitarias y justas. Y es en este punto donde aparece con toda claridad la importancia de las abejas a las que hace referencia el título de esta columna, y que aparecen una y otra vez a lo largo de la obra. Y es que el premio Nobel en su retiro de jubilado y ya decepcionado del “neoliberalismo real” se había dedicado a observar el comportamiento de los miembros de la colmena que tenía en la azotea en su departamento de Manhattan, cercano a Central Park y a su universidad. Para el economista eminente en retiro esa colmena y la estructura de su panal ofrecían las claves necesarias para imaginar un nuevo modelo de sociedad humana y de economía moral, y que, obviamente, tienen puntos de contacto con las utopías elaboradas a lo largo de la historia. Las abejas, nos dice Sabina Berman a través del profesor, son el ejemplo perfecto de comunidad comunista donde el esfuerzo es colectivo y organizado, donde la comunicación para la cooperación entre sus miembros es constante, donde nadie se impone ni toma más de lo que le corresponde y se le defiende incluso a costa de la vida y donde el objetivo final es absolutamente legítimo: la defensa, el bienestar y la reproducción del conjunto. Y todo ello, sin destruir su entorno natural sino todo lo contrario.

Si bien los personajes de esta fábula son ficticios no lo son del todo. El profesor Werner en su etapa neoliberal pareciera inspirado en ciertos premios Nobel conservadores de los 1970 como Friedrich Hayek o Milton Friedman ambos asociados con la Universidad de Chicago. El profesor Werner en su etapa de crítico radical del neoliberalismo hace pensar en otros economistas premios Nobel posteriores, como Paul Krugman de la Universidad de Princeton o Joseph Stiglitz de la Universidad de Columbia, ambos críticos del neoliberalismo. Un personaje central en la ficticia reunión de Davos es la directora del Banco Mundial, institución que otorga el premio Nobel de Economía. Se trata de Christine, mujer muy ejecutiva y autoritaria que pretende no ser consciente de la contradicción insalvable entre el escenario de fantasía de la reunión en Suiza y su un lema para la ocasión -“la desigualdad es nuestro desafió”- y el brutal contraste entre la existencia real de 685 millones de personas que a nivel mundial viven por debajo de la llamada línea internacional de pobreza (menos de 2.50 dólares por día según cálculos del 2022 del verdadero Banco Mundial) y la espléndida forma de vida que tiene lugar dentro de la burbuja creada en Davos para los billonarios -burbuja muy bien recreada por la autora. Es claro que la Christine de la ficción debe hacer pensar al lector en Christine Lagarde quien entre 2011 a 2019 fue efectivamente directora del Banco Mundial.

Como toda utopía la de Sabina Berman es una crítica de la realidad, en particular del modelo económico neoliberal y la desigualdad social que ha provocado. En la obra los personajes que rescatan la esperanza son apenas un puñado de jóvenes muy conscientes de la profunda inmoralidad que está en la base de sus respectivas sociedades y que fueron contratados a nivel internacional por el Banco Mundial para servir a la crème de la crème reunida en Davos. Ahora bien, de qué manera esos jóvenes y un profesor jubilado logran la proeza de hacer desaparecer a los super protegidos billonarios en Suiza y posibilitan el arranque de un mundo nuevo es algo que esta columna no tocará pues se trata de que el lector sea quien lo descubra mientras disfruta de la forma, y reflexiona sobre el fondo de la fábula y sus personajes.



Lorenzo Meyer https://www.sinembargo.mx/author/lorenzo-meyer/ Lorenzo Meyer Cossío. Es historiador y politólogo especializado en las relaciones internacionales y en los procesos políticos de México. Obtuvo su licenciatura y doctorado en Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Internacionales (CEI) de El Colegio de México(Colmex), y un posdoctorado en Ciencia Política por la Universidad de Chicago. Es autor, coautor y editor de más de 30 libros de referencia sobre historia y política de México. Tiene distinciones nacionales e internacionales como las de Profesor Emérito del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Profesor Emérito de El Colegio de México y Premio Nacional de Ciencias y Artes de México en 2011.

