Wall Street suma 4 caídas al hilo por tensión comercial; alarmas en Tesla, Apple...

Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).– El recrudecimiento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China borró este mediodía las ganancias que asomaron en los mercados financieros la mañana de este martes, luego de que la Casa Blanca informara que, si Pekín no retira sus tarifas de represalia del 34 por ciento contra Washington, este miércoles, a las 12:01, la administración del Presidente Donald Trump aplicará aranceles totales contra el gigante asiático de 104 por ciento.

El anuncio de Karoline Leavitt, vocera del Gobierno estadounidense, cayó como un balde agua fría sobre los mercados estadounidenses y mundiales, esperanzados en que podría darse una pronta negociación entre los gobiernos de Trump y Xi Jinping. Por cuarta sesión al hilo, el Dow Jones registró una caída, ahora de 0.84 por ciento, mientras que el Standard & Poor’s 500 bajó 1.57 por ciento y cerró la sesión por debajo de los 5 mil puntos por primera vez desde abril de 2024; a su vez el Nasdaq Composite, el indicador de los títulos de tecnología, se deslizó 2.15 por ciento, para sumar una pérdida de más de 13 por ciento en las últimas tres sesiones del mercado.

Las acciones de Apple volvieron a liderar la caída de este martes pues, se sabe, es una de las empresas más expuestas al riesgo de la guerra comercial entre EU y China. Sus títulos cerraron casi un 5 por ciento a la baja tras haber subido más del 4 por ciento por la mañana de este martes y, con ello, el fabricante del iPhone acumuló una pérdida de casi 23 por ciento en las últimas cuatro sesiones bursátiles.

Otra de las grandes perdedoras fue Tesla, del multimillonario Elon Musk, el hombre más rico del mundo y uno de los principales asesores de Donald Trump. Las acciones de la automotriz han caído 22 por ciento en las últimas cuatro sesiones y un 45 por ciento en lo que va de año. De acuerdo con un análisis de la cadena CNBC, Tesla ha perdido más de 585 mil millones de dólares en valor sólo este año, lo que equivale a decenas de miles de millones de dólares en pérdidas en papel para Musk, quien también es director ejecutivo de SpaceX, y propietario de xAI y la red social X.

Las pérdidas han hecho mella también en la paciencia de Musk, quien este martes arremetió contra Peter Navarro, el principal asesor de Trump en materia comercial. "Navarro es un auténtico imbécil", respondió hoy a los comentarios de Navarro sobre que Tesla, a quien definió como "una ensambladora de coches”. Los comentarios, expuso Musk, “son manifiestamente falsos”, por lo que calificó a su compañero de gabinete como "más tonto que un saco de ladrillos", antes de disculparse posteriormente con los ladrillos. Musk también lo llamó "peligrosamente tonto”.

Los ataques de Musk a Navarro representan la primera y más pública disputa entre miembros del círculo íntimo del Presidente Trump desde que comenzó la actual administración, el pasado enero, y muestran que los elevados aranceles anunciados la semana pasada en más de 180 países y territorios no tienen la aprobación universal incluso dentro del Gabinete.

Navarro is truly a moron. What he says here is demonstrably false.

— Elon Musk (@elonmusk) April 8, 2025