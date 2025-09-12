Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

En la política y en los asuntos públicos no hay casualidades, por eso habría que observar con cuidado algunas señales que anticipan que el Gobierno federal, pero en particular la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, parece dispuesta a apretar algunas tuercas, para cumplir el compromiso de la Cuarta Transformación de combatir a fondo la corrupción, sin importar donde se documente y quienes sean los responsables, aún cuando estos representen algunos importantes cotos de poder en el partido Morena o en el servicio público.

La Presidenta está obligada a responder a esos casi 36 millones de personas que en los comicios de junio del 2024 le respaldaron con su voto para que llegar a la Presidencia, pues de las dimensiones del amor que el pueblo puede ofrecer, suele ser también el desencanto. Pueden dar testimonio de esta certeza, de que el pueblo no perdona a los canallas y a los infieles, quienes decepcionaron a la mayoría de la gente, y ahora se encuentran en el abismo de la decepción y el descrédito, como son los casos del PAN, PRI y el ya desaparecido PRD.

Ustedes recordarán que el reciente viernes 5 de septiembre del 2025 circuló una información que sorprendió a muchos, cuando se supo que elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron un cateo en las oficinas de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que dirige el Diputado federal morenista Pedro Haces Barba, en el centro mismo de la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

Ese operativo sobre el cual no se ha profundizado la información oficial, se efectuó semanas después de que empresarios, productores agrícolas, ganaderos, transportistas y comerciantes de la región de La Laguna, denunciaran públicamente a la CATEM por presuntas extorsiones y cobro de piso, disfrazados de “cuotas sindicales”.

¿Para quién fue el mensaje del que la mayoría de los políticos se han hecho los desentendidos? Pedro Haces Barba es el brazo derecho del coordinador de los diputados federales de Morena en el Congreso de la Unión, Ricardo Monreal Ávila, quien lo impuso como Coordinador de Operación Política en la actual legislatura en San Lázaro. Líder obrero millonario, ostentoso y repelente a los principios de austeridad republicana y honrada medianía que predica la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Haces Barba es incondicional de Monreal Ávila, su jefe, que siempre transita en los linderos de la traición, cuando presiona para conseguir cargos, canonjías políticas y candidaturas para él, para sus amigos, familiares y cómplices, conducta que no es compatible con los principios que sustenta la Presidenta Sheinbaum.

A muchos sorprendió también que, en acciones conjuntas de la Marina, el Ejército y la Secretaría de Seguridad Federal, se haya desmantelado una importante red de traficantes de hidrocarburos importados ilegalmente, y que oficiales de alto rango de la Marina Armada de México hayan sido encarcelados. La investigación sigue en curso y faltaría por desenmascarar a los prominentes políticos que estimularon y protegieron tan lucrativa como ilegal red de corrupción, que tiene tentáculos en varios estados, como Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Coahuila y Sonora.

Bueno sería saber, por razones de salud pública e institucional, cuantos gobernadores y exgobernadores, alcaldes y exalcaldes, así como funcionarios del Poder Judicial, federal y estatal, del más diverso origen, son cómplices de este monumental enjambre de corrupción. Y por supuesto, igual de razonable sería que fueran desenmascarados los hipócritas y voraces empresarios que con flamígera espada censuran al Gobierno de la Cuarta Transformación, mientras que en las sombras hacen negocios con funcionarios corruptos.

Nada extraño sería que las investigaciones conduzcan al involucramiento de prominentes personajes del Poder Legislativo e incluso, personas atadas al afecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en diversas ocasiones advirtió públicamente que él sólo respondía por su hijo entonces menor de edad, pero que el resto de sus vástagos tendrían que hacerse responsables de sus actos. No hay que perder de vista que si la Presidenta ya dio los primeros pasos para extirpar el cáncer de la corrupción, el expresidente ya hubiese tomado nota de que incluso algunos que pudieron haber traicionado su confianza y su buena fe, serán perseguidos hasta los linderos del infierno, por mentir, engañar y traicionar al pueblo.

Lo que resiste, apoya, advertía en una de sus célebres sentencias el historiador, académico y político Jesús Reyes Heroles. Por eso no es casualidad que mucho del flujo informativo importante, datos clasificados y trascendentes sobre el combate a las redes ilícitas del tráfico de combustibles, hubiesen llegado a algunos medios de comunicación que suelen magnificar los reales o inventados desaciertos del Gobierno de la Cuarta Transformación, para convertirse en sonoras cajas de resonancias de la cruzada que el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha emprendido contra la corrupción.

Habrá seguramente importantes políticos que muy pronto pisarán la cárcel. Otros, que tratarán de negociar hasta el valor de sus almas, preferirán el amargo destierro en alguna Embajada o Consulado en páramos tan inhóspitos y lejanos como Transilvania, Birmania, o en el remoto archipiélago de Komodo, para disfrutar la gentil compañía de los famosos dragones que sólo existen en esa remota isla de Indonesia. Habrá de mandarlos la Presidenta al más lejano lugar, en donde no puedan causarle más daño a la gente y en donde se pierda todo rastro de su memoria.

El segundo piso de la Cuarta Transformación sólo será posible si se combate la corrupción en forma enérgica, valiente y honrada. Sólo se profundizará el cambio cuando los corruptos vayan a la cárcel y sean despojados de las riquezas que indebidamente hubiesen acumulado, para devolverle al pueblo lo robado.

Sólo se avanzará en el segundo piso de la Cuarta Transformación cuando se cumpla la promesa de pacificar al país, de romper las cadenas de complicidades que lubrican el lavado de dinero, que facilita el financiamiento de la delincuencia organizada, con la anuencia de políticos, empresarios y banqueros corruptos. Sólo se podrán ampliar los espacios para que transiten sin miedo las personas honradas y buenas, cuando la justicia cumpla su promesa de igualar en derechos a los pobres y a los ricos, a los desvalidos y a los poderosos.