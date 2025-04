EU aplica aranceles a 86 países, incluido China; futuros anticipan otro día en rojo

Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).– La nueva ronda de aranceles impuestos por el Presidente Donald Trump sobre los productos importados de 86 países entraron en vigor a las 12:01 horas, tiempo del Este de Estados Unidos.

Los aranceles recíprocos decretados por la Casa Blanca superan la base del 10 por ciento que la Administración Trump impuso el pasado fin de semana y oscilan entre el 11 y el 84 por ciento, aunque a China se le aplicarán tarifas de 104 por ciento sobre sus exportaciones a EU.

El nuevo arancel a los productos chinos es resultados de una tarifa previa de 20 por ciento, más un arancel adicional de 34 por ciento y el aumento de última hora que el Presidente Trump firmó este martes.

Los principales índices bursátiles estadounidenses, los de mayor peso financiero a nivel mundial, han registrado cuatro días consecutivos de pérdidas, luego del anuncio de aranceles realizado por el Presidente estadounidense el pasado 2 de abril. Y para este miércoles la situación no parece tener avisos de cambio.

El pesimismo y el temor por el impacto negativo que la guerra comercial de Trump tendrá en la economía mundial marca de nuevo la pauta en los mercados de futuros.

Hasta las 22:30 horas, tiempo del centro de México, el Dow Jones caía 1.2 por ciento, mientras que el Nasdaq-100 perdía 1.8 por ciento y el Standard & Poor’s 500 bajaba 1.5 por ciento.

The Wall Street Journal planteó en su edición de este miércoles que la entrada en vigor de estos aranceles trastocará el comercio mundial. Aun así, el Presidente Trump defendió su política comercial en una cena ante republicanos de la Cámara de Representantes y dijo además que los aranceles a productos farmacéuticos también llegarán pronto.

Aunque la aplicación de aranceles abarca a casi 100 países del orbe, China es el principal objetivo de Trump, planteó el diario neoyoquino. Pekín, por su parte, amenazó con “luchar hasta el final”, luego de que el Presidente Trump elevó el total de aranceles impuestos a China en su segundo mandato a 104 por ciento, “con ambos países preparándose para una prolongada pelea que deja al descubierto la falla económica global en el corazón de la guerra comercial”.

.@POTUS: “I’m proud to be the President for the workers, not the outsourcers; the President who stands up for Main Street, not Wall Street; who protects the middle class, not the political class; and who defends America, not trade cheaters all over the globe.” pic.twitter.com/pdek33v7PF

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 9, 2025