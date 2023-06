Cruz Contreras, uno de los 40 mexicanos detrás de A través del Spider-verso

Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).- Después de haber sido la ganadora indiscutible en 2019 del Óscar a Mejor Cinta Animada, los universos de los que es testigo Miles Morales están de vuelta con la secuela Spider-Man: A través del Spider-verso, la nueva cinta de Sony Pictures y la más esperada de este verano.

En esta reciente entrega, Miles Morales luchará junto a Gwen Stacy para completar una misión y así salvar todos los universos de La Mancha, el supervillano que emerge de los cómics con el fin de causar una catastrofe. No obstante, este villano no será el único personaje nuevo que encontraremos pues el espectador se topará con otras versiones del héroe arácnido como Spider-Woman, Spider-Punk, Spider-Man India, Spider-Man Cowboy, Spider-Scarlet, Spider-Cop, Manga Spider-Man, Spider-Byte, entre muchos más.

Para esta nueva aventura se volvió a sumar el talento del mexicano Cruz Contreras, animador que fue uno de los responsables del éxito Spider-Man: Un nuevo universo y que para este secuela asegura un mayor rango en animación.

Cruz Antonio Contreras Mastache, de 33 años de edad, nació en Iguala, Guerrero, pero viajó a Cuernavaca, en el estado de Morelos, para estudiar la preparatoria y la universidad en el Tecnológico de Monterrey.

El deseo por prepararse mejor lo llevó a trasladarse a Argentina y a Reino Unido para aprender y ampliar su conocimiento sobre animación.

Aunque trabajó sus primeros años de egresado en México, su talento lo hizo establecerse en Vancouver, Canadá, país que le ha dado la oportunidad de trabajar en cintas como Más Allá De La Luna (2020), Vivo (2021), Hotel Transilvania 4 (2022), Monstruo del Mar (2022), y por supuesto, el multiverso arácnido, uno de los retos más grandes en su carrera.

“Para nosotros fue difícil porque afectivamente Spider-Man todo el mundo se anda balanceando, se anda moviendo, anda corriendo, entonces mantener el cabello estable, la ropa estable, era definitivamente algo muy difícil, pero ya traíamos la escuela de Un nuevo universo entonces ya sabíamos a qué nos estábamos enfrentado ahorita, y yo creo que ya tomamos todas esas situaciones con un poco más de control”, cuenta el animador que se especializa en darle movimiento al cabello y ropa de los personajes y que trabajó en la mayoría de ellos para este filme.

“Otro caso fue difícil fue tener tantos tipos diferentes de animación y que cada personaje representaba retos diferentes y lograr hacer que todos estos personajes se vieran bien juntos fue una hazaña, sin embargo, creo que se logró muy bien”.

EL TALENTO MEXICANO CRECE

En Un nuevo universo fueron 24 los jóvenes mexicanos que formaron parte del equipo de animadores junto a Cruz, pero ahora el talento nacional parece que se ha extendido a la par de los multiversos de Spider-man, pues para A través del Spider-verso la cifra se ha duplicado.

Contreras reflexiona en el cambio de vida que implica para alguien trabajar en otro país lejos de sus raíces, pero aunque asegura que en momentos ha sido duro afirma ser privilegiado al poder tener la posibilidad de ir y venir. “Yo siempre hago la broma de que deberían de abrir una oficina en Cancún o en Puerto Vallarta, y yo sería el más feliz de la vida (ríe)”.

El joven animador comparte para SinEmbargo cómo es un día de trabajo dentro de una cinta como Spider-Man: A través del Spider-verso en la siempre se agendan dos reuniones, una en la mañana y otra en la tarde, para ver avances y supervisarlos.

“Todos los días tenemos que enseñar algo para no perder tiempo. Si estuviste trabajando en algo en la semana y jamás lo enseñas es tiempo perdido, entonces tratando de estar enseñando cosas todo el tiempo, buscando retroalimentación, y esta es una manera de trabajo en casi todas las películas”.

“Spider-Man: A través del Spider-verso trajo sus propios retos. Teníamos bastante tiempo haciendo pruebas, texteando, viendo ciertos estilos de animación. A veces yo decía ‘esto no se va a poder, definidamente esto no se poder’, y sí se pudo, entonces sí mucho tiempo de investigación con esta película”.

INSPIRACIÓN PARA NUEVAS GENERACIONES

Cruz Contreras ha estado en la mira sobre todo de las nuevas generaciones desde que en 2019 se supo que era parte de la animación de la cinta del superhéroe favorito de los mexicanos. Su popularidad ha crecido además en los últimos meses gracias a que se ha dedicado a compartir su conocimiento a través de sus redes sociales, en las que suma cientos de miles de seguidores, y que además le ha dado la oportunidad de convivir con ellos.

Previo al estreno de esta cinta, Cruz viajó a México para ofrecer conversatorios y talleres a jóvenes que quieren ser animadores como él, encuentros que se vieron abarrotados debido al interés que causa en el público, y es por eso que también se toma un momento para darle unos consejos:

“El mundo de la animación es duro, hay mucha competencia, pero vale mucho la pena ya cuando están trabajando en estos lados, te das cuenta que estás trabajando con gente que piensa igual que tú. Todos somos muy parecidos, todos somos bien raros, nos llevamos muy bien, es un buen ambiente y al final de cuentas, yo no conozco a nadie en animación que haga animación obligado, todo mundo hace animación porque le gusta, porque quiere y eso se nota. Se nota en las oficinas porque vas con gusto, trabajas con gusto”.

“Yo les digo que si de verdad les llama la atención esto, vale la pena todos estos sacrificios que van a tener, no sólo por el reconocimiento de ‘yo trabajé en una película importante’, sino por el mismo reconocimiento personal de que tú puedes llegar y decirte a ti mismo ‘lo estoy haciendo y sí me está saliendo bien’”.

Spider-Man: A través del Spider-verso llega a las salas de cine este jueves 1 de junio siendo una de las grandes apuestas de este verano de estrenos para las salas mexicanas que apenas comienza.

“Algo que fue muy gratificante para mí en A través del Spider-verso es darme cuenta que este filme está modificando, cambiando un poco la animación. Ver esta nuevas producciones animadas, ajenas a Sony, que están tratando de usar a Spider-Man de referencia y ver cómo está moviendo el mundo de la animación a algo muy parecido, a mí me da mucho gusto ser parte de eso”.

“Esta cinta les va a volar la cabeza, no van a saber bien que los va a golpear si Un nuevo universo yo lo describo como un ‘trancazo visual’, o sea esto no lo ves venir, y repente ‘¡Pum!’, con A través del Spider-verso es idéntico, no vas a saber ni por donde te pegaron”.