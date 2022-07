Cruz Contreras, el mexicano que ganó el Óscar, regresa con un Monstruo del Mar

El animador mexicano Cruz Antonio Contreras no para. Después de su Óscar por Spider-Man: un nuevo universo han llegado a él muchos proyectos y el más reciente es Monstruo del mar, la nueva película original de Netflix para toda la familia que tiene un gran trabajo de animación detrás.

Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).- Colarse como polizona en un barco hará vivir a la pequeña Maisie toda una aventura al lado del mayor cazador de monstruos, Jacob Holland, en una época donde las bestias aterradoras rondan los mares. Ésta es la premisa principal de Monstruo del mar, la nueva película original de Netflix, de la que fue parte el animador mexicano Cruz Antonio Contreras.

“Es una historia que chicos y grandes van a poder disfrutar. Es una de esas historias que nos hacen reflexionar. Esas historias que por más que estén contando algo y te lo hayan contado todos estos años siempre es bueno cuestionarse. Es una película donde el nivel de animación subió muchísimo. Una de las películas más complejas y con más detalle en las que he tenido oportunidad de trabajar. Está yo creo dentro de mi Top 3 de películas favoritas, y yo te puedo asegurar que es la mejor película animada que he visto este año”, destaca Cruz Antonio Contreras en entrevista con SinEmbargo.

El animador mexicano que en 2019 obtuvo junto a su equipo el Óscar por Mejor Película Animación con Spider-Man: un nuevo universo no ha parado de trabajar y ha sumado a su lista grandes proyectos como Angry birds 2 (2019), Más allá de la luna (2020) y Vivo (2021), de Netflix, Hotel Transilvania 4 (2022) para Amazon Prime Video.

Su dedicación ha logrado que vuelva hacer convocado ahora con Monstruo del mar del director, también oscareado, Chris Williams, el mismo detrás de cintas como Grandes héroes (2014) o Bolt: Un perro fuera de serie (2008) que ahora ha apostado por crear un guión sobre una travesía épica que hará conocer el valor de una niña, un ímpetu que le recuerda a Cruz Antonio su yo de hace unos años atrás por esa fuerza por aventarse a hacer las cosas que le gustan sin importar mucho las consecuencias malas que podrían rodear esa decisión.

“Con el paso del tiempo Maisie se irá dando cuenta de unas cosas. La película da mucho lugar a la reflexión, como de decir ‘está bien cuestionarse’, que todo el conocimiento que ya tenemos está bien cuestionarlo”.

“Cuando yo veía la película lo que más admiraba yo era a Maisie, de la tenacidad que tenía y decir las cosas sin miedo a lo podría pasar y arriesgarse a hacer las cosas. Yo dije hay que ser como Maisie cuando crezca”.

Aunque Spider-Man: Un nuevo universo no fue la primera cinta de Cruz, pues ya había trabajado para La torre oscura (2017) y La liga de la Justicia (2017), sí se ha convertido en su trabajo más importante, aunque el animador que estudió Artes Creativas en el Tecnológico de Monterrey y viajó después a Argentina para aprender Simulaciones Dinámicas, destaca que cada uno de sus trabajos tiene su propia cualidad y ya augura cosas grandes para esta nueva película.

“Estoy muy feliz, yo creo que en todos los proyectos que he estado, he aprendido muchísimo de cada uno, han sido proyectos muy bonitos. Spider-Man: Un nuevo universo ha sido un proyecto muy hermoso, yo creo que es considerado una de las mejores películas de animación. Más allá de la luna es una película que la veo y lloro todavía, en Vivo me encanta la música, Hotel Transilvania 4 fue una de las películas con las que crecí y haber trabajo en la 4 fue para mí un sueño hecho realidad, porque al igual que Spider-Man, Hotel Transilvania es una película que cambió el mundo de la animación en ese entonces. Ahora trabajar en Monstruo del mar, que como reitero fue la mejor película de animación de este año, yo creo que entró dentro mi Top 3. El nivel de animación es muy bueno, la fotografía es increíble y tú puedes pausar la película en cualquier momento y ese cuadro lo puedes poner en tu sala y se ve increíble”.

Claro, llegar hasta donde Cruz Antonio lo ha hecho traspasando fronteras y ser parte de uno de los estudios de animación más importantes como Sony Pictures no ha sido fácil. Cada película ha sido un reto a superar y superarse, y Monstruo del mar no fue excepción.

“En el mundo de animación hay ciertas áreas que son muy difíciles de hacer, en su momento fue el agua, en su momento fue el pelo, ahora con Monstruo del mar tuvimos algo que fue sumamente difícil: las cuerdas. En el barco hay muchísimas cuerdas […]. Tuvimos que crear herramientas nuevas para poder resolver estas cuerdas. Yo me acuerdo que cuando me decían ‘el peonaje va a hacer esto y esto, y después va agarrar en su mano una cuerda y la va a enrollar y así, así y así…’, yo decía: ‘No, no se puede. Es imposible’. Creamos esta herramienta. La gente no lo sabe, pero las cuerdas funcionan como si fueran un cabello, un cabellos larguísimos y eso nos dio mucha libertad para poder crear estos movimientos singulares en las cuerdas”.

Resolver muchos de estos obstáculos que se presentan a lo largo del proceso de las cintas se debe al gran trabajo en equipo que hay detrás, el mismo que permite que la animación a la perfección:

“Nos ayudábamos en todo porque sabíamos que era una película compleja. Entonces todo el mundo se estaba echando la mano y ahora como estábamos trabajando desde casa también, pues tratábamos de estar en contacto siempre. No se nos va nada, eso sí lo puedo decir. No se nos va nada y no hay error que se nos haya ido en la película. Veíamos la película tantas veces que no se nos podía ir nada y pasamos tantos filtros, que es algo que Netflix tiene, el nivel de detalle es muy bueno”, destaca.

El joven animador de 32 años de edad, que también trabaja en la segunda parte de Spider-Man: un nuevo universo, asistió hace unos días atrás a la edición 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara donde impartió una Master Class. Haciendo una vuelta atrás en su vida, aún no concibe cómo ha ido cambiando.

“Uno de los high light de mi carrera fue ver cuando Spider-Man ganó el Óscar, cuando eso pasó yo no me la creía. Cuando estudias animación dentro de tus sueños guajiros dices: ‘ojalá y trabaje en un película que gane el Óscar’, pero tú sabes que eso no va a pasar. Tú sabes que es un sueño muy alejando, entonces cuando de repente ese día en la noche estaba viendo la ceremonia y pasa, dije ‘¡Wow, acaba de pasar lo que pensé que nunca iba a pasar!’. Y pues sí lloras”.

“Algo que a mí me encanta es que me pare un niño y me diga esa mira ‘en Spider-Man‘, ‘en Más allá de la luna‘, o en Hotel Transilvania yo vi esto’ o ‘¿qué opinas de esto?’. Me encanta yo puedo tener largas conversaciones con ellos”.

Con más proyectos bajo de la manga con Sony Pictures y con la entera confianza de poder haciendo muchas cosas dentro de esos estudios, Cruz Antonio Contreras ha rechazado trabajar incluso con Disney, y tiene un mensaje para todos aquellos que deseen hacer animación:

“Es una carrera difícil, incluso yo pensé en dedicarme a otra cosa mientras yo estaba estudiando. Te vas dando cuenta y te cuestionas ¿de verdad voy a vivir de esto? Pues ahora estoy aquí yo diciéndole a todas esas peonas que se puede vivir de eso y qué mejor que vivir de esto y hacer lo que te hace feliz”.

