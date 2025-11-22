Gustavo De la Rosa

Los jóvenes sicarios: víctimas y ejecutores en una cadena de violencia

"Si queremos reducir la violencia y evitar que otros jóvenes se conviertan en víctimas y ejecutores, debemos actuar con compromiso, inversión y empatía. Los muertos son víctimas de otras víctimas; pero también pueden convertirse en el punto de inflexión que impulse un cambio real si la sociedad decide mirar de frente las causas y tomar medidas audaces para sanar".

Gustavo De la Rosa

22/11/2025 - 12:05 am

Jóvenes
Cuatro presuntos sicarios fueron capturados por elementos del Ejército Mexicano en el sector Centro de Culiacán, tras ser identificados como los responsables del asesinato de dos agentes de Tránsito Municipal en la colonia San Rafael. Foto: José Betanzos, Cuartoscuro

En la narración de varios asesinatos recientes, Carlos Manzo, Lic. David Cohen, y Miguel Uribe Turbay candidato presidencial Colombiano, emerge un hilo inquietante: jóvenes que ejecutan órdenes de asesinato por una suma de dinero, con una falsa idea que podrán escapar impunemente. Este patrón no es sólo una historia de crímenes aislados; es una señal de alerta sobre un contexto social que fabrica víctimas a la vez que perpetradores. Quienes pagan y quienes ejecutan el acto han dejado de ser simples protagonistas de una noticia para convertirse en símbolos de una falla estructural que exige respuesta urgente.

Primero, la similitud entre los casos es contundente. En las grabaciones o relatos de estas operaciones, se observa una motivación única: el dinero como único propósito. El joven acusado de seguir instrucciones hasta lograr el objetivo no muestra un plan claro de fuga ni una red de apoyo que asegure su regreso a casa. En muchos casos, los guardaespaldas o las autoridades intervienen, y la violencia termina de forma brutal. Este patrón de impulsividad, carencia de logística y confianza ciega en la impunidad no puede ser interpretado como simple maldad juvenil; debe leerse como una consecuencia de fallas en el tejido social.

La pregunta que no podemos evadir es: ¿qué llevó a estos jóvenes a convertirse en ejecutores de asesinatos? La respuesta, preocupantemente, se apoya en factores estructurales. Un estudio y la experiencia empírica señalan que la falta de oportunidades, el abandono familiar, la debilidad de redes de apoyo comunitario y la inercia de instituciones que no logran intervenir a tiempo crean un caldo de cultivo propicio para que jóvenes sean captados por redes delictivas. En algunas ciudades, más del 90 por ciento de los homicidios se atribuyen a personas que han sido reclutadas o afectadas por la marginación social durante su juventud. Este dato, describe además de una realidad delictiva, una crisis social de grandes proporciones.

Es crucial entender que la violencia juvenil no nace en el vacío. Cada vida que se pierde —ya sea la de un candidato, un abogado, un funcionario público o un ciudadano común— es también una pérdida para la sociedad que falla en proteger a sus miembros más vulnerables. Los jóvenes que deciden entrar en una espiral de violencia a menudo son vistos por su entorno como invisibles: ausentes de oportunidades reales, desbordados por necesidades básicas insatisfechas, y sin modelos de vida que les muestren caminos distintos a los del crimen. Este distanciamiento entre la vida cotidiana y las expectativas que la sociedad ofrece alimenta una mentalidad de “todo vale” cuando la recompensa parece grande y el costo personal se diluye en la bruma de la impunidad.

La responsabilidad no recae únicamente en los agresores (los cuales de sobrevivir deberán ser sancionados con energía jurídica), también en las instituciones, desde la familia hasta el Estado, que tienen un deber ineludible de prevención y contención. Familias que no cuentan con apoyos, escuelas que no detectan a tiempo señales de alerta, y políticas públicas que no brindan oportunidades de desarrollo pueden terminar por facilitar la conversión de jóvenes en víctimas que, en su desesperación por salir adelante, eligen consumir la violencia. La prevención debe ser temprana, integrada y sostenida: políticas de educación, empleo juvenil, atención psicológica accesible, programas de mentoría y redes de apoyo que conecten a jóvenes con proyectos de vida reales y dignos.

Esta reflexión es indispensable que se aborde por quiénes gobiernan y los que aspiran al poder político en el país, con mucha mayor urgencia que organizar convocatorias a la confrontación, pues esto último sólo interesa a quienes están disputando el poder, en cambio la atención específica aún gran problema social es del interés común de toda la población del país. Es tiempo de que los grandes actores con capacidad de decisión adviertan, que hay urgencias sociales superiores a los réditos políticos de las circunstancias de la vida y la muerte en México.

Asimismo, la sociedad debe cuestionar la narrativa fácil que reduce estos casos a “mala conducta individual” sin mirar el entramado que los sostiene. No es útil demonizar a todos los jóvenes ni justificar la violencia; es imprescindible reconocer que, cuando un joven es obligado o tentado a convertirse en ejecutor, las fallas del sistema son, en gran medida, responsables del resultado trágico. La reparación social pasa por crear condiciones para que una alternativa viable a la violencia exista y sea visible.

En términos de política pública, se requieren acciones coordinadas y sostenidas:

- Fortalecer la detección temprana de vulnerabilidad y la intervención social en comunidades de alto riesgo.

- Ampliar y hacer accesible la educación, la formación laboral y las oportunidades de empleo para jóvenes.

- Invertir en redes de apoyo comunitarias: centros juveniles, protocolos de intervención en escuelas y campañas de prevención que involucren a familias y líderes locales.

- Garantizar que las víctimas y sus familias reciban apoyo integral: atención psicológica, asesoría legal y asistencia para reconstruir proyectos de vida.

- Evaluar y reformar las respuestas institucionales ante la violencia para evitar la repetición de patrones de impunidad que alimentan el miedo y la indiferencia social.

La idea central es simple y, a la vez, exigente: la sociedad no puede permitirse perder a más jóvenes en una lógica de ganancia rápida que destruye comunidades enteras. Cada joven que encuentra una vía de realización, cada programa que evita que alguien caiga en la violencia, cada red de apoyo que funciona, es una inversión en seguridad y dignidad para todos.

Las muertes mencionadas —del Alcalde, del candidato, del abogado— no deben interpretarse como casos aislados; deben entenderse como consecuencias sociales de un sistema que no ha logrado cuidar a sus jóvenes. Si queremos reducir la violencia y evitar que otros jóvenes se conviertan en víctimas y ejecutores, debemos actuar con compromiso, inversión y empatía. Los muertos son víctimas de otras víctimas; pero también pueden convertirse en el punto de inflexión que impulse un cambio real si la sociedad decide mirar de frente las causas y tomar medidas audaces para sanar.

Gustavo De la Rosa

Gustavo De la Rosa

Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Hay de películas a películas

"Las películas, cuando son buenas, se convierten en un espejo de la sociedad. Todas las sociedades vistas...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Dignificar nuestro periodismo

"El sino del escorpión se dio a la terea de leer los trabajo reconocidos por el Consejo...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Grecia Quiroz, compañera de Carlos Manzo

"A Grecia le esperan días difíciles. Que pondrán a prueba su entereza. Su voluntad de cumplir una...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Los muros de Claudia

"El muro físico que los manifestantes –no los provocadores 'negros'-- lograron derribar en medio de un alarido...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

+ Sección

Galileo

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Investigadores dicen que la "sobriedad californiana" consiste en sustituir el alcohol por cannabis y está ganando popularidad en la sociedad estadounidense.

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

La expansión de los monocultivos en la Amazonía brasileña amenaza a los murciélagos frugívoros, especie clave para el mantenimiento de los ecosistemas.

Monocultivos en la Amazonía amenazan al murciélago frugívoro, vital para ecosistemas

Coca-Cola

Los alimentos ultraprocesados: un desafío urgente en materia de salud pública global

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Ortiz Padilla al frente de la movilización.
1

Otro "dirigente" de la "Gen Z" también está ligado al PRIAN, Xóchitl, Claudio X...

Wilmer Chavarría, aliado del CJNG.
2

Cómo un poderoso aliado del CJNG cambió su rostro y fingió su muerte para esconderse

Desfile revolución mexiacana
3

Desfile de la Revolución Mexicana, sin novedad; marcha de Gen Z reúne 150 personas

Parea de la tercera edad en el IMSS
4

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe, alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, organizaron a grupos violentos para la marcha del pasado 15 de noviembre.
5

ENTREVISTA ¬ Alessandra y Tabe llenaron marcha con gente amenazada: Paulo García

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras.
6

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras

Donald Trump acusó al grupo de legisladores que llamaron a miembros del ejército a rebelarse de sedición y que su comportamiento “se castigaba con la muerte”.
7

¿Se debilita Trump antes de lo habitual? Sí. Y ahora amenaza de muerte a opositores

8

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
9

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
10

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

11

El exlíder priista del Edomex, Isidro Pastor "N", es capturado por lavado de dinero

Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)
12

Israel anuncia la muerte de 6 supuestos integrantes de Hamás tras bombardeos en Rafá

Dignificar nuestro periodismo.
13

Dignificar nuestro periodismo

Ángela Zamorano Herrera, Jueza de Control del Reclusorio Norte, determinará este viernes si otorga o no la libertad anticipada a Javier Duarte de Ochoa.
14

Javier Duarte se queda en el Reclusorio Norte; Jueza le niega libertad anticipada

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua
15

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

El exlíder priista del Edomex, Isidro Pastor "N", es capturado por lavado de dinero

Gobierno impulsa acciones de proximidad social como parte del Plan Michoacán
2

La Segob activa el Plan Michoacán tras reunión entre Rosa Icela y Ramírez Bedolla

La Embajada de Estados Unidos en México alertó el día de ayer a sus ciudadanos que pretendan pasar las vacaciones de invierno en nuestro país de la violencia.
3

EU emite alerta por violencia y riesgos terroristas en México previo a las vacaciones

Ortiz Padilla al frente de la movilización.
4

Otro "dirigente" de la "Gen Z" también está ligado al PRIAN, Xóchitl, Claudio X...

Ángela Zamorano Herrera, Jueza de Control del Reclusorio Norte, determinará este viernes si otorga o no la libertad anticipada a Javier Duarte de Ochoa.
5

Javier Duarte se queda en el Reclusorio Norte; Jueza le niega libertad anticipada

6

#PuntosyComas ¬ El endurecimiento de delitos electorales se escapa de nueva reforma

Banco del Bienestar: Cómo Encontrar la sucursal más cercana a tu domicilio
7

¿Dónde están las sucursales del Banco del Bienestar? Ubica la más cercana a tu hogar

Uno de los regidores de Chalco, Edomex, fue detenido por presuntos crímenes de "huachicol" del agua.
8

La Fiscalía del Edomex detiene a regidor por huachicol de agua; estaba desaparecido

Wilmer Chavarría, aliado del CJNG.
9

Cómo un poderoso aliado del CJNG cambió su rostro y fingió su muerte para esconderse

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras.
10

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras

Margit Frenk Freund, prominente filóloga y profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), falleció a la edad de 100 años.
11

Margit Frenk, filóloga y profesora emérita de la UNAM, fallece a los 100 años de edad

12

Trump da a Zelenski menos de una semana para decidir sobre plan de paz con Rusia