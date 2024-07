Hace 55 años “un pequeño paso para el hombre” en la Luna cambió la historia del mundo

¿No puedes ir a San Diego, Cabo Cañaveral o Houston para el 55 aniversario del primer aterrizaje lunar? Hay muchas otras formas de celebrar el alunizaje, incluida la nueva película Fly Me to the Moon, una retrospectiva alegre protagonizada por Scarlett Johansson.

Por Marcia Dunn

CABO CAÑAVERAL, Florida, EU. (AP) — El cosmos ofrecerá una luna llena para el 55 aniversario del primer aterrizaje lunar este fin de semana, y muchos otros eventos honrarán el salto gigante de Neil Armstrong y Buzz Aldrin.

Aldrin, de 94 años, el último miembro sobreviviente de la tripulación del Apolo 11, encabezará una gala en el Museo del Aire y el Espacio de San Diego el sábado por la noche. Lo acompañará el astronauta Charlie Duke, quien fue la voz dentro del Control de Misión durante el alunizaje del 20 de julio de 1969.

El presidente del museo, Jim Kidrick, no pudo resistirse a organizar una fiesta “55 años después de uno de los momentos más históricos no solo de la historia de Estados Unidos, sino de la historia del mundo”.

¿No puedes ir a San Diego, Cabo Cañaveral o Houston? Hay muchas otras formas de celebrar el alunizaje, incluida la nueva película Fly Me to the Moon, una retrospectiva alegre protagonizada por Scarlett Johansson.

Además, puedes explorar todo lo relacionado con el Apolo 11 en un sitio web especial del Museo Nacional del Aire y del Espacio del Instituto Smithsonian.

Como mínimo, disfrute de la luna llena desde el sábado por la noche hasta el domingo por la mañana.

A continuación, un resumen de algunos tributos al Apolo 11:

El águila ha aterrizado

El Centro Espacial Kennedy de la NASA está celebrando un festival lunar en su parada turística, a sólo unos kilómetros de donde el cohete Saturno V despegó con Armstrong, Aldrin y Michael Collins el 16 de julio de 1969. El Centro Espacial Johnson de Houston, sede del Control de Misión, también está participando en el evento. Cuatro días después de que dejaron la Tierra, Armstrong y Aldrin, en su módulo lunar, Eagle, se posaron en el Mar de la Tranquilidad a las 4:17 pm hora del este de EU con apenas combustible restante.

“Houston, aquí la Base Tranquility. El Eagle ha aterrizado”, comunicó Armstrong por radio desde 240 mil millas (386 mil kilómetros) de distancia. “Ningún momento unió tanto al país como cuando el Eagle aterrizó, mientras todo el planeta Tierra observaba desde abajo”, dijo el viernes el administrador de la NASA, Bill Nelson, en un mensaje de aniversario.

Un pequeño paso

“Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad”, proclamó Armstrong al convertirse en la primera persona en pisar la Luna. Armstrong creció en Wapakoneta, en el noroeste de Ohio, donde ahora se encuentra el Museo del Aire y el Espacio Armstrong. El homenaje del museo el sábado comienza con un par de carreras “Run to the Moon”, seguidas de lanzamientos de cohetes a escala y demostraciones en túneles de viento. John Glenn, el primer estadounidense en orbitar la Tierra, era oriundo de New Concord, en el lado opuesto del estado, a unas 150 millas (240 kilómetros) de distancia. El Museo John y Annie Glenn estará abierto allí el sábado para que disfrutes de tu dosis de astronauta.

“Magnífica desolación”

Aldrin siguió a Armstrong al exterior de la Luna, pronunciando “Magnífica desolación”. Pasaron poco más de dos horas pisando la polvorienta superficie, antes de regresar a su módulo lunar y despegar para volver a conectarse con Collins, el piloto del módulo de mando que había permanecido en órbita lunar.

El traje espacial de Armstrong para el viaje a la Luna fue restaurado a tiempo para el 50 aniversario en 2019. Está en exhibición en el Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian en Washington, junto con su cápsula de regreso. Los trajes espaciales de Aldrin y Collins del Apolo 11 también forman parte de la colección del Smithsonian y actualmente están almacenados. Collins murió en 2021 , menos de un año después del 50 aniversario; Armstrong murió en 2012 .

¡Amerizaje!

La cápsula que transportaba a Armstrong, Aldrin y Collins, llamada Columbia, amerizó en el Pacífico el 24 de julio de 1969. Fueron recuperados por el USS Hornet, un portaaviones de la Armada que repitió la tarea para el Apolo 12 cuatro meses después. El Hornet ahora es parte de un museo en Alameda, California, y se ha planeado una fiesta de amerizaje a bordo de la nave el sábado.

Algunos de los miembros de la tripulación original de recuperación estarán allí. Los astronautas del Apolo 11 entraron inmediatamente en cuarentena a bordo del Hornet y, junto con 48 libras (22 kilogramos) de rocas lunares y tierra, permanecieron fuera de los límites durante semanas mientras eran trasladados a Houston. Los científicos temían que los astronautas pudieran haber traído gérmenes lunares. La mayoría de las rocas permanecen encerradas dentro de un laboratorio restringido en el Centro Espacial Johnson de Houston. El programa Apolo llevó a 12 astronautas a la Luna entre 1969 y 1972.

A continuación: el gemelo de Apolo

La NASA tiene como objetivo enviar cuatro astronautas alrededor de la Luna el próximo año , como parte de un nuevo programa lunar llamado Artemisa en honor a la hermana gemela de Apolo en la mitología griega. El cohete SLS para ese vuelo, abreviatura de Space Launch System (Sistema de Lanzamiento Espacial), llegará al Centro Espacial Kennedy la próxima semana.

Llegará en barcaza desde la Instalación de Ensamblaje Michoud de la NASA en Nueva Orleans. Esta etapa central recibirá un par de propulsores acoplables en el Kennedy antes de despegar en septiembre de 2025, como muy pronto, con tres astronautas estadounidenses y un canadiense . Ninguno de ellos aterrizará en la Luna; eso ocurrirá en una siguiente misión con otra tripulación no antes de 2026.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de Associated Press recibe apoyo del Grupo de Medios Educativos y Científicos del Instituto Médico Howard Hughes. AP es la única responsable de todo el contenido.