https://youtu.be/oTJevJOxw2E
El desafío de la UIF
"La UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene un gran papel, un papel relevante para desenmascarar a estos corruptos, porque no solamente es verlo como una cómo 'voy a ver las relaciones financieras, las estructuras'. Quiero decirles que la UIF bajo una conducción ética y experta se topa con algo más difícil que nada más checar un cheque o una transferencia diferencia. Choca con el narcisismo de estos corruptos."
Muna D. Buchahin
07/09/2025 - 12:04 am
Muna D. Buchahin es una apasionada luchadora contra el fraude y la corrupción, temas que aborda en sus charlas, cátedras y conferencias relacionados con investigaciones por conductas deshonestas y faltas a la integridad. Autora del libro “Auditoría Forense, delitos contra la Administración Pública”, experta anticorrupción y Examinadora de Fraude Certificada (CFE) con más de tres décadas de experiencia dedicada a realizar investigaciones internas y auditoría forense. En su último cargo como directora general de Auditoría Forense en la ASF, donde laboró por 13 años tuvo a cargo la ejecución de diversas auditorías forenses (incluída la llamada “Estafa Maestra”) con resultados exitosos que dieron lugar a establecer en México un estilo de investigación que identificó esquemas fraudulentos con empresas fachada y la simulación de servicios, que permitieron judicializar un caso del más alto nivel de la estructura de alta corrupción gubernamental. Entrevistadora forense certificada, actualmente es consultora internacional y brinda acompañamiento y asesoría especializada en temas antifraude.