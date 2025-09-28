Sandra Lorenzano

Árboles

"Los árboles como origen del mundo es un mito que se repite; está en muy diversas historias sagradas: en la mitología nórdica, en las Eddas, donde se cuenta que los dioses crearon al hombre y a la mujer a partir de un fresno y un olmo".

Sandra Lorenzano

28/09/2025 - 12:02 am

https://youtu.be/_yD48NBpAYU

Leve es la primavera: sólo un
 viento que va de árbol en árbol.
Usuda Arō 

“Árboles”, dijo Lucero, y yo imaginé bosques solidarios y rumorosos. Imaginé tierra húmeda, hojas caídas, raíces. Imaginé ramas bailarinas tocando el cielo. Murmullos al viento.

“Árboles”, dijo. Y fue también la soledad del roble que acompañó mi infancia. Ése que se quedó mudo tan lejos de nuestro exilio. Y fueron los sauces sobre el río. Siempre el río. Y los veranos entre las ramas del damasco, leyendo las aventuras de Jo March y de David Copperfield. 

A veces, como en la canción de “El jardinero” de María Elena Walsh, me gusta quedarme quieta en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Ser testigo: mirar y callar. Callar y sentir. 

Llegan a mí las páginas de La poesía de los árboles, una antología editada por Ignacio Abella y hermosamente ilustrada por Leticia Ruifernández. (1) 

En algún sitio veo que se preguntaba Federico García Lorca: ¡Árboles! / ¿Habéis sido flechas / caídas del azul? 

Aunque, digo yo, podría ser al revés, ¿por qué no? Que las estrellas nacieran desde el humus más profundo, desde lo terrenal como deseo, desde el abrazo y la piel.

Los árboles como origen del mundo es un mito que se repite; está en muy diversas historias sagradas: en la mitología nórdica, en las Eddas, donde se cuenta que los dioses crearon al hombre y a la mujer a partir de un fresno y un olmo. Y están en el Paraíso judeo-cristiano en que conviven el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal, aquel del que Dios les prohibió a Adán y Eva comer los frutos, y el Árbol de la Vida. Están en el mito de Mashy y Mashayne de la antigua mitología iraní en que también dos árboles dan origen a todos los seres vivos. 

¿Bajo cuál de estas sombras dormiremos algún día?

Escribe Abella, “En la selva remota, en medio del poblado o en el patio de la casa familiar; en el parque, en la alameda junto al río, en el cementerio o en la ladera de la montaña justo después de la tala devastadora… El poeta, la poeta, contempla y comprende a la ceiba, a la acacia, al abeto y al ahuehuete, al olmo, al ciprés y al pino, y al ruiseñor que los habita. Habla con ellos de tú a tú y se duele de cada ausencia”.

Recuerdo el árbol de José Emilio Pacheco, que “no conoce la oscuridad”: El árbol no conoce la oscuridad. / De noche se enciende / con el verdor hirviente de sus ramas. / Cuando lo contemplamos ahogado en sombra / arde en su adentro toda una hoguera de savia. / Las tinieblas son culpa nuestra. / El árbol no entiende de ellas.

Y recuerdo el “claro del bosque” de María Zambrano, como espacio de revelación interior. Con ellos abrazo cada árbol que puebla el universo de la poesía.

Allí están como protección para el recién nacido, al que le canta la poeta zapoteca Irma Pineda Santiago: Niño hermoso / al que más ama mi corazón / tu padre / el que te ama / ha rasgado la tierra / a los pies de un árbol grande / para guardar la olla-casa de tu ombligo. / La olla es ancha y fresca / para que el alma de tu ser descanse / protegida por la tierra de los abuelos / la que humedecieron con sudor / la que bendijeron con su trabajo. / El árbol es frondoso / amplia su sombra / largos y fuertes sus brazos / para que no exista día en que el sol te lastime / ni haya viento del norte que te derribe.

Y están los árboles que son también resguardo del amor:

¡Ay, quisiera llevarte conmigo. / A dormir una noche en el campo. / Y en tus brazos pasar hasta el día. / Bajo el techo alocado de un árbol, escribió la uruguaya Juana de Ibarbourou.

O pueden ser el sitio donde la muerte se vuelve vida, como lo escribiera la española Celia Viñas: Un árbol sobre mis huesos. Nada más. No. Nada más. Silencio… […] Si me muero —que me muero— no me llevéis, no al cementerio con los muertos. ¿Sabéis? Odio las manos cansadas de los sepultureros. Que me entierren cuatro niños cantando un romance viejo. Sí, en aquel cerro, ¿lo veis tras de mi ventana? Todos mis sueños, pájaros en vuelo sobre los pinos futuros y ciertos de tus bosques del mañana…

¿No son acaso el “sauce de  cristal” y el “chopo de agua” que abren “Piedra de sol” de Octavio Paz comienzo y fin del universo desde la fragilidad de lo humano? 

Un sauce de cristal, un chopo de agua, /un alto surtidor que el viento arquea, / un árbol bien plantado mas danzante,
un caminar de río que se curva, / avanza, retrocede, da un rodeo / y llega siempre…

“Árboles” dice mi amiga, la fotógrafa Lucero González, hablando de su nuevo proyecto. “Amates, tal vez, porque extienden sus raíces aún entre las piedras.” 

Cuentan que Buda alcanzó la iluminación bajo una higuera que los científicos han llamado “ficus religiosa”. El amate es otra variedad de ficus, allí donde los pueblos originarios mesoamericanos dejaron testimonio de sus historias, otro modo de alcanzar la iluminación.

En esa corteza amada por nuestras ancestras quisiera escribir un poema para abrazar las imágenes de Lucero; un poema apenas audible, danza de susurros que no altere la música del bosque. Un poema tan leve como la primavera de Usuda Arō para acompañar sus pasos.

(1) Nórdica Libros, Madrid, Edición en ebook: 2022

Sandra Lorenzano

Sandra Lorenzano

Es "argen-mex" por destino y convicción (nació en Buenos Aires, pero vive en México desde 1976). Narradora, poeta y ensayista, sus libros más recientes son "Herida fecunda" (Premio Málaga de Ensayo, 2023), "Abismos, quise decir" (Premio Clemencia Isaura de Poesía, 2023), y la novela "El día que no fue" (Alfaguara). Académica de la UNAM, se desempeña como Directora del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-Cuba. Es además, desde 2022, presidenta de la Asamblea Consultiva del Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación). sandralorenzano.net

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Sandra Lorenzano

Árboles

"Los árboles como origen del mundo es un mito que se repite; está en muy diversas historias...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Mentiras peligrosas

"Si uno a veces le cree a los rumores malintencionados de su vecina… entonces habrá algunos que...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Gabriel de la Mora o cómo engañar a la muerte

"Gabriel es un neobarroco en toda la extensión del concepto. Es espléndido en su manera de incluirnos...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Cultura comunitaria y alta cultura en la 4T: entre el barrio y la sala de concierto

"El debate que atraviesa a la política cultural mexicana no es sólo técnico, como de pronto pareciera,...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Lluvia en CdMx genera Alerta Púrpura, inundaciones y afecta operación de AICM y Metro
1

Lluvia en CdMx genera Alerta Púrpura, inundaciones y afecta operación de AICM y Metro

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
2

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

Zulema "N", alias "La Güera", presunta lideresa de "La Chokiza" fue detenida en Ecatepec por elementos de la Semar y la Policía municipal.
3

"La Güera", presunta lideresa de "La Chokiza", es detenida en Ecatepec por la Semar

Detienen a la madre y al padrastro de Paloma Nicole
4

Madre y padrastro de Paloma Nicole, menor fallecida por una cirugía, son detenidos

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
5

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.
6

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

Gustavo Sepúlveda, Coordinador General del Zoológico "La Pastora" en Monterrey, fue destituido el día de hoy del cargo tras hacerse público el abandono de Mina.
7

El coordinador del zoológico "La Pastora" es destituido por abandono de osa "Mina"

A menos de un año de que comience el certamen más importante de la FIFA a nivel de selección, la Copa del Mundo 2026, se revelaron las mascotas oficiales.
8

VIDEO ¬ FIFA presenta a las mascotas del Mundial 2026: conoce a Maple, Zayu y Clutch

La Suprema Corte admitió un recurso más interpuesto por Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que busca tumbar un crédito fiscal de mil 609 mdp.
9

La Corte revisará un recurso de Salinas Pliego. Y tiene hasta 6 meses para resolver

Autoridades federales y estatales de Tabasco detuvieron a tres presuntas secuestradoras, quienes supuestamente son integrantes de una banda criminal.
10

Autoridades detienen en Tabasco a 3 presuntas secuestradoras vinculadas a una banda

Con la llegada al poder de Xi Jinping, China ha pasado de ser un país pobre y subdesarrollado a convertirse en una potencia económica global.
11

CLOSE UP ¬ Xi Jinping: del exilio rural a liderar la China más fuerte de la Historia

La Presidenta Sheinbaum afirmó que el liderazgo de Adán Augusto López sigue firme en el Senado.
12

DATOS ¬ Adán Augusto usa falsedades y contradicciones al tratar de explicar ingresos

El Tren Suburbano anunció la variación de la frecuencia en la prestación de servicio durante la semana del 27 de septiembre al próximo cuatro de octubre.
13

¡Prepárate! El Tren Suburbano cambia su servicio del 27 de septiembre al 4 de octubre

Tras mítines por 11 años de la desaparición de 43 normalistas, alumnos de Ayotzinapa quemaron camionetas y lanzaron petardos al Palacio de Justicia de Iguala.
14

Normalistas queman vehículos en Palacio de Justicia de Iguala en protesta por los 43

15

Vender para vivir, Morir sin Saber

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Tras mítines por 11 años de la desaparición de 43 normalistas, alumnos de Ayotzinapa quemaron camionetas y lanzaron petardos al Palacio de Justicia de Iguala.
1

Normalistas queman vehículos en Palacio de Justicia de Iguala en protesta por los 43

Lluvia en CdMx genera Alerta Púrpura, inundaciones y afecta operación de AICM y Metro
2

Lluvia en CdMx genera Alerta Púrpura, inundaciones y afecta operación de AICM y Metro

Con la llegada al poder de Xi Jinping, China ha pasado de ser un país pobre y subdesarrollado a convertirse en una potencia económica global.
3

CLOSE UP ¬ Xi Jinping: del exilio rural a liderar la China más fuerte de la Historia

El ejército de Israel informó este sábado de que más de 750 mil palestinos fueron desplazados de Gaza y más de 65 mil han muerto.
4

Israel cifra en 750 mil los desplazados desde Gaza; ofensiva suma casi 66 mil muertos

La Profeco recordó a las y los consumidores que es importante conservar el ticket de sus compras, ya que esto puede ayudar a evitar problemas.
5

¡No tires el ticket! Profeco da 5 razones para conservar tus comprobantes de compra

Detienen a la madre y al padrastro de Paloma Nicole
6

Madre y padrastro de Paloma Nicole, menor fallecida por una cirugía, son detenidos

Barack Obama, expresidente estadounidense, reconoció estar en contra de la devastadora estrategia de guerra producida por Israel en Gaza.
7

Obama se pronuncia contra la ofensiva israelí en Gaza; "no hay justificación", dice

Gustavo Sepúlveda, Coordinador General del Zoológico "La Pastora" en Monterrey, fue destituido el día de hoy del cargo tras hacerse público el abandono de Mina.
8

El coordinador del zoológico "La Pastora" es destituido por abandono de osa "Mina"

La atleta mexicana, Kenia Lechuga Alanís, conquistó el bronce en el Campeonato Mundial de Remo Shanghái 2025 que se llevó a cabo en China.
9

Kenia Lechuga gana medalla de bronce para México en el Mundial de Remo Shanghái 2025

10

ENTREVISTA ¬ Televisa censura imágenes de terremoto del 85; lucra con memoria, acusan

México y EU anunciaron la celebración de la reunión inaugural entre las autoridades de ambos países para combatir el tráfico ilegal de armas en la frontera.
11

México y EU lanzan "Misión Cortafuegos"; CSP aplaude plan contra el tráfico de armas

Zulema "N", alias "La Güera", presunta lideresa de "La Chokiza" fue detenida en Ecatepec por elementos de la Semar y la Policía municipal.
12

"La Güera", presunta lideresa de "La Chokiza", es detenida en Ecatepec por la Semar